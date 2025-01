Xuất hiện đầy ấn tượng trong chương trình Anh Trai Say Hi, WEAN nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Không chỉ sở hữu kỹ năng rap lẫn trình diễn ổn định, nam nghệ sĩ Gen Z còn đốn tim cộng đồng mạng bằng sự lém lỉnh cùng phong cách thời trang độc lạ, chất chơi.

Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, tên tuổi của WEAN lên 1 tầm cao mới

Với sức hút tự nhiên khó cưỡng, WEAN liên tục phủ sóng khắp các sân khấu âm nhạc từ underground đến mainstream. Lượng fan cũng ngày 1 lớn dần. Mới đây, biệt đội thám tử mạng bất ngờ phát hiện “đào mộ” quá khứ WEAN “tình từ” với 1 đàn chị hơn 10 tuổi.

Hoá ra, anh chàng từng là nam chính MV Ngày Tận Thế của Tóc Tiên cách đây gần 5 năm trước. MV Ngày Tận Thế khắc họa một chuyện tình tuy đẹp nhưng lại ngang trái giữa cô gái Trái Đất và chàng trai ngoài hành tinh Spaceboy. Trong bối cảnh thế giới hỗn loạn, cả hai vẫn chọn ở bên nhau, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của ngày tận thế. Giai điệu R&B pha trộn cùng chút màu sắc chill Trap tương phản 1 cách độc đáo với những gì đang xảy ra trong MV. Thảm họa thiên tai, dịch bệnh cũng là chủ đề mới mẻ trong thị trường làm MV Việt, góp phần làm nên sức hút cho Ngày Tận Thế.

Ngày Tận Thế - Tóc Tiên x Emcee L (DALAB) x Touliver x TINLE

WEAN đóng vai nam chính trong Ngày Tận Thế của Tóc Tiên gần 5 năm trước

Hóa thân thành một Spaceboy, WEAN khiến khán giả ngỡ ngàng bật ngửa với diện mạo “đổi trắng thay đen” khi toàn thân phủ một lớp đen lấp lánh cùng chiếc đầu cao trơ trụi đến fan nhận không ra. Khác hẳn hình tượng phóng khoáng quen thuộc, WEAN gây choáng với vẻ ngoài dị biệt cùng thần thái lạnh lùng, kỳ bí. Thoại không có, hát cũng không nhưng WEAN cũng đã kịp để lại dấu ấn của riêng mình.

WEAN khiến người xem ấn tượng nhờ tạo hình người ngoài hành tinh với lớp da đen lấp lánh và đầu cạo trọc

Nhiều netizen sau khi chứng kiến màn “tẩy trắng” thành công của WEAN thì không khỏi trầm trồ vì WEAN sẵn sàng lăn xả vì nghệ thuật. Nhiều người nhận không ra idol, phải tìm xem lại Ngày Tận Thế mới rõ “người thật việc thật.

Tóc Tiên và WEAN là 1 cặp đôi người thường - dị nhân trong MV Ngày Tận Thế

Một số bình luận của netizen:

- Ủa rồi mắc gì người ta đẹp vậy mà trét chi đen thui vậy.

- Hoá ra đổi trắng thay đen là đây ư?

- Ai trét mặt cho WEAN mà đen hơn số tôi vậy trời!

- Tưởng ông da đen nào thuê được cơ.

- Thật hả trời! Nhận không ra WEAN luôn á.

Năm 2024 vừa qua là 1 năm thành công của WEAN, anh chàng tham gia Anh Trai Say Hi và liên tục ra mắt nhiều sản phẩm đáng chú ý. WEAN còn được biết tới là nam ca sĩ có gu thời trang cực chất, tự làm stylist cho chính mình. Tại WeChoice Awards năm nay, WEAN cũng xuất sắc nhận về 2 đề cử ở hạng mục Rising Artist và Màn trình diễn bùng nổ - I’m Thinking About You.

WEAN có gu thời trang độc đáo, tự làm stylist cho chính mình