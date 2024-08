WEAN LE - tình tin đồn của Miu Lê là ai?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao lan truyền thông tin Miu Lê và rapper WEAN LE đang hẹn hò. Đồn đoán nổ ra từ chi tiết cho thấy cặp đôi đi "đánh lẻ" hẹn hò riêng. Cụ thể, cả Miu Lê và WEAN đều đăng tải hình ảnh chụp tại quán đồ ăn Hàn Quốc.

Các "thám tử mạng" cũng nhanh chóng soi ra WEAN LE có theo dõi Miu Lê trên mạng xã hội. Về Miu Lê, cô nàng thường xuyên có hành động "thả tim" vào các bài đăng gần đây của “đàng trai".

Miu Lê bị "soi" khoảnh khắc hẹn hò WEAN LE

Giữa lúc đồn đoán ngày càng gia tăng, Karik - bạn thân kiêm… tình tin đồn của Miu Lê bỗng đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý “Windwill" - như viết lái từ tên của WEAN và Miu Lê. Tuy nhiên, status này bị Karik cho “bay màu" chỉ sau thời gian ngắn cập nhật. Khi mở lại tài khoản FB, Karik nói rằng đấy chỉ là tên bài hát mà thôi. Nhưng với loạt “hint” rõ mồn một, dân tình cho rằng Miu Lê đang hẹn hò rapper kém 7 tuổi. Theo đó, danh tính WEAN LE được nhiều fan “truy lùng".

Karik - bạn thân Miu Lê cũng có nhiều động thái lạ

Nam rapper Gen Z nổi danh làng nhạc

WEAN LE - tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998 là một trong những gương mặt nổi bật nhất lứa nghệ sĩ Gen Z. Được biết đến lần đầu với vai diễn non trẻ trong phim điện ảnh Trường Học Bá Vương. Anh chàng Gen Z gây ấn tượng vởi vẻ ngoài ngổ ngáo, theo đuổi phong cách độc đáo và cực cá tính gây sốt giới trẻ.

WEAN LE - tình tin đồn của Miu Lê

WEAN LE có xuất phát điểm từ điện ảnh và thời trang, nhưng “địa hạt" được nhiều người biết đến nhất chính là âm nhạc. Hoạt động mạnh mẽ trong giới Underground với vai trò rapper, WEAN khiến không ít người ngưỡng mộ bởi âm nhạc cực chất của mình. Với các fan nhạc indie, anh chàng này không còn xa lạ, nhất là trong những năm 2019 - 2022, WEAN được biết đến rộng rãi khi kết hợp với tình cũ Naomi cho ra loạt hit như She Said, Retrograde, A Line Without Hook,...

NAOMI Ft WEAN - RETROGRADE

Thời điểm này, âm nhạc của WEAN và Naomi được yêu thích bởi cảm xúc chân thật, hòa trộn giữa hai phong cách âm nhạc khác nhau: rap - dream pop mang màu sắc "cũ kỹ đầy hoài niệm". Tiếp xúc với văn hoá nước ngoài từ nhỏ, nhạc của cặp đôi còn mang một chút old school RnB và Rock.

WEAN – shhhhhhh.. feat tlinh

Tuy nhiên, sau khi chia tay Naomi, WEAN có thời gian chững lại và bắt đầu khám phá bản thân ở những khía cạnh mới lạ hơn trong âm nhạc. Không còn “nửa kia", WEAN bắt đầu collab nhiều hơn với các bóng hồng Gen Z khác. Thời gian gần đây, WEAN khiến giới trẻ mê mẩn với hai bài hát now she don’t - hợp tác với 52Hz và Shhhhhh.. - collab cùng tlinh. Cả hai ca khúc đều gây sốt các nền tảng chia sẻ video, đạt lượng nghe khủng trên các trang chia sẻ nhạc số.

Ca khúc “suy tình" Badbye cũng cực kì viral trong cộng đồng nghe nhạc

Bên cạnh đó, ca khúc “suy tình" Badbye cũng cực kì viral trong cộng đồng nghe nhạc. Từ underground, WEAN dần khẳng định tên tuổi độc lập và trở thành một trong những rapper Gen Z hàng đầu thế hệ. Gần đây, nam rapper phủ sóng tên tuổi đến nhiều đối tượng khán giả hơn khi tham gia một chương trình thực tế, thi tài cùng các nghệ sĩ nam nổi tiếng.

Từng có chuyện tình đẹp như mơ, là “biểu tượng tình yêu" giới trẻ một thời

Nhắc đến WEAN, không thể bỏ qua thời gian nam rapper này hẹn hò với Naomi. Tuy đã chia tay từ tháng 5/2023, nhưng WEAN và Naomi vẫn là một trong những “chấp niệm" khó bỏ của fan nhạc. Đồng hành với nhau từ bản hit đầu tiên cho đến những sân khấu lớn, WEAN - Naomi từng là biểu tượng tình yêu một thời.

WEAN và Naomi là biểu tượng tình yêu một thời của giới trẻ

Với cá tính âm nhạc độc đáo, có tính nguyên bản, WEAN - Naomi sở hữu lượng fan trung thành cực đông đảo. Không chỉ là "cặp bài trùng" trong âm nhạc, cặp đôi còn có phong cách đồng điệu khó tả, chuyện tình của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ. WEAN từng khẳng định, Naomi là người đã giúp anh biết đến âm nhạc mới cũng như mở ra những không gian, cảm xúc chưa từng chạm đến.

Trở thành cảm hứng của nhau, Naomi và WEAN không chỉ phát triển âm nhạc mà còn theo đuổi phong cách đậm tính cá nhân, hoài cổ và thời thượng. Cả hai bên cạnh nhau đã trở thành hình mẫu của phong cách Y2K tại Việt Nam, càng nổi tiếng hơn khi cơn sóng này trở lại và làm mưa làm gió thông qua các xu hướng MXH.

Cả hai đồng điệu trong cả âm nhạc lẫn phong cách thời trang

Ngày 15/7/2023, WEAN và Naomi bất ngờ thông báo chia tay khiến người hâm mộ bàng hoàng. Suốt thời gian hậu đường ai nấy đi, WEAN nhiều lần thể hiện sự si tình với tình cũ trên sân khấu âm nhạc làm dân tình “ôm tim". Cả hai chia tay trong văn minh, tiếp tục làm bạn và khẳng định dù không còn là một cặp nhưng sẽ trở thành bạn bè thân thiết, và có thể ra nhạc cùng nhau.

Suốt thời gian chia tay Naomi đến nay đã hơn 1 năm, Miu Lê là người đầu tiên dính nghi vấn hẹn hò với WEAN. Tin tức được các fan đón nhận cởi mở, sẵn sàng bỏ qua “chấp niệm" và ủng hộ WEAN trong hành trình mới.