Không tin nổi: Nữ ca sĩ đình đám vừa đi hẹn hò cùng bạn trai, ngay ngày hôm sau phát hiện đàng trai ngoại tình với 5 người

Chiều 23/4, tờ Koreaboo đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Jamie Park (cựu thành viên nhóm 15&) vừa làm khách mời trong 1 talk show được phát sóng trên YouTube và có những chia sẻ gây xôn xao về câu chuyện tình buồn của bản thân.

Cô từng có khoảng thời gian hẹn hò thí sinh điển trai của chương trình The Iron Squad Season 2 - Goo Min Chul. Lúc mới yêu, Jamie Park đắm chìm trong hạnh phúc, cô không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào tình tứ bên bạn trai họ Goo lên trang cá nhân. Chuyện tình của cặp đôi khi đó cũng nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp từ hàng loạt nghệ sĩ Kbiz như Jiwoo (KARD), Ailee, Exy (WJSN), BIGONE,...

Những tưởng Jamie Park - Goo Min Chul sẽ mãi hạnh phúc bên nhau và có cái kết viên mãn. Ấy vậy mà, chỉ đúng 2 tháng sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, bạn trai của nữ ca sĩ họ Park đã bại lộ chuyện ngoại tình với nhiều người phụ nữ.

Trên trang cá nhân vào thời điểm đó, Jamie Park bất ngờ đăng tải loạt story bóc phốt Goo Min Chul “cắm sừng” cô. Nữ ca sĩ đình đám bức xúc: “Anh ta chưa biết đâu, nhưng hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi. Vui vẻ với tận 4-5 cô gái khác cơ mà”, “Tôi sẽ viết 1 bài hát thật hay về chuyện này”, “Đừng chỉ trích đàn ông nói chung, hãy chỉ trích mình anh ta (Goo Min Chul) thôi”. Đáng nói, trước khi phát hiện Goo Min Chul ngoại tình đúng 1 ngày, Jamie Park vẫn vui vẻ đi hẹn hò cùng anh này ở khu trượt tuyết.

Trong talk show mới đây, Jamie Park nhớ lại hành động quyết đoán của bản thân khi phát hiện bạn trai phản bội: “Lúc đó tôi chẳng còn vương vấn gì cả. Ngay khi tận mắt thấy chuyện đó (chuyện đàng trai ngoại tình), tôi đã ngay lập tức cắt đứt quan hệ (với Goo Min Chul)”.

Cũng trong talk show vừa mới lên sóng, nữ ca sĩ họ Park còn bày tỏ nỗi hối hận vì ngày đó đã công khai mối quan hệ với Goo Min Chul: “Khi ấy, tôi đang ở độ tuổi đôi mươi và muốn có 1 mối quan hệ công khai. Trước đó, tôi luôn che giấu tình trạng yêu đương của bản thân và chỉ hẹn hò ở nhà riêng. Nhưng sau khi rời công ty chủ quản, tôi đã trở nên tự do hơn. Hơn nữa, vì khi ấy còn đang ở trong những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nên tôi đã công khai chuyện tình cảm của mình trên mặt báo. Nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì cả, chỉ còn lại đống tro tàn mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy vô cùng hối hận. Nếu được quay trở lại khoảng thời gian ấy, tôi sẽ không công khai mối quan hệ của mình (với Goo Min Chul)”.

Jamie Park sinh năm 1997, có tên thật là Park Jimin. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ và MC nổi tiếng tại Hàn Quốc. Trong quá khứ, nữ nghệ sĩ đã giành danh hiệu quán quân mùa đầu tiên của chương trình Kpop Star và từng hoạt động với vai trò thành viên của bộ đôi nhóm nhạc đình đám 15& dưới trướng “ông lớn” JYP.

Trong khi đó, Goo Min Chul sinh năm 1998, từng xuất hiện trên chương trình sinh tồn trong quân đội The Iron Squad Season 2 với tư cách thành viên của UDT (Đội phá dỡ dưới nước) của lực lượng tác chiến đặc biệt Hải quân Hàn Quốc. Bên cạnh đó, anh còn mở 1 nhà hàng BBQ ngay tại Seoul sau 1 khoảng thời gian rời xa các chương trình truyền hình.

Nguồn: Koreaboo