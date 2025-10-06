Nếu ai là fan của Bảo Thy hẳn sẽ dễ dàng nhận ra, mỗi khi xuất hiện trên sân pickleball - bộ môn thể thao đang được giới nghệ sĩ yêu thích - nữ ca sĩ không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng thon gọn, thần thái tươi trẻ mà còn bởi một kiểu tóc "ruột" mà cô đặc biệt ưa chuộng. Đó chính là kiểu tóc buộc cao, tết gọn gàng và đính thêm một chiếc nơ xinh xắn - công thức "hack tuổi" cực kỳ hiệu quả giúp Bảo Thy luôn nổi bật trên sân đấu.

Trong loạt hình ảnh trên sân pickleball, Bảo Thy thường xuất hiện với tóc buộc cao, phần đuôi tóc được tết dài và gọn, kết hợp cùng một chiếc nơ hoặc cặp nơ cỡ vừa. Kiểu tóc này không chỉ phù hợp với không khí thể thao năng động mà còn mang lại sự nữ tính, đáng yêu cho giọng ca "Công chúa bong bóng".

Nhiều khán giả nhận xét, chỉ cần thay đổi phụ kiện nơ với màu sắc khác nhau, tổng thể diện mạo của Bảo Thy đã trở nên mới mẻ và cuốn hút. Đây cũng là một trong những bí quyết để cô luôn giữ được sự trẻ trung, dù đã là bà mẹ một con.

Không phải ngẫu nhiên mà Bảo Thy lại gắn bó với kiểu tóc này trong nhiều lần ra sân. Thực tế, kiểu tóc này tuy đơn giản nhưng lại có thể mang tới nhiều lợi ích cho người chơi pickleball:

- Tôn gương mặt cao ráo, thon gọn: Kiểu buộc cao giúp gương mặt Bảo Thy trông sáng và thanh thoát hơn, đồng thời tạo cảm giác gọn gàng, cân đối.

- Năng động và tiện lợi khi vận động: Tham gia pickleball đòi hỏi di chuyển nhanh, linh hoạt, vì thế tóc buộc cao và tết gọn giúp hạn chế tóc rơi vào mặt, mang lại sự thoải mái khi thi đấu.

- Tăng nét mềm mại, nữ tính: Phần tóc tết dài phía sau làm nổi bật sự dịu dàng, duyên dáng - nét đặc trưng vốn có của nữ ca sĩ.

- Điểm nhấn điệu đà với chiếc nơ: Phụ kiện nơ tuy nhỏ nhưng lại là "điểm chốt" hoàn hảo, giúp tổng thể vừa thể thao vừa nữ tính. Đây chính là chi tiết khiến khán giả dễ dàng ấn tượng với hình ảnh Bảo Thy trên sân.

Có thể thấy, dù Bảo Thy sở hữu cả một bộ sưu tập trang phục thể thao đa dạng, từ váy tennis năng động đến chân váy xếp ly nhiều màu, nhưng kiểu tóc buộc cao, tết và gắn nơ gần như trở thành "thương hiệu cá nhân" của cô. Mỗi lần xuất hiện, kiểu tóc này lại mang đến cho nữ ca sĩ một vẻ đẹp tràn đầy năng lượng, trong trẻo, chẳng kém gì thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Không ít fan còn đùa vui rằng, nhìn Bảo Thy trên sân pickleball với kiểu tóc này, khó ai tin rằng cô đã bước sang tuổi 36 và là mẹ của một cậu nhóc kháu khỉnh. Dưới đây là 1 số mẫu nơ tương tự Bảo Thy mà bạn có thể sắm theo ngay:

Kẹp tóc ruy băng size lớn

Nơi mua: KIDS BOWS

Kẹp cá mập đính nơ

Nơi mua: GUSIRI

Set 2 Kẹp Tóc Nơ Dễ Thương Thời Trang Hàn Quốc

Nơi mua: Hairacc

Kẹp Tóc Cho Nữ

Nơi mua: KIDS BOWS

Sự nhất quán trong việc chọn kiểu tóc cũng là một phần trong phong cách sống của Bảo Thy. Cô luôn hướng đến hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn và gần gũi. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn thường xuyên chia sẻ về thói quen luyện tập thể thao đều đặn, chế độ ăn uống khoa học và tinh thần lạc quan - tất cả đều góp phần giúp Bảo Thy giữ vững phong độ cả về nhan sắc lẫn sức khỏe.

Pickleball không chỉ mang đến cho Bảo Thy niềm vui vận động mà còn là dịp để cô thỏa sức thể hiện phong cách riêng. Và với kiểu tóc buộc cao, tết, đính nơ, cô đã khéo léo chứng minh rằng sự trẻ trung đôi khi không nằm ở tuổi tác, mà ở lựa chọn phù hợp và tinh thần tích cực.

Có thể nói, kiểu tóc buộc cao, tết và đính nơ đã trở thành "bảo bối hack tuổi" mỗi khi Bảo Thy ra sân pickleball. Vừa tiện lợi, năng động, vừa tôn lên nét nữ tính, xinh xắn, kiểu tóc này không chỉ giúp cô thêm tự tin khi thi đấu mà còn là bí quyết để duy trì hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ trong mắt khán giả.