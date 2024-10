Không phải sữa, 3 món này mới là "thuốc" khỏe xương, giàu canxi và vitamin, giúp phòng ngừa nhiều bệnh

Chúng ta càng lớn tuổi thì việc chăm sóc xương khớp lại càng trở nên quan trọng hơn để duy trì sức khỏe và sự linh hoạt.

Khi nghĩ đến việc bồi bổ cho xương, hầu hết chúng ta sẽ nghĩ đến sữa. Nhưng sữa không phải là thực phẩm duy nhất có tác dụng bổ xương.

Một nghiên cứu từ British Medical Journal (BMJ) đã kiểm tra mối liên hệ giữa tiêu thụ sữa và nguy cơ gãy xương. Kết quả chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa không hẳn giảm nguy cơ gãy xương và có thể không hiệu quả như nhiều người nghĩ. Điều này cho thấy rằng, thay vì chỉ dựa vào sữa, một chế độ ăn cân bằng với nhiều nguồn thực phẩm giàu canxi và các dưỡng chất khác có thể mang lại hiệu quả tốt hơn.

Dưới đây là những thực phẩm tự nhiên có tác dụng bổ xương khớp còn tốt hơn cả sữa.

3 món là "thuốc" khỏe xương, giàu canxi và vitamin giúp phòng ngừa nhiều bệnh

1. Hạt vừng đen – “Chuyên gia” bổ thận, chắc xương

Trong 100g hạt vừng đen chứa khoảng 975mg canxi. Điều này khiến hạt vừng đen trở thành một lựa chọn lý tưởng cho việc bổ sung canxi từ thực vật.

Hạt vừng đen từ lâu cũng đã được xem là một vị thuốc tự nhiên trong Đông y, có tác dụng bổ gan thận, làm ẩm ngũ tạng và hỗ trợ sức khỏe xương. Đặc biệt, khi tuổi tác tăng lên, thận khí suy giảm có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của xương, vì vậy vừng đen là một lựa chọn hoàn hảo để bổ sung dưỡng chất.

Cách ăn gợi ý: Vừng đen rang chín xay thành bột, kết hợp với bột gạo nếp và một ít đường phèn. Trộn đều các nguyên liệu với nước sôi để tạo thành hỗn hợp sệt, vừa bổ dưỡng vừa dễ ăn.

2. Quả óc chó – "Thần dược" cho não và xương

Quả óc chó giàu các chất dinh dưỡng như protein, chất béo tốt và khoáng chất, đặc biệt là kẽm, mangan. Nhờ đó, tiêu thụ quả óc chó hỗ trợ sức khỏe xương và trí não. Đây là thực phẩm tuyệt vời không chỉ dành cho người già mà còn cho cả những người cần tăng cường trí nhớ và sức khỏe xương.

Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy việc tiêu thụ omega-3 liên quan đến tăng mật độ xương, đặc biệt ở phụ nữ lớn tuổi. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ gãy xương và loãng xương. Hơn nữa, các cong quả óc chó như vitamin E cũng giúp bảo vệ xương khỏi các tác động gây hại từ gốc tự do.

Cách ăn gợi ý: Cháo óc chó và chà là đỏ. Bạn có thể kết hợp quả óc chó đã gọt vỏ với chà là đỏ và gạo nấu thành món cháo thơm ngon, bổ dưỡng.

3. Đậu đen – “Ngọc đen” bổ âm, dưỡng xương

Đậu đen là nguồn cung cấp canxi, phốt pho và sắt dồi dào, giúp cải thiện sức khỏe của xương khớp. Không chỉ vậy, đậu đen còn có tác dụng bổ âm, giúp hỗ trợ chức năng thận, cơ quan quan trọng liên quan đến việc nuôi dưỡng xương.

Nghiên cứu trên The Journal of Nutrition đã chỉ ra rằng isoflavone có khả năng làm chậm quá trình mất xương, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh, từ đó làm giảm nguy cơ loãng xương. Canxi và các khoáng chất khác cũng rất cần thiết để duy trì cấu trúc xương vững chắc, ngăn ngừa tình trạng suy giảm mật độ xương do tuổi tác.

Cách ăn gợi ý: Xương heo hầm đậu đen. Món hầm này cung cấp cả canxi từ xương heo và dưỡng chất từ đậu đen, rất phù hợp cho người cao tuổi muốn duy trì sức khỏe xương khớp.

Một số thói quen khác giúp duy trì xương chắc khỏe

Tập thể dục vừa phải: Đi bộ, tập Thái Cực Quyền hoặc các bài tập nhẹ nhàng giúp duy trì lưu thông máu và cải thiện chức năng xương khớp.

Nhận ánh nắng tự nhiên: Tắm nắng mỗi ngày giúp cơ thể sản xuất vitamin D, cần thiết cho sự hấp thụ canxi. Hãy ra ngoài vào buổi sáng hoặc chiều để tránh ánh nắng gay gắt.

Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh: Ngủ đủ giấc, ăn uống đúng giờ, tránh các thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe xương khớp.