Cách ông trùm Diddy sử dụng 1000 chai dầu trẻ em: Kết hợp thứ này tác hại cho nạn nhân còn kinh khủng hơn nhiều

Theo hồ sơ đệ trình tòa án được tờ Page Six đưa tin, Jane Doe (tên đã được thay thế) cáo buộc Diddy đã bí mật pha GHB vào thức uống có cồn hoặc đồ uống cocktail phục vụ tại các bữa tiệc xa hoa của anh. Các khách mời vì thế không hề biết bản thân bị ép uống đồ có chứa GHB trước và trong lúc dự tiệc. Không chỉ vậy, nguyên đơn còn cáo cuộc Diddy trộn GHB vào dầu trẻ em hoặc kem dưỡng da rồi massage cho nạn nhân. Mục đích của ông trùm là để thuốc mê hấp thụ nhanh hơn qua da, giúp nam rapper tai tiếng dễ dàng thực hiện hành vi tấn công tình dục.

Theo Trung tâm Nghiện và Sức khỏe tâm thần (Canada), GHB (gamma-hydroxybutyrate) được sản xuất tự nhiên trong cơ thể con người với số lượng rất nhỏ. Khi dùng như một loại chất kích thích, và đặc biệt là khi dùng kết hợp với rượu hoặc các loại thuốc khác, GHB có thể cực kỳ nguy hiểm.

Nó tạo ra cảm giác hưng phấn, thư giãn, và tăng ham muốn tình dục. GHB hoạt động như một chất ức chế hệ thần kinh - điều đó có nghĩa là nó khiến bạn buồn ngủ, làm chậm nhịp thở và nhịp tim - và gây ra nguy cơ phụ thuộc. Ngay cả một liều tăng nhỏ cũng có thể gây ra những tác động nghiêm trọng hoặc tử vong.



Ảnh: Entertainment Tonight

GHB có một số dạng bao gồm:

- Một chất lỏng không màu, không mùi, có vị đắng hoặc mặn.

- Một chất lỏng màu xanh.

- Tinh thể hoặc bột (loại này ít phổ biến hơn).

GHB thường được gọi là 'thuốc lắc dạng lỏng', nhưng nó là một loại thuốc hoàn toàn khác với thuốc lắc. Các tên gọi khác của GHB bao gồm gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể (GBH) hoặc ảo tưởng.

Theo trang Better Health (Úc), tác động của GHB đến bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác và cân nặng, lượng dùng và dùng bao lâu một lần, đã dùng trong bao lâu, phương pháp dùng...

Cảm giác của bạn khi dùng GHB cũng tương tự như cảm giác của một số người khi uống rượu. Ở liều thấp, người dùng thường cảm thấy hòa đồng hơn, ít ức chế và choáng váng hơn. Liều cao hơn một chút sẽ làm tăng cường những tác dụng này hoặc khiến bạn buồn ngủ và chóng mặt. Liều cao hơn một chút có thể gây buồn nôn và nôn, và liều cao hơn có thể khiến bạn chìm vào giấc ngủ sâu. Quá liều có thể dẫn đến khó thở, nhịp tim chậm hơn, co giật và thậm chí tử vong.



Với GHB, chỉ có một sự khác biệt nhỏ giữa liều lượng tạo ra hiệu ứng mong muốn và liều lượng gây nguy hiểm cho người dùng. Nếu bạn dùng quá nhiều GHB, hậu quả có thể gây tử vong.

GHB cũng có thể gây ra tình trạng lú lẫn, suy nghĩ bất thường, khó chịu và trầm cảm.

Tác dụng của GHB thường có thể cảm nhận được sau 10 đến 20 phút sử dụng và có thể kéo dài tới 4 giờ, tùy thuộc vào liều dùng.

GHB nguy hiểm theo nhiều cách.

Vì GHB là bất hợp pháp nên không có biện pháp kiểm soát nào đối với độ mạnh và độ tinh khiết của các loại thuốc được sản xuất. Những loại thuốc được bán dưới dạng GHB thường chứa các loại thuốc không rõ nguồn gốc hoặc các chất độn khác, có thể gây độc. Bạn không biết có bao nhiêu GHB trong dung dịch hoặc liều lượng nào là an toàn.

Đã có báo cáo về các ca tử vong. Khi dùng GHB với rượu hoặc các loại thuốc khác, tác dụng sẽ mạnh hơn và nguy cơ tác dụng độc hại và quá liều tăng lên. Các ca tử vong liên quan đến GHB thường liên quan đến các loại thuốc khác, chẳng hạn như rượu.

GHB là thuốc an thần mạnh, khiến người dùng mất ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu mà họ có thể không tỉnh lại trong nhiều giờ. Họ có thể nôn trong khi ngủ và bị nghẹn. Khi ngủ do GHB, mọi người có thể gặp khó khăn khi thở và có thể bị co giật.

Dạng lỏng của GHB cho phép nó được pha vào đồ uống và tác dụng an thần của nó ngăn nạn nhân chống lại hành vi tấn công tình dục. GHB cũng có thể gây mất trí nhớ, nghĩa là khi mọi người hồi phục sau tác dụng của thuốc, họ có thể không nhớ những gì đã xảy ra.

GHB có thể tương tác nguy hiểm với một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc ức chế protease dùng để điều trị HIV.

Thông tin về tác dụng lâu dài của GHB còn hạn chế, nhưng loại thuốc này được biết là có nguy cơ gây nghiện. Những tác động dài hạn khác được báo cáo bao gồm: vấn đề nghiêm trọng về trí nhớ; bệnh tim; ảo giác; sự lo lắng tột độ; vấn đề về hô hấp.