Không phải Sơn Tùng M-TP, đây là ca sĩ đầu tiên có 4 MV vượt 300 triệu lượt xem

Tính đến thời điểm hiện tại, ngày 20/8/2025, Jack (J97) đã chính thức thiết lập một kỷ lục mới trong làng nhạc Việt khi trở thành ca sĩ solo duy nhất sở hữu 4 video ca nhạc (MV) vượt mốc 300 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Thành tích này không chỉ khẳng định sức hút bền bỉ của nam ca sĩ mà còn cho thấy sự quan tâm đặc biệt của khán giả đối với các bản hit từng gây bão một thời.

Jack có một kỷ lục mới với YouTube

Thành tích ấn tượng của Jack bao gồm 4 MV đình đám, bao gồm:

- Sóng Gió: 461 triệu lượt xem

- Bạc Phận: 425 triệu lượt xem

- Em Gì Ơi: 372 triệu lượt xem

- Hồng Nhan: 301 triệu lượt xem

4 MV hơn 300 triệu view của Jack trên nền tảng YouTube

Sóng Gió là MV có lượt xem cao nhất của Jack

Trước Jack, V-pop chỉ ghi nhận một số MV vượt qua cột mốc 300 triệu lượt xem, nhưng chủ yếu thuộc về các sản phẩm âm nhạc thiếu nhi hoặc nhóm nhạc, như "Bống Bống Bang Bang" của 365daband, "Xúc Xắc Xúc Xẻ" của bé Bảo An, hay "Một Con Vịt" - MV có lượt view cao nhất YouTube Việt Nam với hơn 1 tỷ view.

Còn Sơn Tùng M-TP - ngôi sao hàng đầu của V-pop dù có nhiều hơn về số lượng MV đạt 100 triệu view (12 MV), tuy nhiên anh chỉ có một MV đạt thành tích này là "Nơi này có anh" với 415 triệu view.

Do đó, với 4 MV trong tay, Jack không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà đã thực sự ghi dấu ấn với những cột mốc ấn tượng, khẳng định vị thế riêng trên thị trường nhạc Việt.