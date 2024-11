Sơn Tùng M-TP đi uống trà đá hot hơn cả lúc ra MV mới!

Sáng ngày 27/11, Sơn Tùng M-TP đã đăng tải hình ảnh ngồi uống trà đá vỉa hè đúng như lời hẹn trước đó tại một sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều cái tên nổi tiếng của showbiz Việt. Được biết, sự kiện này có khoảng 10.000 khán giả và được tổ chức ngay tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Tuy nhiên, trong bài đăng trên Facebook của mình, nam ca sĩ người Thái Bình khá dỗi vì bị khán giả cho "leo cây" và phải ngồi bơ vơ một mình. Ngay lập tức, bài đăng này đã nhận về lượng tương tác cực khủng lên đến hơn 323k like và hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ chỉ sau 1 giờ đăng tải.

Bài đăng đi uống trà đá vỉa hè của Sơn Tùng M-TP hút hơn 300k lượt tương tác chỉ sau 1 tiếng đồng hồ đăng tải

Nếu so sánh với nhiều bài đăng khác của Sơn Tùng M-TP thì những khoảnh khắc đời thường ngồi uống trà đá của nam ca sĩ có lượng like vượt trội hoàn toàn. Đơn cử như bài đăng chuẩn bị ra mắt ca khúc "Chúng Ta Của Tương Lai" hồi đầu năm, lượng tương tác trong 1 giờ đầu tiên là hơn 178k lượt like. Con số này chỉ hơn 1 nửa so với bài đăng Sơn Tùng M-TP đi uống trà đá vừa mới đăng tải.

Lượt tương tác của bài đăng chuẩn bị ra mắt MV "Chúng Ta Của Tương Lai" dù rất khủng nhưng thua xa loạt hình ảnh Sơn Tùng M-TP đi uống trà đá

Còn nếu so với các bài đăng khác của Sơn Tùng M-TP thời gian gần đây thì các bài đăng thường dao động từ khoảng 100k likes đến 400k likes. Qua đó, có thể thấy được độ phủ sóng mạnh mẽ của nam ca sĩ.

Trước đó, bài đăng với khoảnh khắc chuẩn bị đi ngủ kèm caption "Ngủ đi chứ còn gì nữa" của nam ca sĩ cũng thu hút đến 1,4 triệu like cùng hàng chục nghìn bình luận.

Bài đăng có lượt tương tác siêu khủng của Sơn Tùng M-TP

Có thể thấy, những khoảnh khắc đời thường của Sơn Tùng M-TP đều được khán giả yêu thích và nhận về tương tác cực khủng. Thậm chí là hot hơn cả khi nam ca sĩ chuẩn bị ra mắt MV mới.