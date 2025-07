Một tính năng hoàn toàn mới trên VNeID vừa được Bộ Công an triển khai, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Chiều 14/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã công bố các tiện ích cẩm nang trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), trí tuệ nhân tạo trên VNeID và một số nội dung học liệu trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Theo đại diện C06 cho biết, để phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp, lấy người dân làm trung tâm, Bộ Công an đã đưa 6 nhóm giấy tờ lên VNeID. Cụ thể, đã triển khai 43 tiện ích trên VNeID, trong đó một số kết quả đã đạt được như: đưa 18,7 triệu giấy phép lái xe điện tử; 7 triệu đăng ký xe; 25 triệu thẻ và sổ sức khỏe điện tử; hơn 1 triệu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; hơn 581.700 phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ cắt giảm thành phần hồ sơ.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: Đại biểu nhân dân)

Những tiện ích này giúp 2,5 triệu người dân được nhận chế độ an sinh xã hội qua tài khoản với số tiền trên 24.000 tỷ đồng; 78% người dân được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền trên 41.000 tỷ đồng qua tài khoản, tiết kiệm khoảng 51 tỷ đồng chi phí đi lại cho người dân, giảm bớt thời gian thực hiện chi trả của công chức trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thời gian qua, C06 đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện và đề xuất triển khai tiện ích "Góp ý sửa đổi nội dung hiến pháp 2013" tích hợp trên ứng dụng VNeID với trên 20 triệu công dân tham gia góp ý.

Ra mắt trợ lý ảo  hành chính công tích hợp trên nền tảng VNeID

Vừa qua, theo C06, đơn vị này đã tham mưu cho Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cẩm nang trên VNeID có tích hợp trợ lý ảo AI.  Trợ lý ảo có thể tra cứu thủ tục hành chính tại các cấp; hướng dẫn quy trình, hồ sơ, biểu mẫu cụ thể; giải đáp chính sách, pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương; cảnh báo các thông tin sai lệch, lừa đảo lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Người dân có thể truy cập vào cẩm nang hướng dẫn tổng thể để truy cập vào trợ lý ảo AI (Ảnh: Chụp màn hình)

Trợ lý ảo trên VNeID (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo số liệu báo cáo từ Bộ Công an, chỉ trong 1 tuần đầu tiên sau khi đưa vào vận hành, hệ thống Trợ lý ảo đã ghi nhận gần 100.000 lượt người dùng tương tác. Trong đó, tỷ lệ phản hồi tiêu cực chỉ ở mức 1,8%, tức 98% người dùng đánh giá cao trải nghiệm và sự hữu ích mà Trợ lý ảo mang lại.

Bên cạnh Trợ lý ảo, C06 còn công bố tiện ích “Cẩm nang hành chính” trên VNeID, với các thành phần chính bao gồm:

- Tra cứu địa chỉ, trụ sở công an xã, ủy ban xã, đảng ủy xã và cơ chế “một cửa” hành chính công.

- Tra cứu danh mục thủ tục hành chính ở cấp xã, cấp tỉnh và bộ, cơ quan ngang bộ, bao gồm quy trình, hồ sơ thực hiện.

- Tra cứu lịch sử sắp xếp, nhập đổi đơn vị hành chính (đơn vị cũ – đơn vị mới).

- Cẩm nang chính quyền cấp xã do Bộ Nội vụ xây dựng, phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các văn bản liên quan.

- Danh mục phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương cấp xã.

Mặc dù mới vận hành trong thời gian ngắn, nhưng theo Bộ Công an cẩm nang đã đạt hơn 67.823 lượt truy cập và sử dụng, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Thời gian tới, C06 sẽ tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ GD-ĐT, Hiệp hội An ninh mạng, Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng, thẩm định đưa lên phần mềm bình dân học vụ số các học liệu gồm: chuyển đổi số phục vụ Đề án 06; an ninh an toàn thông tin; khóa học lý thuyết lái xe; các khóa học về khung năng lực số.