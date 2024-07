MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP mất top 1 trending YouTube sau 34 ngày

Theo ghi nhận vào tối muộn 12/7, MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP đã chính thức mất top 1 trending trên tab thịnh hành âm nhạc của YouTube, rơi xuống hạng 2. Đáng chú ý, ngôi vị top 1 của MV trên nền tảng này đã được duy trì trong suốt 34 ngày.

Thành tích này đã bị soán ngôi bởi video Catch Me If You Can, màn trình diễn được cắt ra từ một chương trình truyền hình, trình diễn bởi Negav, Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương.

BXH thịnh hành âm nhạc trên YouTube được ghi nhận vào sáng 13/7

MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP lên sóng ngày 8/6, hiện cán mốc hơn 60,6 triệu lượt xem, 1,1 triệu lượt thích trên YouTube. Sự trở lại lần này của Sơn Tùng M-TP đạt được thành công lớn, được thể hiện rõ các qua các chỉ số trên các nền tảng streaming và nhạc số.

Sau khoảng 2 tiếng kể từ khi công chiếu, MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP đã chính thức đạt vị trí top 1 trending. Với thành tích này, MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành sản phẩm Vpop đạt top 1 trending trong thời gian nhanh nhất từ trước đến nay.



MV cũng đã xuất sắc cán mốc 1 triệu lượt thích chỉ trong 9 ngày. Vậy là sau 3 năm kể từ MV Mang Tiền Về Cho Mẹ của Đen Vâu, Vpop mới tiếp tục đón nhận thêm 1 MV vượt mốc 1 triệu lượt thích trên YouTube. Thành tích này giúp Sơn Tùng nâng tổng số MV đạt 1 triệu lượt thích lên 9 MV.

Thành tích của MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau được ghi nhận vào sáng 13/7

Chỉ trong 1 tháng, MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau đã đạt nhiều thành tích cao trên YouTube như #1 MV được xem nhiều nhất 24 giờ qua, #1 Trending Overall Việt Nam (14 ngày 14 tiếng liên tục), #1 Trending Music Việt Nam (29 ngày liên tục), #1 Daily Top MVs Global, thậm chí lọt top trending ở nhiều quốc gia như Úc, Đức, Đài Loan (Trung Quốc).

Trên Spotify, ca khúc này đạt #1 Daily Top Songs (19 ngày liên tục), #1 Weekly Top Songs (3 tuần), #1 Daily Top Artists, #1 Weekly Top Artists, #3 Daily Viral Songs, Bài hát có lượt streams ngày cao nhất năm 2024 (689.902 streams), Bài hát có lượt streams tuần cao nhất năm 2024 (3.445.288 streams)...

Đừng Làm Trái Tim Anh Đau là màn comeback thành công của Sơn Tùng M-TP

Ngoài ra, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau còn đạt #1 Việt Nam và #1 Campuchia trên iTunes, #1 Apple Music Daily Top Songs Việt Nam (29 ngày liên tục), #1 SocialTrend Ranking Music (đạt gần 500k thảo luận sau 3 ngày), #2 Shazam Việt Nam, #60 Daily Viral Songs Singapore, #162 Billboard Global Excl. US...

Bài hát này cũng một thời gian dài "khuấy đảo" TikTok khi được một số TikToker hát lại, cũng như được xây template mẫu trên CapCut để người dùng sử dụng. Rất nhiều trong số đó đã đạt triệu view khi đăng tải, khiến bài hát ngày càng trở nên viral trong giới trẻ.

