Không phải mê tín, đây là 5 món đồ tuyệt đối không để cạnh giường ngủ: Dễ rước họa vào thân, sức khỏe sa sút

1. Hoa Khô

Hoa khô là lựa chọn trang trí được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các cô gái. Tưởng chừng như vô hại, nhưng việc để hoa khô lâu ngày trong phòng ngủ lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Do hoa khô không thể tự làm sạch, rất dễ bám bụi và trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, nấm mốc. Lớp bụi bám lâu ngày sẽ phát tán vào không khí, đặc biệt khi đặt gần đầu giường, nơi chúng ta hít thở nhiều nhất khi ngủ. Điều này có thể gây kích ứng đường hô hấp, đặc biệt với người có cơ địa nhạy cảm hoặc bệnh lý như hen suyễn, viêm mũi dị ứng.

Ngoài ra, trong quan niệm phong thủy, hoa khô hoặc hoa giả biểu tượng cho sự héo úa, thiếu sức sống. Việc đặt chúng ở phòng ngủ, nhất là đầu giường, được cho là mang đến năng lượng tiêu cực, dễ khiến tinh thần mệt mỏi, cuộc sống trì trệ. Vì thế, nếu bạn đang đặt hoa khô tại đầu giường, hãy cân nhắc dọn bỏ ngay để đảm bảo không gian sống lành mạnh, tích cực.

2. Đồ gỗ và đồ trang trí kém chất lượng

Không ít người thích trang trí phòng ngủ với các đồ nội thất bằng gỗ như tủ đầu giường, kệ treo tường, khung tranh hoặc đồ trang trí. Tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm gỗ đều an toàn. Nhiều sản phẩm gỗ công nghiệp giá rẻ sử dụng chất kết dính chứa formaldehyde và benzene - những chất hóa học được Tổ chức Y tế Thế giới xác định có khả năng gây ung thư.

Các loại sơn phủ, keo dán và lớp ép gỗ công nghiệp lâu dần sẽ phát tán khí độc, đặc biệt trong phòng ngủ không thông thoáng. Sự tích tụ các chất độc này theo thời gian có thể gây ảnh hưởng đường hô hấp, kích ứng mắt, chảy nước mắt hoặc gây bệnh mãn tính nếu tiếp xúc lâu.

Một lưu ý khác: tủ đầu giường bọc da hoặc simili, nhất là các sản phẩm giá rẻ, cũng có thể chứa chất độc từ lớp phủ bề mặt hoặc lõi gỗ bên trong. Việc chọn mua đồ nội thất cần cân nhắc chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và sử dụng sản phẩm có chứng nhận an toàn.

3. Thú bông, gối nhồi

Không ít gia đình, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ, thường đặt gấu bông hoặc các loại thú nhồi bông ở đầu giường. Chúng mang lại cảm giác dễ chịu, gần gũi và được xem như vật giữ ấm tinh thần khi ngủ. Tuy nhiên, đây lại là món đồ dễ gây hại nhất.

Bên trong gấu bông là môi trường lý tưởng cho bụi, vi khuẩn và đặc biệt là mạt bụi - nguyên nhân chính gây dị ứng da, viêm mũi, hô hấp và các vấn đề về da liễu. Không những thế, một số sản phẩm giá rẻ còn được nhồi bằng mút tái chế, bông kém chất lượng, thậm chí chứa hóa chất độc hại hoặc dư lượng formaldehyde vượt mức an toàn.

Nếu buộc phải sử dụng, bạn nên giặt gấu bông thường xuyên, phơi nắng định kỳ và tuyệt đối không ôm ngủ hàng ngày, đặc biệt với trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa dị ứng. Đặt chúng ở nơi xa giường hoặc kê tủ riêng sẽ an toàn hơn nhiều.

4. Nến thơm, tinh dầu đốt

Nến thơm và tinh dầu được người dùng ưa chuộng vì mùi dễ chịu và hiệu quả thư giãn. Tuy nhiên, việc đốt nến trong phòng ngủ khi đi ngủ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng.

Chưa kể, khói từ nến thơm hoặc tinh dầu kém chất lượng cũng chứa khí độc, ảnh hưởng đến hệ hô hấp khi hít thường xuyên trong phòng kín. Thay vì nến, bạn có thể sử dụng máy khuếch tán tinh dầu hoặc sản phẩm an toàn hơn, và tuyệt đối không để lửa cháy suốt đêm.

5. Gương

Gương là vật dụng không thể thiếu trong phòng ngủ, nhưng việc đặt gương ngay đầu giường là điều được khuyên tránh, cả từ góc độ tâm lý lẫn phong thủy.

Nhiều người cho rằng việc có gương ở đầu giường giúp tiện trang điểm hoặc chỉnh sửa ngoại hình buổi sáng. Nhưng vào ban đêm, nếu vô tình nhìn thấy bóng mình trong gương, khi ánh sáng yếu hoặc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê gây nên cảm giác sợ hãi, hoang mang, đặc biệt ở người nhạy cảm. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, gây lo âu và mất an toàn trong không gian riêng tư.

Phong thủy cũng kiêng kỵ việc gương chiếu thẳng vào giường ngủ vì nó phản chiếu năng lượng và làm giấc ngủ không yên, dễ gặp ác mộng. Vì thế, tốt nhất bạn nên đặt gương ở vị trí khuất, tránh đối diện hoặc quá gần giường.

