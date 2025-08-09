Không phải Dekisugi, đây mới là siêu học bá đỉnh nhất Doraemon, thậm chí từng chê mèo ú là "đứa đội sổ"!

Khi nhắc đến "học bá" đình đám trong Doraemon, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Dekisugi - cậu bạn đẹp trai, học giỏi và luôn khiến Nobita ghen tị. Nhưng ít ai biết rằng, ở thế giới tương lai, Doraemon từng có một người bạn học còn siêu phàm hơn gấp bội. "Siêu học bá" đó là Pawaemon.

"Học bá" lớn nhất trong Doraemon chính là Pawaemon

Pawaemon xuất hiện lần đầu trong tập đặc biệt "Ngày tái sinh của Doraemon" phát sóng năm 2007. Cậu là robot mèo cùng mẫu, cùng ngày sản xuất (3/9/2112) và cùng nhà máy với Doraemon nhưng số phận của cả hai lại rẽ theo hướng hoàn toàn khác nhau. Nếu như Pawaemon được chọn làm robot chăm trẻ cho con trai Thủ tướng Nhật Bản thì Doraemon phải về chăm Nobita, cậu bé hậu đậu, học dốt, làm gì cũng tệ.

Ngay từ thời đi học, Pawaemon đã là học sinh xuất sắc nhất lớp. Cậu luôn mặc lễ phục xanh đậm, đi giày da đen, thắt nơ đỏ, trông không khác gì một quý ông học viện danh giá. Nhưng tính cách của Pawaemon qua các chi tiết được miêu tả có vẻ không được dễ mến cho lắm.

Chẳng hạn như trong một lần hội ngộ sau nhiều năm, Doraemon vui mừng vì Pawaemon vẫn nhớ mình nhưng ngay lập tức bị người bạn cũ "dội gáo nước lạnh": "Tất nhiên là tôi nhớ. Cậu là học sinh đội sổ nhất trường mà".

Câu nói khiến Doraemon chết lặng. Đúng là không gì đau hơn bị chính bạn học gọi là... học dốt.

Pawaemon và Doraemon là đôi bạn có nhiều trái ngược

Pawaemon thuộc kiểu học bá "cao ngạo", thông minh thật, nhưng cũng chẳng thèm kết bạn với những ai kém mình. Ban đầu, cậu thẳng thừng từ chối chơi với Doraemon, cho rằng "cậu quá kém để làm bạn". Nhưng rồi khi Doraemon bị bắt đi tái lập hệ thống, chính Pawaemon lại âm thầm tham gia vào nhóm giải cứu bạn cũ.

Tới phần phim "Doraemon: Cuộc đua xe ngân hà", Pawaemon chính thức trở lại, lần này đã trở thành bạn thân với Doraemon. Từ đối thủ cay nghiệt trở thành đồng đội thân thiết, Pawaemon cho thấy một điều không phải kẻ mạnh nào cũng mãi kiêu ngạo và không phải ai từng coi thường bạn cũng không thể thay đổi.

Dù tính cách có lúc khó ưa...

Nhưng cuối cùng, Pawaemon vẫn đứng về phía Doraemon

Có thể nói, Pawaemon và Doraemon là sự đối lập rất thường thấy trong cuộc sống khi một bên là người giỏi từ vạch xuất phát, có điều kiện, tự tin đến mức kiêu ngạo; một bên là kẻ yếu thế, vụng về nhưng luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn vì người khác.

Pawaemon có thể thông minh, lý trí, làm mọi việc đâu ra đó nhưng chính Doraemon mới là người hiểu được giá trị của tình bạn, biết cảm thông và luôn dốc lòng vì những người xung quanh. Họ đại diện cho hai kiểu người mà ai trong chúng ta cũng từng gặp hoặc chính bản thân ta từng là một trong hai.

Trong thế giới của những chú mèo máy, cũng có sự phân tầng về năng lực và tính cách, nhưng tình bạn và lòng dũng cảm vẫn luôn là điều đáng quý nhất. Bởi suy cho cùng, sau tất cả, sự trưởng thành không chỉ nằm ở thành tích hay chức năng ban đầu được lập trình sẵn mà còn nằm ở khả năng thay đổi, biết cảm thông và sẵn sàng đồng hành cùng nhau, bất kể quá khứ từng có những hiểu lầm hay cách biệt.