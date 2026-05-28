Không phải Cầu Vàng, đây là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 10 kiến trúc ấn tượng nhất thế giới

Ít người ngờ rằng, đại diện duy nhất của Việt Nam được World Atlas gọi tên không phải Cầu Vàng nổi tiếng.

Đại diện của Việt Nam gây ấn tượng bởi hình dáng đặc biệt

Trong danh sách "The World's 10 Most Amazing Bridges" do World Atlas công bố, Việt Nam có một đại diện góp mặt bên cạnh nhiều công trình nổi tiếng như Cầu Tháp London ở Anh, Cầu Charles ở Cộng hòa Czech, Cầu Cảng Sydney ở Úc hay Cầu vịnh Hàng Châu ở Trung Quốc. Điều khiến nhiều người bất ngờ là đại diện này không phải Cầu Vàng ở Bà Nà Hills, mà là Cầu Rồng của Đà Nẵng.

Trong danh sách "The World's 10 Most Amazing Bridges" do World Atlas công bố, Việt Nam có một đại diện góp mặt, đó chính là Cầu Rồng của Đà Nẵng. (Ảnh: DRT)

Theo World Atlas, Cầu Rồng nằm tại thành phố Đà Nẵng, dài 666m, nổi tiếng với hình dáng như một con rồng vàng vươn mình qua sông Hàn. Cây cầu gồm 6 làn xe, phục vụ nhu cầu giao thông đông đúc của thành phố, đồng thời tạo tuyến kết nối thuận tiện để du khách di chuyển tới các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê và Non Nước.

Không giống nhiều cây cầu chỉ được nhớ đến nhờ chiều dài hay quy mô kỹ thuật, đại diện của Việt Nam trong danh sách này gây chú ý nhờ hình tượng kiến trúc giàu tính biểu tượng. Dáng rồng uốn lượn trên mặt sông khiến cây cầu trở thành một điểm nhấn nổi bật giữa không gian đô thị Đà Nẵng.

Vào ban ngày, Cầu Rồng hiện lên như một công trình giao thông hiện đại nằm giữa trung tâm thành phố. (Ảnh: VinWonders)

Vào ban ngày, Cầu Rồng hiện lên như một công trình giao thông hiện đại nằm giữa trung tâm thành phố. Khi đêm xuống, hệ thống đèn LED khiến toàn bộ thân cầu trở nên rực rỡ, tạo nên khung cảnh đặc biệt bên dòng sông Hàn. Đây cũng là lý do cây cầu thường xuất hiện trong ảnh check-in, video du lịch và các tư liệu quảng bá về Đà Nẵng.

World Atlas cũng nhấn mạnh màn trình diễn ánh sáng, phun lửa và phun nước là một trong những yếu tố giúp Cầu Rồng trở nên khác biệt. Chính sự kết hợp giữa công năng giao thông, thiết kế biểu tượng và trải nghiệm du lịch đã giúp công trình này trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 10 cây cầu ấn tượng nhất thế giới.

Không chỉ là cây cầu, đây còn là biểu tượng của Đà Nẵng

Cầu Rồng chính thức khánh thành vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Đà Nẵng. Công trình có chiều dài 666m, rộng hơn 37m, gồm 6 làn xe cơ giới và làn dành cho người đi bộ.

Việc lựa chọn hình tượng rồng không phải ngẫu nhiên. Trong văn hóa Á Đông, rồng thường gắn với quyền lực, sự thịnh vượng và may mắn. Với Đà Nẵng, Cầu Rồng còn được xem là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của một đô thị trẻ, hiện đại và năng động.

Với Đà Nẵng, Cầu Rồng còn được xem là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của một đô thị trẻ, hiện đại và năng động. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng)

So với Cầu Vàng, công trình nổi tiếng bởi hình ảnh đôi bàn tay khổng lồ nâng dải cầu giữa núi rừng Bà Nà, Cầu Rồng mang một màu sắc rất khác. Đây là cây cầu nằm ngay trong nhịp sống thường ngày của thành phố. Người dân đi làm qua cầu, du khách dạo bộ ven sông, các quán cà phê và nhà hàng hai bên bờ trở thành điểm ngắm cảnh mỗi tối.

Chính yếu tố "sống cùng thành phố" này khiến đại diện của Việt Nam trong danh sách World Atlas trở nên đặc biệt. Cầu Rồng không chỉ để chiêm ngưỡng từ xa, mà còn là nơi du khách có thể trực tiếp đi qua, đứng lại, ngắm nhìn và cảm nhận nhịp sống Đà Nẵng từ trung tâm sông Hàn.

Trải nghiệm được nhiều du khách chờ đợi

Một trong những trải nghiệm nổi bật nhất khi đến Cầu Rồng là xem màn phun lửa, phun nước vào buổi tối. Theo thông tin từ Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng, chương trình thường diễn ra lúc 21h vào các tối cuối tuần và dịp lễ lớn. Đây là thời điểm khu vực quanh cầu trở nên đông đúc, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách.

Để quan sát rõ màn trình diễn, nhiều người thường chọn khu vực đường Trần Hưng Đạo, đường Bạch Đằng, cầu Tình Yêu hoặc các quán cà phê ven sông Hàn. Tuy nhiên, vào mùa cao điểm du lịch, khu vực này có thể khá đông, vì vậy du khách nên đến sớm và kiểm tra lịch trình biểu diễn trước khi đi.

Một trong những trải nghiệm nổi bật nhất khi đến Cầu Rồng là xem màn phun lửa, phun nước vào buổi tối. (Ảnh: Báo Văn Hóa)

Việc Cầu Rồng được World Atlas gọi tên cho thấy sức hút của Đà Nẵng không chỉ đến từ biển đẹp, ẩm thực phong phú hay các khu nghỉ dưỡng, mà còn từ những công trình đô thị có khả năng trở thành biểu tượng quốc tế.

Với nhiều du khách, chỉ cần đứng bên sông Hàn vào buổi tối, nhìn "rồng vàng" bừng sáng và phun lửa giữa lòng thành phố, cũng đủ hiểu vì sao cây cầu này trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong top 10 cây cầu ấn tượng nhất thế giới.

Nguyệt Phạm (Theo World Atlas, Vietnamairlines, Danang.gov)