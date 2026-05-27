Một công viên giải trí quy mô lớn ở miền Bắc chính thức ngừng nhận khách từ tháng 6

Công việc nổi tiếng ngưng đón khách khiến nhiều người tiếc nuối.

Theo thông tin được Sun World Hạ Long đăng tải trên fanpage Facebook chính thức, Công viên Rồng sẽ ngừng đón khách từ ngày 10/6/2026, trong khi Công viên nước Lốc Xoáy bước vào giai đoạn chuyển đổi từ tháng 9/2026.

Đây không phải là lời chia tay vĩnh viễn với những điểm vui chơi từng gắn bó với nhiều thế hệ du khách, mà là bước chuẩn bị cho một mô hình mới. Sun World Hạ Long cho biết khu vui chơi này sẽ được định hướng trở thành tổ hợp giải trí 24/7, lấy cảm hứng từ Clarke Quay của Singapore, đặt bên vịnh Hạ Long.

Công viên Rồng dừng đón khách từ 10/6

Với nhiều du khách từng đến Hạ Long, Công viên Rồng là cái tên quen thuộc. Nơi đây gắn với các trò chơi cảm giác mạnh, đặc biệt là những trải nghiệm mang tính biểu tượng như tàu lượn Phi Long Thần Tốc. Vì vậy, thông tin Công viên Rồng dừng đón khách từ ngày 10/6/2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo Báo Quảng Ninh, việc thay đổi mô hình hoạt động của Công viên Rồng và Công viên nước Lốc Xoáy nằm trong kế hoạch nâng cấp toàn diện Sun World Hạ Long, hướng tới hình thành tổ hợp giải trí 24/7 đẳng cấp quốc tế. Công viên nước Lốc Xoáy, một điểm hẹn mùa hè quen thuộc của các gia đình, sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi muộn hơn, từ tháng 9/2026.

Điều cần lưu ý là thông báo này không đồng nghĩa toàn bộ Sun World Hạ Long đóng cửa. Trên website chính thức, Sun World Hạ Long được giới thiệu là điểm đến du lịch – giải trí tầm cỡ quốc tế bên bờ vịnh di sản, gồm nhiều phân khu và trải nghiệm khác nhau.

Nói cách khác, du khách cần phân biệt rõ giữa việc một số hạng mục bước vào giai đoạn chuyển đổi và việc toàn bộ tổ hợp ngừng hoạt động.

Tổ hợp giải trí 24/7 bên vịnh Hạ Long sẽ có gì?

Theo thông tin từ Sun World Hạ Long, sau giai đoạn chuyển đổi, khu vực này sẽ được phát triển theo hướng một trung tâm vui chơi – giải trí hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tổ hợp mới dự kiến có show diễn nghệ thuật, các màn trình diễn pháo, trục lễ hội, khu mua sắm, chuỗi nhà hàng, bar, pub ngoài trời với tầm nhìn hướng vịnh, cùng không gian âm nhạc và sự kiện.

Đáng chú ý, khu mới còn được giới thiệu sẽ có kênh nước nhân tạo nội khu, đài phun nước nghệ thuật, thảm hoa quanh năm và hệ mái che đa sắc màu. Đây là chi tiết đáng chú ý với du khách, bởi thời tiết luôn là yếu tố dễ làm gián đoạn lịch vui chơi, nhất là trong những chuyến đi có trẻ nhỏ hoặc lịch trình ngắn ngày.

Thực tế, định hướng phát triển du lịch đêm tại Hạ Long đã được Sun World khởi động qua VUI-Fest Ha Long. Website chính thức của Sun World cho biết VUI-Fest có pháo hoa nghệ thuật lúc 21h30 hằng ngày, kết hợp các hoạt động giải trí, ẩm thực, mua sắm, DJ show, hoạt náo đường phố và không gian âm nhạc ngoài trời.

Điều này cho thấy Hạ Long đang không chỉ được khai thác như một điểm đến ban ngày với vịnh, biển và công viên, mà còn hướng tới mô hình “điểm đến không ngủ”, nơi du khách có thêm lý do để ở lại lâu hơn sau khi mặt trời lặn.

Du khách nên sắp xếp lịch trình thế nào?

Với du khách có kế hoạch đến Sun World Hạ Long trước ngày 10/6/2026, đặc biệt là những người muốn trải nghiệm Công viên Rồng, đây là thời điểm nên ưu tiên sắp xếp lịch sớm. Các gia đình, nhóm bạn hoặc du khách yêu thích trò chơi cảm giác mạnh nên kiểm tra lịch vận hành, giá vé và điều kiện thời tiết trước ngày đi.

Sau mốc 10/6, lịch trình nên được điều chỉnh linh hoạt hơn. Thay vì chỉ tập trung vào Công viên Rồng, du khách có thể chuyển trọng tâm sang các trải nghiệm còn phù hợp như Cáp treo Nữ Hoàng, Đồi Mặt Trời, Sun Wheel, khu Bãi Cháy và các hoạt động buổi tối tại VUI-Fest Ha Long.

Với nhóm khách đi trong 2 ngày 1 đêm, một lịch trình hợp lý có thể là buổi sáng tham quan vịnh Hạ Long, hang động hoặc đi tàu trên vịnh; buổi chiều nghỉ ngơi, tắm biển Bãi Cháy hoặc tham quan Bảo tàng Quảng Ninh; cuối chiều trải nghiệm cáp treo, ngắm thành phố từ trên cao; buổi tối quay lại khu vực Bãi Cháy để ăn uống, dạo chơi và xem pháo hoa.

Trong thời gian một số hạng mục của Sun World Hạ Long chuyển đổi, du khách cũng có thể kết hợp thêm các điểm lân cận như Tuần Châu, Bảo tàng Quảng Ninh, Cung Cá Heo, cung đường Trần Quốc Nghiễn, khu Bến Đoan hoặc các tour du thuyền trên vịnh. Với lịch trình dài hơn, các tuyến đảo như Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu cũng là lựa chọn đáng cân nhắc để mở rộng chuyến đi.