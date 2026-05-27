Việt Nam có 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục: Có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Địa phương này được xem là điểm tránh nóng lý tưởng cho mọi người.

Doanh thu du lịch đạt 19.000 tỷ đồng, tăng trưởng hàng đầu tại châu Á

Đầu năm 2026, Sa Pa tiếp tục được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda gọi tên là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu tại châu Á trong năm 2025.

Theo thống kê của Agoda, khi so sánh lượt tìm kiếm và đặt phòng quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025 với cùng kỳ năm 2024, “thị trấn trong sương” đã tăng tới 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu khu vực. Kết quả này phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn của du khách quốc tế đối với các điểm đến thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa tại Việt Nam.

Việc tăng 15 bậc chỉ trong một năm trên bảng xếp hạng của Agoda tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của điểm đến vùng cao Tây Bắc này trên bản đồ du lịch khu vực.

Sở hữu lịch sử phát triển hơn 120 năm trên bản đồ du lịch, Sa Pa đang tăng tốc mạnh mẽ với mục tiêu vươn lên trở thành trung tâm dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc tế. Trong giai đoạn 2016–2026, du lịch Sa Pa không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về số liệu, mà còn trải qua quá trình “lột xác” toàn diện về vị thế và quy mô doanh thu.

Nếu như năm 2016, việc đón gần 1 triệu lượt khách từng được xem là cột mốc đáng tự hào, thì đến năm 2025, Sa Pa đã thiết lập kỷ lục mới với hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng hơn 4–5 lần sau một thập kỷ. Cùng với đó, doanh thu du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, gấp 11 lần so với 10 năm trước.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mang tính đột phá, tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật. Đồng thời, địa phương tập trung khai thác và phát triển các khu, điểm đến và vùng du lịch trọng điểm mới nhằm gia tăng sức cạnh tranh và giá trị bền vững cho ngành du lịch.

“Thị trấn trong sương” mát mẻ quanh năm chỉ khoảng 15 độ C

Với mức nhiệt dao động quanh 15 - 18 độ C ngay giữa mùa hè, Sa Pa đang trở thành một trong những lựa chọn “tránh nóng” nổi bật tại châu Á. Trên nền tảng du lịch Trip.com, điểm đến này được xếp cùng những cái tên quen thuộc như Nội Mông, Sapporo hay Vân Nam của Trung Quốc vốn là những khu vực vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ trong mùa hè.

Sự xuất hiện của Sa Pa trong danh sách này không phải là một đánh giá mang tính cảm tính. Dữ liệu tìm kiếm chuyến bay và lưu trú cho mùa hè 2026 cho thấy một xu hướng tăng trưởng rõ rệt, phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến vùng cao này. Từ một địa danh quen thuộc với du khách nội địa, Sa Pa đang dần mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế, với lượng quan tâm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Đằng sau sự chuyển mình đó là sự thay đổi đáng kể về hạ tầng du lịch. Nếu trước đây Sa Pa chủ yếu gắn với hình ảnh một thị trấn nhỏ với các cơ sở lưu trú quy mô hạn chế, thì hiện nay nơi đây đã phát triển theo hướng bài bản hơn, hình thành một hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa dạng.

Sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn đã góp phần định hình lại diện mạo du lịch địa phương. Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và dịch vụ đi kèm được nâng cấp cả về quy mô lẫn chất lượng, từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, Sa Pa không chỉ đáp ứng nhu cầu gia tăng của du khách mà còn tạo nền tảng cho mục tiêu trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực Tây Bắc.

Theo đánh giá của Condé Nast Traveller, Sa Pa được xem là điểm đến tiêu biểu cho xu hướng du lịch chậm đang ngày càng lên ngôi. Nằm giữa vùng núi Tây Bắc, thị trấn gây ấn tượng bởi không gian yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với núi non trùng điệp, ruộng bậc thang, thác nước và các cung đường trekking đặc sắc.

Không chỉ nổi bật về thiên nhiên, Sa Pa còn hấp dẫn du khách nhờ đời sống văn hóa phong phú của các cộng đồng dân tộc bản địa. Nhịp sống chậm rãi cùng bầu không khí trong lành mang lại những trải nghiệm sâu sắc về thiên nhiên và bản sắc địa phương.

Sự xuất hiện của Sa Pa trong danh sách của Condé Nast Traveller được xem là minh chứng cho sức hút bền vững của các điểm đến thiên nhiên và văn hóa bản địa của Việt Nam, trong bối cảnh xu hướng du lịch toàn cầu đang chuyển dịch theo hướng trải nghiệm sâu và bền vững hơn.

