Luộc trứng mà cho thêm 1 thìa này, bóc vỏ trơn tuồn tuột, còn thơm ngon hơn hẳn

Đây là nguyên liệu quen thuộc, có sẵn trong bếp của mỗi gia đình người Việt.

Trứng luộc là món ăn phổ biến trong nhiều gia đình nhờ cách làm nhanh, đơn giản và giàu dinh dưỡng. Tuy vậy, không ít người từng gặp rắc rối khi chế biến: trứng dễ nứt trong lúc đun hoặc sau khi chín thì khó bóc, phần lòng trắng dính vào vỏ khiến bề mặt bị sần sùi, mất thẩm mỹ.

Thực ra, chỉ với một mẹo nhỏ từ nguyên liệu có sẵn trong bếp, bạn có thể cải thiện đáng kể tình trạng này.

Thêm muối khi luộc trứng: Điều gì sẽ xảy ra?

Nhiều người nội trợ chia sẻ rằng, khi luộc trứng, ngoài nước, bạn nên cho vào nồi khoảng một thìa muối. Cách làm này mang lại một số lợi ích rõ rệt. Trước hết, nước muối có thể làm tăng nhẹ nhiệt độ sôi, giúp trứng chín đều và ổn định hơn. Nếu trứng vô tình bị nứt trong quá trình đun, môi trường nước muối cũng hỗ trợ lòng trắng đông lại nhanh, hạn chế tình trạng rò rỉ ra ngoài.

Không chỉ vậy, trứng luộc trong nước có muối thường dễ bóc vỏ hơn so với cách luộc thông thường. Lớp vỏ tách ra nhanh, không làm vỡ phần lòng trắng, giúp quả trứng giữ được hình dáng tròn đẹp, rất tiện khi dùng để trang trí món ăn hoặc chuẩn bị cơm hộp.

Một yếu tố quan trọng khác là độ tươi của trứng. Trứng càng tươi thì càng khó bóc vỏ, trong khi trứng để lâu hơn một chút thường sẽ dễ bóc hơn. Vì vậy, ngoài cách luộc, bạn cũng nên chú ý đến độ tươi để có được thành phẩm đẹp mắt và dễ sử dụng.

Nên luộc trứng từ nước lạnh hay nước sôi mới cho vào?

Luộc trứng tưởng chừng đơn giản, nhưng việc nên bắt đầu với nước lạnh hay nước sôi lại khiến nhiều người phân vân. Không ít người cho rằng thả trứng vào nước sôi sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, cách này chưa chắc đã mang lại hiệu quả tốt nhất.

Theo nhiều chuyên gia ẩm thực, phương pháp lý tưởng là cho trứng vào nồi nước lạnh ngay từ đầu, sau đó đun nóng dần. Khi nhiệt độ tăng từ từ, lòng trắng sẽ chín đều hơn và hạn chế tình trạng vỏ trứng bị nứt do thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Ngược lại, nếu cho trứng lạnh trực tiếp vào nước đang sôi, lớp vỏ có thể bị “sốc nhiệt”, dễ dẫn đến nứt hoặc vỡ. Ngoài ra, khi nước sôi mạnh, trứng dễ va chạm vào nhau hoặc vào thành nồi, làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Về khả năng bóc vỏ, nhiều người tin rằng luộc bằng nước sôi sẽ giúp bóc dễ hơn. Tuy nhiên, các thử nghiệm thực tế cho thấy sự khác biệt giữa hai cách này không quá rõ ràng. Dù luộc từ nước lạnh hay nước sôi, trứng vẫn có thể bóc vỏ tương đối dễ nếu được xử lý đúng cách.

Giá trị dinh dưỡng của trứng

Trứng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nguồn protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra, trứng còn chứa axit béo omega-3 và các chất chống oxy hóa quan trọng, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Protein trong trứng được phân bố ở cả lòng trắng và lòng đỏ. Trong đó, khoảng 60% lượng protein nằm ở lòng trắng, phần còn lại có trong lòng đỏ cũng chứa nhiều chất béo tốt, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Một khẩu phần trung bình gồm 2 quả trứng có thể cung cấp: Khoảng 82% nhu cầu vitamin D mỗi ngày; 50% nhu cầu folate; 25% nhu cầu vitamin B2 (riboflavin); 40% nhu cầu selen.

Bên cạnh đó, trứng còn bổ sung thêm các vitamin như A, E, B5, B12 cùng các khoáng chất quan trọng như sắt, i-ốt và phốt pho... góp phần xây dựng chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.

Nhiều người lo ngại về hàm lượng cholesterol trong trứng. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc ăn trứng với lượng hợp lý không gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến mức cholesterol trong cơ thể.

Dù trứng có chứa cholesterol, nhưng đồng thời cũng có lecithin, một hợp chất giúp điều hòa cholesterol, hỗ trợ hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch và thúc đẩy quá trình đào thải cholesterol ra ngoài cơ thể.

Lưu ý khi sử dụng

Mặc dù trứng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng với những người có bệnh lý mạn tính, đang ăn kiêng hoặc có chế độ dinh dưỡng đặc biệt, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để sử dụng với liều lượng phù hợp.

(Tổng hợp)