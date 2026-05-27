Giải mã cơn sốt Açaí Bowl khuynh đảo Sài Gòn: Tô sinh tố 200.000đ khiến giới trẻ sẵn sàng xuống tiền để đu theo idol

Món siêu thực phẩm mang sắc tím lịm này sở hữu mị lực gì mà khiến từ dàn idol K-pop đình đám đến hội sành ăn "sống xanh" đều phát cuồng lùng sục, sẵn sàng bạo chi để săn bằng được khoảnh khắc "cheap moment"?

Nếu dạo quanh các trang mạng xã hội thời gian gần đây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những tô trái cây với một lớp nền đặc sánh màu tím sẫm cực kỳ hấp dẫn. Đó chính là Açaí Bowl, món ăn đang âm thầm xâm chiếm bản đồ ẩm thực của giới trẻ Sài thành.

Từ rừng rậm Amazon lấn sân sang thị trường F&B Việt

Thực chất, Açaí (phát âm là a-xai-i) là một loại quả mọng chỉ mọc chủ yếu ở khu vực rừng rậm nhiệt đới Amazon. Khác với những ly sinh tố thông thường được xay loãng để uống bằng ống hút, Açaí Bowl mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Quả Açaí tươi hoặc dạng bột đông lạnh sẽ được xay nhuyễn cùng với chuối, dâu tây hoặc các loại quả mọng khác để tạo ra một hỗn hợp đặc mịn như kem gelato. Sau đó, hỗn hợp này được múc ra những chiếc tô lớn và phủ lên trên vô vàn các loại topping đa dạng. Những lớp topping này thường là trái cây tươi cắt lát, yến mạch nướng giòn rụm, vụn dừa, hạt chia, bơ đậu phộng hoặc hạt cacao nướng.

Nhiều người lầm tưởng Açaí sẽ ngọt lịm như quả mâm xôi hay việt quất. Nhưng không, loại quả Amazon này mang một hương vị rất nguyên bản: hơi chát nhẹ, ngai ngái mùi đất rừng nhiệt đới, hòa quyện với chút hậu vị đắng thanh của socola đen. Chính cái vị mộc mạc, không hề "giả trân" đó khi kết hợp với vị ngọt của chuối và chua dịu của dâu tây mới tạo nên sự bùng nổ vị giác, khiến người ăn không bị ngán. Kết hợp cùng sự giòn ngọt của topping khiến món ăn này trở thành giải pháp giải nhiệt hoàn hảo cho thời tiết đỏng đảnh của TP.HCM.

Trào lưu được Cortis, dàn idol K-Pop và hội influencer đình đám lăng xê vì "càng ăn càng gầy"

Thực tế, trước khi chính thức đổ bộ và làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam, Açaí Bowl đã là một tượng đài vững chắc trên bản đồ ẩm thực healthy thế giới. Khởi nguồn từ Nam Mỹ, món ăn này nhanh chóng vươn ra toàn cầu, phủ sóng dày đặc từ những bãi biển lướt sóng đầy nắng ở Hawaii, Bali cho đến các khu phố sầm uất tại Mỹ hay Úc. Hình ảnh những chiếc bát chứa đầy sinh tố tím lịm, phủ ngập trái cây từ lâu đã trở thành bữa sáng quen thuộc của hàng loạt ngôi sao Hollywood và các fitness blogger nổi đình nổi đám. Làn sóng ấy cứ thế lan rộng, và bùng nổ tại thị trường châu Á.

Sự vươn lên của Açaí Bowl gắn liền mật thiết với trào lưu chia sẻ phong cách sống lành mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Khi giới trẻ ngày càng quan tâm đến việc giữ dáng và chăm sóc sức khỏe, họ bắt đầu tò mò và học hỏi theo thực đơn của các Influencer đình đám. Nhờ đó, món ăn này không chỉ dừng lại ở một trào lưu ăn uống nhất thời mà đã thực sự trở thành "must-have item" trên bản đồ ẩm thực dành cho hội sống xanh, Eat Clean toàn cầu.

Đặc biệt, "ngòi nổ" thực sự đưa trào lưu này lên đỉnh điểm chính là sự lăng xê nhiệt tình từ các ngôi sao giải trí đình đám. Hàng loạt idol K-Pop dạo gần đây liên tục chia sẻ hình ảnh giải nhiệt bằng những tô Açaí bắt mắt, khiến dân tình đứng ngồi không yên. Đáng chú ý nhất phải kể đến nam thần tượng Seong Hyeon (thành viên nhóm nhạc CORTIS). Việc anh chàng thường xuyên xuất hiện cùng ly Açaí quen thuộc đã tạo nên một cơn sốt tò mò diện rộng. Rất nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng lùng sục các hàng quán tại Việt Nam để săn lùng món ăn này, quyết tâm có bằng được một pha "cheap moment" xịn xò và bổ dưỡng cùng thần tượng của mình.

Tuy nhiên, dẫu được mệnh danh là món ăn "càng ăn càng gầy", nhưng hội healthy đích thực đều rỉ tai nhau một quy tắc ngầm: Hãy cẩn thận với "bẫy calo" từ topping! Bản thân quả Açaí rất ít calo, nhưng nếu bạn "tham lam" phủ ngập bơ đậu phộng, granola tẩm mật ong hay trái cây sấy ngọt, tô sinh tố này có thể dễ dàng chạm mức 600-800 calo. Bí quyết để có một pha "cheap moment" giữ dáng chuẩn chỉnh như idol là ưu tiên topping trái cây tươi ít ngọt, hạt chia và yến mạch nguyên cám.

Lối sống "flex" sự khỏe mạnh từ bên trong

Một trong những lý do khiến Açaí Bowl nhanh chóng gây sốt nằm ở phần hình thức bắt mắt. Lớp sinh tố màu tím đặc trưng kết hợp cùng các loại topping được sắp xếp đẹp mắt tạo nên tổng thể rất “ăn ảnh”. Chỉ cần đặt cạnh ly cà phê hay dưới ánh nắng nhẹ là đã dễ dàng có một bức ảnh đẹp để đăng Instagram hay TikTok. Chính yếu tố này giúp món ăn nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng Gen Z và Millennials.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào bề ngoài, trào lưu này có lẽ đã sớm nở tối tàn. Điểm giữ chân giới trẻ lại nằm ở những giá trị sức khỏe mà Açaí Bowl mang lại. Açaí được giới khoa học mệnh danh là một "siêu thực phẩm" (superfood) nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực kỳ cao, giúp bảo vệ tế bào, làm đẹp da và duy trì vóc dáng.

Với những người đam mê tập luyện gym, yoga hay pilates, một tô Açaí Bowl còn đóng vai trò như một bữa ăn trước hoặc sau khi tập luyện vô cùng lý tưởng. Họ có thể yêu cầu thêm whey protein, bột collagen hoặc các loại bơ hạt để nạp đủ năng lượng mà không sợ bị đầy bụng. Thưởng thức Açaí Bowl giờ đây không chỉ là câu chuyện ăn uống, mà còn là cách người trẻ tinh tế "flex" sự quan tâm, chăm sóc bản thân từ sâu bên trong.

Chẳng khó để bắt gặp hình ảnh này vào những buổi sáng cuối tuần: Sau giờ tập Pilates đổ mồ hôi, các cô gái trong bộ đồ tập sành điệu ngồi thong thả xúc từng thìa Açaí Bowl tại một quán cà phê ngập nắng. Thưởng thức Açaí không chỉ là ăn sáng, mà đã trở thành một "nghi thức" sống đầy phong cách, mang đậm hơi thở của giới trẻ sành điệu Sài Gòn.

Bát sinh tố hơn trăm nghìn có đáng?

Sự phủ sóng mạnh mẽ của món ăn này cũng kéo theo nhiều cuộc tranh luận về giá cả. Khảo sát tại các khu vực trung tâm Quận 1, Quận 3 hay phường Thảo Điền, mức giá trung bình cho một phần ăn dao động từ 100.000 VNĐ đến 160.000 VNĐ, thậm chí lên tới hơn 200.000 VNĐ cho những phiên bản đặc biệt nâng cấp topping.

Lý giải cho mức giá đắt đỏ này, có 3 nguyên nhân chính:

Chi phí vận chuyển ngất ngưởng: Açaí thực chất không thể trồng tại Việt Nam. Quy trình thu hoạch, cấp đông sâu và vận chuyển từ rừng nhiệt đới Nam Mỹ về đến tay các nhà hàng tiêu tốn chi phí rất lớn.

Nguyên liệu đi kèm đắt đỏ: Các loại topping ăn kèm như bơ hạt thủ công, granola không đường hay trái cây nhập khẩu (việt quất, dâu tây) cũng đội giá thành lên cao.

Không gian trải nghiệm: Các quán phục vụ Açaí Bowl thường được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, mở rộng đón ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái tách biệt hẳn với khói bụi thành phố.

Dù mức giá khá "chát" so với một bữa sáng truyền thống như phở hay bánh mì, giới văn phòng và người trẻ vẫn sẵn sàng móc hầu bao 1-2 lần mỗi tuần. Họ hiểu rằng mình không chỉ trả tiền cho một món ăn, mà đang đầu tư vào sức khỏe. Nhìn chung, sự xâm chiếm của Açaí Bowl tại TP.HCM không phải là một hiện tượng ăn xổi mang tính phong trào. Nó phản ánh một sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy ẩm thực của giới trẻ Sài Gòn: chú trọng hơn vào nguồn gốc nguyên liệu, đề cao giá trị dinh dưỡng và không ngại chi trả cho những sản phẩm thực sự tốt cho sức khỏe.

Nếu không muốn ví tiền liên tục "kêu cứu" vì những tô sinh tố 200 nghìn, hội Gen Z và các nhà sáng tạo nội dung đã nhanh trí mở ra một sân chơi mới cũng giật gân không kém: Tự tay DIY Açaí Bowl tại nhà. Chỉ cần lướt TikTok hay Facebook Reels, bạn sẽ lập tức bị cuốn vào hàng loạt video chục ngàn đến cả trăm ngàn tim đua nhau khoe thành quả "đu trend", quyết tâm săn bằng được "cheap moment" với nam thần Seong Hyeon (CORTIS).

Thay vì xếp hàng ngoài quán, giới trẻ giờ đây rủ nhau ráo riết lùng sục các túi cốt quả đông lạnh hoặc bột Açaí nguyên chất trên mạng. Quá trình tự tay mix & match lớp nền, tỉ mẩn cắt từng lát dâu tây hay rắc granola thành những bát sinh tố nghệ thuật không ngờ lại trở thành một trào lưu cực kỳ chữa lành hút triệu view.

Quan trọng hơn cả, việc tự "lăn vào bếp" không chỉ giúp hội đu idol giải quyết êm đẹp bài toán kinh tế, mà còn trao cho họ một quyền lực tối thượng: Kiểm soát hoàn toàn "bẫy calo". Trực tiếp quyết định lượng mật ong, ưu tiên trái cây ít ngọt hay khắt khe gạt bỏ bơ đậu phộng béo ngậy chính là đặc quyền giúp người trẻ vừa bắt nhịp xu hướng sành điệu, vừa bảo toàn được vóc dáng đúng chuẩn "ăn hoài không béo".

Gợi ý các "tọa độ" Açaí Bowl chuẩn chỉnh tại Sài Gòn để bạn bắt trend

Nếu đọc đến đây và muốn lập tức thử ngay món ăn "chân ái" này, bạn có thể ghé qua một số địa chỉ đang được hội healthy Sài thành vô cùng yêu thích:

The Organic Juice - Légume

Địa chỉ: 40 Nguyễn Cừ, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Mức giá tham khảo: 86.000 – 149.000 đồng/phần tuỳ loại.

Pure Bowls - Acai Bowls Xuân Thủy

Địa chỉ: 94 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Mức giá tham khảo: Từ 170.000 đồng/ly thay đổi tùy theo lượng trái cây và phần thêm

Acai Bliss

Địa chỉ: 53B Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM

Mức giá tham khảo: 100.000 – 300.000 đồng/phần tùy vào loại trái cây lựa chọn

Hi! juice

Địa chỉ: 118 Xuân Thuỷ, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức



Giá từ 85.000-185.000 đồng/ phần tuỳ size và tuỳ loại

Nếu bạn ở Hà Nội thì có thể tham khảo 1 vài địa điểm như:

IVEGAN SUPERSHOP Westlake

Địa chỉ: 16 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Mức giá tham khảo: Từ 80.000- 120.000 đồng/ phần tuỳ loại.

Tiệm Yến

Địa chỉ: 29 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Mức giá tham khảo: 159.000- 279.000 đồng tuỳ size.

The Running bean

Địa chỉ:

Số 22 phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm Số 13 phố Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng

Bạn cũng có thể ghé The Running bean Sài Gòn tại các chi nhánh như:

5–7–9 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành 115 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé 33 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé 177 Phan Xích Long, Phường 2

Mức giá tham khảo: Chỉ có 1 size duy nhất có giá 195.000 đồng.