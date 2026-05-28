Nóng hơn sức nóng mùa hè - HIEUTHUHAI lạc vào “Xứ sở Tam Hoa”

Ngày 22/5 vừa qua, Omachi Debut 2026 với chủ đề "Lạc vào xứ sở Tam Hoa" thu hút hàng chục nghìn khản giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với quy mô hoành tráng, phong cách sáng tạo nổi bật của Omachi.

Sự kiện đánh dấu màn ra mắt siêu phẩm mới từ Omachi - Lẩu Tam Hoa cùng nhiều trải nghiệm nghệ thuật – giải trí ngập tràn âm thanh, ánh sáng và cảm hứng thiên nhiên hoàn toàn miễn phí dành cho giới trẻ ngay giữa trung tâm TP.HCM.

"Đại tiệc" âm thanh, ánh sáng và vũ đạo

Sau dấu ấn từ "Omachi Debut 2025 – Quán Xá Châu Á", Omachi tiếp tục đưa sự kiện ra mắt sản phẩm mới thường niên của mình trở lại với phiên bản quy mô lớn hơn, sáng tạo hơn và giàu tính trải nghiệm hơn.

Với chủ đề "Lạc vào xứ sở Tam Hoa", Omachi mang đến cho hàng chục nghìn khán giả màn đại diễu hành trải dài 250m, quy tụ 350 vũ công và 3 cỗ xe cao 10m. Cùng với đó là nhiều tiết mục trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, cộng hưởng hiệu ánh sáng kỳ ảo kết hợp trình diễn đa tầng.

Điểm nhấn đặc biệt của Omachi Debut 2026 chính là màn ra mắt đầy ấn tượng của sản phẩm Omachi Lẩu Tam Hoa xuất hiện từ độ cao 15m cùng sứ giả Tam Hoa – Rapper HIEUTHUHAI.

Lẩu Tam Hoa – Hành trình đổi mới và bài học từ thiên nhiên

Năm 2025, Omachi tạo dấu ấn với bộ sưu tập Quán Xá Châu Á, đưa các món ăn phổ biến trong khu vực châu Á đến gần hơn với người tiêu dùng đại chúng. Bước sang năm 2026, thương hiệu lựa chọn một hướng tiếp cận khác, tập trung vào xu hướng tiêu dùng lành mạnh và tự nhiên hơn.

Lẩu Tam Hoa được phát triển xoay quanh định hướng kết hợp nguyên liệu tự nhiên với công nghệ chế biến hiện đại. Điểm khác biệt nằm ở sợi "Tam Hoa", sử dụng konjac kết hợp chiết xuất từ các loại hoa (atiso đỏ, hồng hoa, đậu biếc) tự nhiên để tạo màu sắc, đồng thời không thêm màu tổng hợp hay chất bảo quản.

Bên cạnh đó, công nghệ sấy thăng hoa được áp dụng nhằm bảo toàn hương vị và cấu trúc nguyên liệu, giúp nâng cao trải nghiệm so với các sản phẩm tiện lợi truyền thống. Cách tiếp cận này cho thấy Masan Consumer không chỉ đổi mới ở cấp độ ý tưởng, mà còn đầu tư vào công nghệ để hiện thực hóa định vị sản phẩm.

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) chia sẻ: "Nếu như năm 2025, chúng tôi mang đến câu chuyện về Omachi Quán Xá Châu Á; thì năm 2026, câu chuyện đổi mới sẽ xoay quanh chủ đề học từ thiên nhiên. Chọn Omachi là chọn đổi mới – mỗi năm đều có một hành trình đổi mới sáng tạo."

Không chỉ là sự kiện giải trí, Omachi Debut còn là lễ hội công bố sản phẩm mới thường niên của Omachi – nơi thương hiệu giới thiệu những bước tiến mới trong hành trình đổi mới sáng tạo. Qua từng năm, Omachi liên tục tiên phong mang đến các dòng sản phẩm thực phẩm cao cấp, không ngừng nâng cấp trải nghiệm thưởng thức cho người tiêu dùng.

"Omachi Debut 2026 – Lạc vào xứ sở Tam Hoa" đã thu hút đông đảo người dân và giới trẻ tham gia. Sự kiện tiếp tục khẳng định Omachi Debut là một trong những lễ hội thương hiệu được mong chờ nhất mỗi năm – nơi sản phẩm mới, nghệ thuật trình diễn và tinh thần đổi mới cùng hòa quyện trong một trải nghiệm bùng nổ giữa trung tâm thành phố.