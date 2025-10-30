Không nhận ra Phó tổng đạo mạo nhà bầu Hiển với khoảnh khắc Tổng tài "xả vai" bên các con

Trên mạng xã hội mới đây, thiếu gia Đỗ Quang Vinh - cậu cả nhà bầu Hiển (Chủ tịch Tập đoàn T&T Group) - lại khiến dân tình thích thú với một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường giản dị mà đáng yêu.

Nếu thường ngày, Đỗ Quang Vinh xuất hiện với hình ảnh Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB phong độ, đi siêu xe, dự sự kiện trong vest lịch lãm và phong thái điềm đạm, thì ở nhà, thiếu gia họ Đỗ lại là một ông bố đơn thân của ba nhóc tỳ - Gấu, Thỏ và Bông cực gần gũi, thân thiện và tràn đầy năng lượng tích cực.

Trong video được chia sẻ, vị tổng tài sinh năm 1989 diện áo sơ mi trắng, quần âu gọn gàng nhưng biểu cảm lại "tẻn tẻn" vô cùng khi vui đùa cùng con gái nhỏ cực thoải mái. Không cần giữ hình tượng nghiêm nghị, đạo mạo, Đỗ Quang Vinh "xả vai', làm đủ biểu cảm để chọc cười con gái yêu. Hình ảnh ấy khiến netizen không khỏi bật cười vì "tẻn tẻn" khó tả mà gần gũi.

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú nhất chính là sự đối lập dễ thương giữa hai hình ảnh của anh: một "Phó tổng đạo mạo" ngoài đời - người điều hành khối tài chính nghìn tỷ, và một "ông bố bỉm" khi ở nhà - dịu dàng, ấm áp và đôi khi còn có chút vụng về.

Không ít khán giả để lại bình luận rôm rả: "Tổng tài ngoài đường, bố bỉm trong nhà - đúng là hình mẫu chồng quốc dân", "Vừa thành đạt, vừa biết chăm con, đàn ông như này hiếm lắm nha!", "Nhìn anh Vinh chơi với con mà thấy bình yên, đúng kiểu hạnh phúc giản đơn"...

Trên trang cá nhân, Đỗ Quang Vinh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ba thiên thần nhỏ. Dù lịch trình bận rộn, anh vẫn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho các con - từ việc đưa đi chơi, dạy học, đến cùng ăn cơm hay chơi đùa. Cách anh tương tác với các bé khiến ai cũng cảm nhận được sự tận tâm và tình yêu thương to lớn của một người cha đơn thân.

Không chỉ khiến netizen chú ý bởi khả năng kinh doanh và sự nghiệp vững chắc, Đỗ Quang Vinh còn được ngưỡng mộ vì lối sống tình cảm. Anh không ngại thể hiện khía cạnh đời thường - giản dị, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc - trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của một "phó tổng nghìn tỷ". Dù trên thương trường là người quyết đoán, bản lĩnh, nhưng khi về nhà, anh vẫn chỉ là "bố của Gấu, Thỏ và Bông" - luôn cười tươi, luôn dành trọn sự quan tâm cho các con.



