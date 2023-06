Không nhận ra nam phụ Hậu Duệ Mặt Trời sau 7 năm, để tóc dài còn xuất hiện với tạo hình độc lạ

Jin Goo từng là cái tên nổi đình đám nhờ vai phụ ở bộ phim bom tấn Hậu Duệ Mặt Trời. Thời điểm phim lên sóng, thậm chí Jin Goo còn được đánh giá cao hơn Song Joong Ki cả về diễn xuất lẫn tạo hình đậm chất quân nhân. Phản ứng hóa học bùng nổ giữa anh với Kim Ji Won cũng giúp hai người trở thành một trong số những cặp đôi phụ kinh điển bậc nhất màn ảnh Hàn. Thậm chí sau Hậu Duệ Mặt Trời, vì sức hút quá lớn nên hai người còn được mời tái ngộ với vai cameo ở Mr. Sunshine, đóng một cặp vợ chồng cùng hi sinh vì lý tưởng dân tộc.



Sau tác phẩm này, trong khi cặp đôi chính và nữ phụ Kim Ji Won đều thuận lợi phát triển thì Jin Goo lại đi từng bước chậm rãi, nếu không muốn nói là sự nghiệp tương đối mờ nhạt. Anh cũng có những vai chính của riêng mình, xuất hiện đều đặn ở cả sóng truyền hình lẫn màn ảnh rộng nhưng không có bất kỳ tác phẩm nào vượt qua được cái bóng của Hậu Duệ Mặt Trời. Nếu không phải một người hâm mộ trung thành theo dõi từng bước đi của Jin Goo thì có lẽ nhiều người còn nhầm tưởng rằng anh đã lui về ở ẩn suốt nhiều năm qua.

Theo dõi những hình ảnh gần đây trên trang cá nhân của Jin Goo, khán giả tương đối bất ngờ khi thấy anh để tóc dài, theo đuổi phong cách có phần bụi bặm, trẻ trung ở độ tuổi 42, khác hẳn so với một Jin Goo lịch lãm mà khán giả từng thấy trước đây. Được biết sắp tới anh sẽ tham gia bộ phim I'll Take the Trip for You với một vai diễn nhỏ nên khán giả tò mò không biết liệu có phải anh nuôi tóc dài để phục vụ vai diễn hay không.

Hình ảnh của Jin Goo ở độ tuổi 42

Ngoài I'll Take the Trip for You thì hiện tại, Jin Goo còn có bộ phim cũng đang chờ ngày phát hành là Re-Born. Một điều đáng nói là ở bộ phim này, anh sẽ xuất hiện bên cạnh nam diễn viên trẻ Kim Min Seok, người mà trước đây từng đóng một vai diễn nhỏ ở Hậu Duệ Mặt Trời. Hiện phim vẫn chưa ấn định ngày công chiếu, những hình ảnh nhá hàng cũng rất ít. Trong loạt hình ảnh đó, khán giả được thấy Jin Goo trong tạo hình một chú hề bên cạnh bạn diễn Eum Moon Suk. Theo thông tin giới thiệu thì cả hai cùng vào vai Jangachicheong (Jang Ah và Chi Cheong), điều này khiến khán giả rất tò mò, rằng tại sao hai cái tên lại được gộp chung và thân phận thật của họ là gì?

Eum Moon Suk và Jin Goo

Jin Goo và Kim Min Seok sẽ tái ngộ ở Re-Born

Nguồn ảnh: Naver, Hancinema