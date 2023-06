Jennie bị lừa đóng The Idol?

Series The Idol mới phát sóng tập 2 có tựa đề Double Fantasy với thành viên BLACKPINK tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý. Tờ The New York Times thậm chí nhận xét: “Nhiều người chỉ xem phim vì có Jennie”. Tập tiếp theo vẫn nhận nhiều phản ứng trái chiều khán giả. Theo Variety, loạt phim tràn ngập những cảnh khỏa thân, vũ đạo gợi cảm và lời thoại tục tĩu. Nhiều phân đoạn dài mô tả các cảnh ăn chơi phóng túng của nhóm nghệ sĩ trẻ tại Hollywood có thể khiến người xem khó chịu.



Hình ảnh Jennie trong The Idol

Sự lựa chọn bất chấp của Jennie?

Có vai diễn đầu tay trong một dự án lớn của HBO - ông trùm mảng phim truyền hình tại Hollywood - là ước mơ của gần như tất cả các diễn viên trên thế giới. Dù là một thần tượng Kpop được yêu thích bậc nhất, Jennie chắc chắn cũng phải cảm thấy lung lay trước lời mời này. Sau khi phim được giới thiệu tại Cannes, đa phần ý kiến cho rằng “công chúa” của BLACKPINK đã bị hớ khi nhận lời tham gia bộ phim của Hollywood.

Nhiều khán giả nghĩ đến khả năng nữ ca sĩ vì đã quá phấn khích mà nhận lời bất chấp việc kịch bản chứa nhiều cảnh nhạy cảm, dung tục. Có những luồng ý kiến thậm chí chê sự nghiệp Jennie đang trên đà lao dốc vì tự nhận đóng vai nhỏ trong phim 18+. Một số nói Jennie xuất hiện trong phim chỉ như “bình hoa di động”, chỉ trích ekip lợi dụng tên tuổi của ngôi sao KPOP để thu hút khán giả châu Á.

Kịch bản The Idol kể về những mặt tối ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ. Jennie cho biết chủ đề của phim cũng là một trong những lý do khiến bản thân quyết định nhận lời tham gia. Cô được vai Dyanne - một vũ công làm việc dưới trướng nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng) và cũng là bạn của cô. Hai người hợp nhau về tính cách, đều sống phóng khoáng, không bao giờ từ chối những bữa tiệc thâu đêm.

Jennie và nữ chính Lily-Rose Depp trong The Idol

Mặc dù liên tục nhận về những phản hồi tiêu cực, Jennie vẫn vô cùng háo hức và đón chờ bộ phim chính thức lên sóng. “Đây là cơ hội để tôi được là chính mình và trở nên dũng cảm. Tôi không thực sự tập luyện cho vai diễn hay chuẩn bị bất kì điều gì. Đạo diễn Sam Levinson chỉ muốn tôi là chính mình”, Jennie nói trong một cuộc phỏng vấn tại LHP Cannes 2023.

Dù việc nghệ sĩ nói tốt về dự án mình tham gia là điều hiển nhiên, nữ ca sĩ chắc chắn phần nào hài lòng với vai diễn đầu tay này. Vì nếu cảm thấy bị lừa dối, Jennie có thể chọn không trực tiếp đến Pháp để quảng bá cho bộ phim bị chê thảm hại này.

Một vai diễn hứa hẹn… trên giấy tờ

Sau tập 2, nhiều khán giả có vẻ đã hiểu thêm về lý do Jennie chấp nhận dấn thân tham gia một dự án không phù hợp với hình ảnh thần tượng cô đã xây dựng nhiều năm qua. Ở tập đầu, thành viên BLACKPINK xuất hiện khá mờ nhạt. Cô chỉ góp mặt trong vài cảnh ngắn và có khoảng 3 câu thoại. Tạp chí Rolling Stone nói về màn thể hiện của Jennie: “Cô ấy không có quá nhiều đất để thể hiện mình. Tất cả những gì Jennie làm là ngồi yên một chỗ và trông thật xinh đẹp”.

Tuy nhiên, đó giống màn tung hỏa mù đánh lạc hướng chuẩn bị cho màn xuất hiện thực sự của Dyanne. Đạo diễn hé lộ cô thực chất không phải một nhân vật đơn giản ở tập 2, nhiều khả năng trở thành một trong những phản diện chính trong phim. Lợi dụng khi Jocelyn và hãng đĩa tranh cãi, nhân vật của Jennie xuất hiện như một chú cừu non đầy tiềm năng. Lúc các nhà sản xuất đang đau đầu chiều theo tính cách thất thường của nữ chính, Dyanne ghi điểm với việc sở hữu đủ cả giọng hát, vũ đạo và ngoại hình. Lập tức, một giám đốc trong ekip của Jocelyn đã nghĩ đến việc chọn cô là phương án dự phòng nếu ngôi sao của họ hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhân vật cũng được hé lộ có mối quan hệ bí ẩn với Tedros (The Weeknd) - kẻ đang tìm cách tiếp cận và thao túng tâm lý của Jocelyn. Có thể thấy, Dyanne hoàn toàn khác biệt so với màn xuất hiện của chính cô ở tập trước. Khán giả dần hiểu ra vai trò của Jennie trong dự án này hoàn toàn không nhỏ hay chỉ xuất hiện đơn thuần để lôi kéo người hâm mộ Kpop xem phim.

Nhân vật của Jennie tạo nút thắt bất ngờ ở tập 2 The Idol

Ở tập 2, Jennie cũng tiếp tục có những phân đoạn phim được thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo của mình. Rõ ràng, đây vẫn là những điểm mạnh của cô nếu so với tài diễn xuất. Điều này cũng khiến màn thể hiện của ngôi sao Hàn Quốc tiến bộ hơn so với tập trước. Đồng thời, việc nhân vật bộc lộ có chiều sâu hơn cũng giúp Jennie ghi điểm trong mắt khán giả. Chắc chắn, ekip cũng đã hứa hẹn sẽ trao cho thành viên của BLACKPINK nhiều khoảnh khắc để tỏa sáng như vậy.

The Idol là một dự án thử thách và hứa hẹn với Jennie. Kịch bản khai thác những mặt nhiễu nhương trong ngành giải trí, lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện có thật về các ngôi sao như Britney Spears, Miley Cyrus. Thế nhưng, kịch bản không phải lúc nào cũng làm nên thành công của một dự án phim. Đạo diễn Sam Levinson đã chọn cách thể hiện quá cường điệu, gượng gạo để kể câu chuyện về một nữ ca sĩ gặp khủng hoảng tâm lý. Hướng đi này khiến đa phần công chúng chỉ đánh giá The Idol giống một bộ phim rẻ tiền, quá nhiều cảnh “nóng” và quên đi câu chuyện ý nghĩa đằng sau đó.

Là một diễn viên phụ, Jennie chắc chắn không có quyền tham gia nhiều vào khâu sản xuất phim. Cùng với đó, giữa năm 2022, hãng HBO phải thay đổi gần như toàn bộ ekip thực hiện The Idol để phục vụ cho ý đồ nghệ thuật mới. Amy Seimetz phải nhường ghế đạo diễn cho Sam Levinson - người nổi tiếng với những dự án phim gai góc, đầy tranh cãi như Euphoria. Theo People, nhiều thành viên của đoàn phim bày tỏ sự bức xúc với hướng đi mới của nhà xuất. Họ cũng tiết lộ kịch bản ban đầu đã bị sửa tan nát vì bị cho rằng không đủ hấp dẫn.

The Idol là dự án ồn ào từ khâu sản xuất đến khi ra mắt

Nói chung, Jennie khá thiếu may mắn may trong dự án phim đầu tay. Nếu The Idol vẫn được nhào nặn bởi một nhà làm phim nữ như Amy Seimetz, tác phẩm chắc chắn sẽ không quá khủng khiếp và tràn ngập những cảnh khai thác cơ thể để câu view như vậy. Nhiều người đoán rằng thành viên BLACKPINK đã rơi vào tình huống khó xử khi dự án gặp nhiều trục trặc từ khâu sản xuất đến phát hành.

Dù sao, khi bước khỏi vùng an toàn để lấn sân Hollywood, các nghệ sĩ châu Á luôn đối diện nhiều rủi ro như vậy. Mỗi dự án đều là một canh bạc đầy chiêu trò, mánh khóe và khó có thể nói bên nào lợi dụng bên nào. Người chiến thắng chỉ xuất hiện khi cuộc chơi đã kết thúc và ván bài ngã ngũ.