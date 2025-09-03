Không muốn bị xem là người EQ kém, tránh nhắn tin vào 4 thời điểm này

11 giờ đêm, khi mắt bạn đã díu lại sau một ngày dài, màn hình điện thoại bỗng sáng rực lên. Một tiếng "ting ting" chói tai vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Bạn vội vã chộp lấy điện thoại, lo sợ có chuyện khẩn cấp. Nội dung tin nhắn: "Mai ăn gì nhỉ?".

Đây không chỉ là một sự phiền toái nhỏ. Đây là một dấu hiệu rõ ràng của việc trí tuệ cảm xúc (EQ) được đặt không đúng chỗ. Trong thế giới giao tiếp qua màn hình, thời điểm bạn nhấn nút "gửi" đôi khi còn quan trọng hơn cả nội dung bạn viết. Đừng để mình trở thành kẻ "vô duyên" trong mắt người khác chỉ vì một thói quen nhắn tin cẩu thả.

Giờ nghỉ ngơi "bất khả xâm phạm"

Đầu tiên và cũng là quy tắc cơ bản nhất chính là tôn trọng giờ nghỉ ngơi "bất khả xâm phạm" của người khác, đặc biệt là vào khung giờ sau 10 giờ tối và trước 7 giờ sáng. Gửi một tin nhắn không khẩn cấp vào thời điểm này là một hành động thiếu tôn trọng không gian và sức khỏe của họ, có thể phá vỡ giấc ngủ và làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi quý báu. Hành động này vô tình cho thấy bạn chỉ nghĩ đến sự tiện lợi của bản thân mà không quan tâm đến cảm giác của người nhận.

Ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp thực sự như tai nạn hay sự cố gia đình, một giải pháp tinh tế hơn cho mọi nội dung khác là sử dụng tính năng "Hẹn giờ gửi tin nhắn". Đây là hành động của một người có EQ cao, vừa giải quyết được việc của mình, vừa thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với người khác.

Giữa "vùng tập trung" của giờ làm việc

Nếu như việc làm phiền giấc ngủ thể hiện sự thiếu tôn trọng đời sống cá nhân, thì việc nhắn tin vô tội vạ giữa giờ làm việc lại cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp. Việc này phá vỡ dòng suy nghĩ và làm giảm hiệu suất công việc của người nhận, tương tự như có ai đó liên tục vỗ vai bạn khi bạn đang cố gắng tập trung. Đặc biệt, trong một cuộc họp hay buổi thuyết trình, một thông báo tin nhắn riêng tư hiện lên màn hình có thể khiến họ rơi vào tình thế cực kỳ khó xử.

Thay vì vậy, với các vấn đề công việc không gấp, hãy ưu tiên gửi email. Nếu phải dùng tin nhắn, hãy bắt đầu bằng một câu "thần chú" thể hiện sự tinh tế: "Khi nào tiện anh/chị trả lời nhé", điều này ngay lập tức giảm bớt áp lực phải trả lời ngay và cho thấy bạn tôn trọng thời gian của họ.

Khi đối phương đang trải qua một sự kiện quan trọng

Sự tinh tế trong giao tiếp không chỉ dừng lại ở công việc, mà còn thể hiện ở việc bạn có nhận ra những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của người khác hay không. Nhắn tin hỏi một câu chuyện phiếm khi bạn biết họ đang ở trong một đám cưới, một buổi hẹn hò hay tệ hơn là một đám tang, là điều tối kỵ. Hành động này cho thấy bạn không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ, kéo họ ra khỏi một khoảnh khắc ý nghĩa một cách không cần thiết. Cách xử lý tốt nhất là hãy kiên nhẫn. Đợi sự kiện kết thúc và nhắn tin hỏi thăm sau đó sẽ giá trị và thể hiện sự quan tâm chân thành hơn gấp nhiều lần.

Ngay giữa một cuộc tranh cãi nảy lửa

Tương tự như việc tôn trọng các sự kiện xã hội, việc cho nhau không gian trong những thời điểm cảm xúc căng thẳng cũng là một biểu hiện đỉnh cao của trí tuệ cảm xúc, đặc biệt là ngay giữa một cuộc tranh cãi nảy lửa. Việc "khủng bố" tin nhắn ngay sau một cuộc cãi vã là một hành động EQ thấp, bởi tin nhắn văn bản không có ngữ điệu, rất dễ gây hiểu lầm và khiến xung đột leo thang. Thay vì nhắn tin liên tục, hãy cho nhau một khoảng lặng. Một tin nhắn duy nhất và chín chắn sẽ có tác dụng hơn: "Em/Anh nghĩ chúng ta cần chút thời gian để bình tĩnh. Khi nào sẵn sàng, mình sẽ nói chuyện trực tiếp nhé."

Từ việc tôn trọng giấc ngủ đến việc thấu hiểu cho một cuộc tranh cãi, tất cả đều quy về một quy tắc vàng duy nhất. Trước khi nhấn nút "gửi", hãy dừng lại 3 giây và tự hỏi mình: "Nếu là mình, mình có muốn nhận tin nhắn này vào lúc này không?". Giao tiếp trong thời đại số không chỉ là về nội dung, mà còn là nghệ thuật của sự tinh tế và thấu cảm. Hãy trở thành một người giao tiếp thông minh, bắt đầu từ việc tôn trọng thời gian và không gian của người khác qua từng tin nhắn bạn gửi đi.