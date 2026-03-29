Chiều ngày 29/3, Ánh Sáng AZA đã tổ chức thành công buổi showcase ra mắt album phòng thu đầu tiên mang tên Chói. Sự kiện quy tụ đông đảo người hâm mộ cùng dàn khách mời như Bảo Anh, Châu Bùi, Tiên Tiên, SAABIROSE, Pia Linh, Linh Ka, Cầm, Otis, OGENUS... cùng sự dẫn dắt của MC Ngô Lan Hương.

Tại sự kiện chiều nay, Ánh Sáng AZA đã có cơ hội giới thiệu trực tiếp các ca khúc mới toanh nằm trong album Chói đến với khán giả. Không phụ sự kỳ vọng, nữ ca sĩ đã mang đến những sân khấu trình diễn bùng nổ, khoe giọng hát và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng qua loạt bài hát Lucky girl, day n nite và It's you.

Đặc biệt, tâm điểm khiến cả khán phòng vỡ òa chính là tiết mục trình diễn chung đầy bất ngờ giữa Ánh Sáng AZA và người chị thân thiết Tiên Tiên. Xuất hiện trên sân khấu trong trang phục tông trắng ton-sur-ton, nếu Ánh Sáng AZA ghi điểm với gu thời trang cá tính, form dáng ngoại cỡ độc đáo thì Tiên Tiên lại giữ vững phong độ tối giản, bụi bặm quen thuộc.

Ngay sau màn kết hợp ăn ý, cặp đôi đã nán lại để giao lưu và chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường về quá trình sản xuất âm nhạc cũng như quãng thời gian cùng tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Ánh Sáng AZA không ngần ngại bày tỏ tình cảm, tiết lộ bản thân đã hâm mộ Tiên Tiên từ rất lâu.

Nữ ca sĩ thành thật thú nhận rằng ban đầu cô luôn mang cảm giác sợ sệt, nghĩ đàn chị là một người cực kỳ đáng sợ và khó gần. Thế nhưng, khi có cơ hội tiếp xúc và làm việc chung, Ánh Sáng AZA hoàn toàn bất ngờ trước sự thân thiện, nhiệt tình và luôn sẵn sàng nâng đỡ đàn em của Tiên Tiên.

Đáp lại màn đàn em, Tiên Tiên cũng hài hước tiết lộ Ánh Sáng AZA chính là em xinh đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại mà cô gật đầu đồng ý hợp tác. Cũng bởi vì ngoài Ánh Sáng AZA thì không ai mời Tiên Tiên hát cùng. Màn quăng miếng duyên dáng của Tiên Tiên khiến toàn bộ khách mời và fan bật cười.

Bên cạnh đó, Tiên Tiên cũng dành những lời khen ngợi chân thành cho tài năng và sự nỗ lực của Ánh Sáng AZA. Tiên Tiên khẳng định đàn em ra sản phẩm rất đều đặn, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả một người làm nghề lâu năm như mình. Điểm trừ duy nhất mà cô phải "bóc phốt" đàn em ngay trên sân khấu chính là căn bệnh chung của gen Z khi cô trả lời tin nhắn quá chậm.

Sự xuất hiện của Xuân Ca - cựu thành viên nhóm SGO48 cũng nhận được sự chú ý. Là những người chị em thân thiết từng có quãng thời gian dài đồng hành cùng nhau trong nhóm SGO48, Xuân Ca đã không giấu được sự xúc động và niềm tự hào. Nhìn thấy người em gái thân thiết ngày nào giờ đây đã tự tin đứng trên sân khấu riêng, gặt hái được thành công với album phòng thu đầu tay, Xuân Ca đã bật khóc nức nở và gửi những lời chúc thành công rực rỡ nhất đến người em gái. Ánh Sáng AZA cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới người chị và tiết lộ chính Xuân Ca là một trong những người thầy đầu tiên đã tận tình chỉ dạy, hướng dẫn cô cách sáng tác nhạc.

Cùng với đó, hội anh em bạn bè nghệ sĩ như OGENUS, Otis hay Cầm cũng lần lượt gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, động viên tinh thần cho bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ánh Sáng AZA. Đáp lại tình cảm to lớn đó, nữ chủ nhân sự kiện đã tranh thủ công khai "vòi vĩnh”, hy vọng các nghệ sĩ thân thiết như OGENUS, Otis, Pia Linh, Linh Ka sẽ lên mạng xã hội để cover bài hát mới trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian tới.

Album Chói được ra mắt vào lúc 20h ngày 29/3

Chia sẻ thêm về dự án âm nhạc tâm huyết lần này, album phòng thu đầu tiên mang tên Chói bao gồm tổng cộng 11 ca khúc. Toàn bộ album được xây dựng và giới thiệu như một cuốn nhật ký tình yêu chân thực của một cô gái trẻ. Từng bài hát, từng giai điệu sẽ đóng vai trò như một người dẫn truyện, đưa khán giả dạo bước qua muôn vàn những cung bậc cảm xúc thăng trầm trong một ngày của chính Ánh Sáng AZA.