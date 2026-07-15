Không ai xứng danh "nhóm nhạc đại mỹ nhân" hơn BLACKPINK

Sức hút của BLACKPINK chưa bao giờ hạ nhiệt, và một lần nữa hai mảnh ghép Jisoo và Rosé lại chứng minh vị thế của nhóm nhạc đại mỹ nhân.

Vào tối ngày 13/7, sự xuất hiện của Jisoo và Rosé tại buổi công chiếu VIP phim Hope nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dù không xuất hiện với đầy đủ bốn thành viên, chỉ riêng hai mảnh ghép của BLACKPINK cũng đủ khiến truyền thông và người hâm mộ "bùng nổ" bởi nhan sắc nổi bật cùng thần thái ngôi sao khó ai sánh kịp.

Bộ đôi BLACKPINK tỏa sáng tại buổi công chiếu VIP phim Hope. Clip: X.

Jisoo xuất hiện với phong cách thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung khi lựa chọn áo croptop kết hợp chân váy đen. Thiết kế đơn giản giúp nữ thần tượng khoe vóc dáng khỏe khoắn, tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối. Gương mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn cùng những đường nét hài hòa khiến nhiều người khen ngợi cô đúng là "Hoa hậu Hàn Quốc". Không cần trang phục quá cầu kỳ hay phụ kiện hào nhoáng, Jisoo vẫn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Jisoo xuất hiện với phong cách thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. Ảnh: News1

Cô diện croptop cùng chân váy đen đơn giản nhưng tôn dáng. Ảnh: News1

Nhan sắc rạng rỡ của Jisoo chấp cả loạt ảnh không chỉnh sửa. Ảnh: News1

Nụ cười ngọt ngào đốn tim fan. Ảnh: News1

Gương mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn cùng những đường nét hài hòa khiến nhiều người khen ngợi cô đúng là "Hoa hậu Hàn Quốc". Ảnh: News1

Trong khi đó, Rosé tiếp tục trung thành với phong cách tối giản đã làm nên thương hiệu cá nhân. Nữ ca sĩ diện quần jeans phối cùng áo đen, nhưng chính vóc dáng mảnh mai, thần thái sang trọng và khí chất thời thượng đã biến set đồ cơ bản trở nên vô cùng cuốn hút. Mái tóc vàng đặc trưng, gương mặt thanh thoát cùng phong cách phóng khoáng giúp Rosé như "búp bê sống", toát lên hình ảnh của một biểu tượng thời trang quốc tế.

Rosé tiếp tục trung thành với phong cách tối giản đã làm nên thương hiệu cá nhân. Ảnh: News1

Cô diện quần jeans và áo đen đơn giản nhưng phong cách. Ảnh: News1

vóc dáng mảnh mai, thần thái sang trọng và khí chất thời thượng đã biến set đồ cơ bản trở nên vô cùng cuốn hút. Ảnh: News1

Mái tóc vàng khiến Rosé được ví với búp bê sống. Ảnh: News1

Ở cô toát lên hình ảnh của một biểu tượng thời trang quốc tế. Ảnh: News1

Những hình ảnh từ sự kiện nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng đã dành hàng loạt bình luận của cư dân mạng dành lời khen cho visual của hai thành viên. Thậm chí, rất nhiều ý kiến đồng tình rằng "không ai xứng với danh xưng 'nhóm nhạc đại mỹ nhân' hơn BLACKPINK". Đây cũng là cụm từ đã nhiều lần được cộng đồng người hâm mộ và truyền thông sử dụng khi nhắc đến nhóm nữ đình đám nhà YG Entertainment.

Ảnh: News1

BLACKPINK chiếm trọn spotlight sự kiện chỉ với 2 thành viên. Ảnh: News1

Ra mắt vào năm 2016, BLACKPINK gồm bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Ngay từ những ngày đầu debut với Boombayah và Whistle, nhóm đã tạo nên sự khác biệt không chỉ nhờ âm nhạc mà còn bởi đội hình sở hữu visual được đánh giá gần như hoàn hảo. Điểm đặc biệt của BLACKPINK nằm ở việc mỗi thành viên đều mang một vẻ đẹp riêng, không trùng lặp nhưng lại bổ trợ hoàn hảo cho nhau.

Jisoo được xem là đại diện cho vẻ đẹp chuẩn Hàn Quốc với gương mặt cân đối, đường nét dịu dàng, thanh lịch và khí chất sang trọng. Cô nhiều lần được các chuyên gia thẩm mỹ, truyền thông và khán giả bình chọn vào danh sách những nữ thần tượng có gương mặt đẹp nhất Kpop. Jennie mang vẻ đẹp sắc sảo, cá tính với ánh mắt cuốn hút cùng thần thái "high fashion". Cô là biểu tượng phong cách và luôn tạo nên xu hướng mỗi khi xuất hiện.

Rosé sở hữu nét đẹp mong manh, thanh thoát với vóc dáng cao ráo, đôi chân dài và phong thái của một người mẫu. Chính sự tinh tế trong gu thời trang giúp cô trở thành một trong những fashion icon nổi bật nhất của thế hệ thần tượng thứ ba. Lisa lại gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, đôi mắt to, sống mũi cao cùng tỷ lệ cơ thể lý tưởng. Em út của BLACKPINK sở hữu sức hút quốc tế mạnh mẽ và là một trong những thần tượng có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới.

Bốn cá tính, bốn phong cách, bốn chuẩn mực nhan sắc khác nhau nhưng cùng tạo nên một tổng thể hài hòa, khiến BLACKPINK trở thành một trong những đội hình hiếm hoi mà hầu như không có "lỗ hổng visual". Danh xưng "đại mỹ nhân" dành cho BLACKPINK không chỉ xuất phát từ khuôn mặt đẹp mà còn bởi thần thái hiếm có của từng thành viên. Mỗi người đều là đại sứ hoặc gương mặt toàn cầu của những thương hiệu thời trang và trang sức xa xỉ hàng đầu thế giới. Từ các tuần lễ thời trang Paris, Milan cho đến Met Gala hay những sự kiện quốc tế danh giá, các thành viên BLACKPINK luôn trở thành tâm điểm truyền thông.

Ảnh: X

BLACKPINK gây ấn tượng mạnh với công chúng từ khi mới ra mắt. Ảnh: X

Nếu chỉ có ngoại hình, BLACKPINK khó có thể duy trì sức nóng trong suốt một thập kỷ. Điều giúp nhóm đứng vững ở vị trí hàng đầu chính là chất lượng âm nhạc cùng sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi Kpop. Ngay từ khi debut, BLACKPINK đã liên tục tạo ra những bản hit như Playing With Fire, As If It's Your Last, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That, Lovesick Girls, Pink Venom hay Shut Down.

Âm nhạc của nhóm mang màu sắc riêng với sự kết hợp giữa hip-hop, EDM, pop và những đoạn rap mạnh mẽ, tạo nên phong cách mà khán giả có thể nhận ra ngay từ những giai điệu đầu tiên. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, BLACKPINK còn liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục trên YouTube, Spotify và Billboard. Nhóm là một trong những nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi lớn nhất trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời sở hữu hàng loạt MV đạt hàng tỷ lượt xem. Những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK luôn cháy vé tại các sân vận động lớn, khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử.

Ảnh: X

Điểm đặc biệt của BLACKPINK nằm ở việc mỗi thành viên đều mang một vẻ đẹp riêng, không trùng lặp nhưng lại bổ trợ hoàn hảo cho nhau. Ảnh: X

Không chỉ nhan sắc, Điều giúp nhóm đứng vững ở vị trí hàng đầu chính là chất lượng âm nhạc cùng sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi KpopẢnh: X

Sau 10 năm hoạt động, BLACKPINK vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng hàng đầu của làn sóng Hallyu. Điều đáng nể là nhóm không chỉ duy trì độ nổi tiếng mà còn liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Mỗi thành viên đều phát triển thành công sự nghiệp cá nhân ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thời trang, điện ảnh và quảng cáo nhưng khi xuất hiện dưới danh nghĩa BLACKPINK, sức mạnh cộng hưởng vẫn khiến nhóm trở thành một hiện tượng đặc biệt của Kpop.

Những lần tái hợp, các chuyến lưu diễn hay đơn giản chỉ là hai thành viên cùng xuất hiện tại một sự kiện cũng đủ tạo nên những chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Sự kiện tối 13/7 với Jisoo và Rosé là minh chứng rõ nét. Không cần những bộ trang phục quá lộng lẫy hay sân khấu hoành tráng, chỉ bằng nhan sắc, thần thái và sức hút ngôi sao, cả hai vẫn dễ dàng chiếm trọn mọi ánh nhìn. Trong một thị trường giải trí luôn xuất hiện những gương mặt mới, BLACKPINK vẫn giữ được vị thế hiếm có. Từ âm nhạc, nhan sắc, thời trang cho đến tầm ảnh hưởng văn hóa đại chúng, nhóm đã xây dựng nên một di sản đáng nhớ của Kpop thế hệ thứ ba.

Ảnh: X

Sau 10 năm hoạt động, BLACKPINK vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng hàng đầu của làn sóng Hallyu. Ảnh: X