Khởi tố Tổng giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global

Ngày 9/1, theo thông tin trên báo Dân Việt dẫn nguồn từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên - Tổng giám đốc công ty CP tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng giám Công ty TNHH Ngọc Thiên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tổng Giám đốc Trịnh Phan Thiên. Ảnh: Internet

Theo thông tin trên VnExpress cho biết, Thiên đã gian dối khi dùng nhiều công ty khác nhau, đều do mình điều hành, để phát hành 3 đợt trái phiếu trái quy định có tổng giá trị hơn 1.253 tỷ đồng. Thiên sau đó huy động được tổng số tiền hơn 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp.

Tiền huy động được, bị can không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ phát hành trái phiếu đã cam kết, mà dùng hết cho cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Trước đó, đầu tháng 12/2025, Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định. Doanh nghiệp bị xác định là không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với nhiều báo cáo tài chính, kiểm toán.

Ngọc Thiên Global tiền thân là một làng nghề đúc chì và tái chế kim loại lâu đời, chuyên về buôn bán kim loại, xử lý chất thải nguy hại, tái chế kim loại màu. Doanh nghiệp sau đó mở rộng sang lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, đầu tư tài chính.

Tháng 3/2017, Ngọc Thiên Global tăng vốn điều lệ từ 7,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và sau đó có quy mô 990 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Trong đó, ông Thiên giữ hơn 99% vốn điều lệ.