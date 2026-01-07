Khởi tố Nguyễn Thị Thanh Hiền sinh năm 2002

Thời gian qua, Công an xã Đức Lập đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo đến Nhân dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đặc biệt là hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa giá rẻ qua các trang mạng xã hội.

Ngày 10/12/2025, Công an xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn trình báo của chị T.M.T.X (SN 2002) thường trú tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hiền tại Cơ quan điều tra

Theo nội dung trình báo, ngày 02/08/2025, chị T.M.T.X sử dụng tài khoản Facebook cá nhân truy cập nhóm “Hội Nhóm Người Dùng Dj Pocket 3” và thấy tài khoản Facebook mang tên “Hien Thanh” đăng tải bài viết, hình ảnh quảng cáo bán máy chụp ảnh Dj Pocket 3 với giá rẻ hơn thị trường. Tin tưởng nội dung quảng cáo, chị T.M.T.X đã liên hệ đặt mua máy chụp ảnh với tổng số tiền 11.000.000 đồng và được yêu cầu chuyển trước số tiền 6.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Đức Lập đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 2002) thường trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Hiền khai nhận ngoài vụ việc nêu trên còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố khác với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Hiền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an xã Đức Lập khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không ham rẻ, không tin tưởng các bài viết quảng cáo, mua bán hàng hóa giá thấp bất thường trên không gian mạng; trước khi giao dịch cần kiểm tra kỹ thông tin người bán, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.