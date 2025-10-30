Khởi tố hung thủ phóng hoả đốt tiệm spa khiến 3 người thương vong

Ngày 30-10, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "giết người".



Ông Nguyễn Anh Duy là nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong, 1 cháu bé bị thương gây xôn xao dư luận.

Ông Nguyễn Anh Duy mua 400.000 đồng xăng phóng hỏa đốt tiệm spa khiến 3 người thương vong

Theo điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thảo N. (SN 1994) và ông Nguyễn Bá C. (SN 1992) là vợ chồng, có 1 con chung là cháu B.B.T. Đến năm 2024, sau khi ly hôn bà Thảo N. có quan hệ tình cảm với ông Duy. Sau đó, giữa bà Thảo N. và ông Duy xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau.

Đến tối 18-10, ông Nguyễn Bá C. đến tiệm spa của bà Thảo N. để chơi với con rồi ngủ lại. Sau khi uống thuốc diệt cỏ, ông Duy đi bộ đến tiệm spa tìm chị N giải quyết mâu thuẫn. Ông Duy đi theo cửa hông, không khóa vào trong nhà thì thấy bà Thảo N. và chồng cũ đang nằm ngủ trong phòng nên bực tức, ghen tuông và nảy sinh ý định đốt nhà để giết 2 người.

Sau đó, ông Duy lấy một can nhựa, đi bộ ra ngoài nhờ một người xe ôm chở đi mua 400.000 đồng xăng. Sau đó ông Duy nhờ xe ôm chở đến cách tiệm spa khoảng 1 km thì dừng đi bộ.

Tới tiệm spa, ông Duy mở cửa chính căn nhà rồi đổ xăng vào phòng ngủ và nhiều nơi khác trong nhà rồi châm lửa đốt. Lúc này, bà Thảo N. cùng ông Nguyễn Bá C. và cháu nhỏ vẫn đang ngủ.

Vụ cháy tiệm spa khiến 3 người thương vong gây xôn xao dư luận

Phát hiện cháy, ông Nguyễn Bá C. đã ôm con nhỏ chạy ra trước cửa nhà rồi được người dân đưa đi cấp cứu; bà Thảo N. thì tử vong tại chỗ. Đến ngày 28-10, ông Nguyễn Bá C. cũng tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi châm lửa đốt, ông Duy chạy ra khỏi nhà nhưng cũng bị ngạt khói, bị phỏng ở tai và mu bàn chân. Lúc này do ngấm thuốc cỏ đã uống trước đó nên Duy khó thở, bị bội nhiễm nên được đưa đến bệnh viện điều trị.