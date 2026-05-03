Khoảnh khắc gây sốc: Huấn luyện viên bơi lặn biển bị tố ‘liên tục sàm sỡ’ nữ du khách

Một nữ du khách mới đây đã lên tiếng vạch trần hành vi “đáng sợ” của một huấn luyện viên lặn biển, sau khi người này bị ghi lại cảnh nhiều lần động chạm vào cơ thể cô trong lúc đang học bơi lặn tại Ai Cập.

Rasha Mediene, 31 tuổi, đến từ Los Angeles (Mỹ), đã một mình tới Ai Cập du lịch và đăng ký khóa học lặn biển trị giá khoảng 9,5 triệu đồng. Ngay trong buổi học đầu tiên, cô cho biết đã gặp phải trải nghiệm khiến mình vô cùng bức xúc.

Theo lời Rasha, ban đầu huấn luyện viên tỏ ra khá chừng mực, thậm chí còn tránh tiếp xúc cơ thể vì đang trong tháng Ramadan và cô là người theo đạo Hồi. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi cả hai xuống nước.

HLV bơi lặn biển bị tố cố ý đụng chạm cơ thể nữ du khách

Đoạn video do chính Rasha ghi lại cho thấy hai người cùng bơi và nắm tay, trước khi người đàn ông bất ngờ áp sát, vòng tay qua người cô. Sau đó, anh ta bị cho là đã chạm vào vòng ba rồi tiếp tục động chạm xuống chân cô. Dù Rasha cố gắng đẩy ra, người này vẫn tiếp tục nắm lấy chân cô như để ngăn cô rời đi.

HLV bơi lặn biển có hành động đụng chạm nhiều lần vào vòng 3 và cơ thể của khách hàng - một nữ du khách Ai Cập

Người đàn ông liên tục sờ soạng, chân, đùi và vòng 3 của cô gái

Cô gái cố bình tĩnh khi dưới nước và chỉ chờ lên bờ

Chia sẻ về sự việc, Rasha nói: “Tôi chỉ muốn giới thiệu rằng Ai Cập là một trong những nơi học lặn rẻ nhất. Nhưng dù có camera, anh ta vẫn làm điều đó". Sau khi lên bờ, huấn luyện viên này không những không có biểu hiện áy náy mà còn tỏ ra khoe khoang, thậm chí đề nghị chở cô về. Rasha đã từ chối và nhanh chóng quay lại khách sạn.

Cô kể lại rằng lúc ở dưới nước, do chưa quen sử dụng thiết bị và không hiểu rõ về độ sâu cũng như áp suất, cô không chắc hành động của người đàn ông có liên quan đến kỹ thuật hay không. Nhưng sau khi nhận ra, cô khẳng định đó là hành vi không có lý do chính đáng.

“Tôi thực sự rất tức giận. Nhưng khi ở dưới nước, tôi không thể đơn giản bỏ đi như trên cạn. Tôi chỉ cố giữ bình tĩnh và chờ lên bờ”, cô nói. Sau khi về nhà, Rasha xem lại video và càng chắc chắn về những gì đã xảy ra. Đoạn clip sau đó được cô đăng lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Loạt hành vi như quấy rối của gã HLV bơi lặn biển

Đáng chú ý, huấn luyện viên này đã liên hệ với Rasha sau khi video lan truyền, khẳng định rằng anh ta không hề có hành vi không phù hợp. Tuy nhiên, cô không phản hồi. Rasha - vốn cũng là một nhân viên cứu hộ và dạy bơi. Cô cho biết dù rất thoải mái dưới nước, nhưng trong tình huống đó, việc phải sử dụng thiết bị lặn khiến cô rơi vào trạng thái dễ bị tổn thương, đặc biệt khi chỉ có một mình với người đàn ông.

Rasha cũng nhấn mạnh trước đó mình không hề có bất kỳ hành động hay tín hiệu “tán tỉnh” nào có thể khiến đối phương hiểu sai. “Tôi là người thẳng thắn, không bao giờ tán tỉnh người mình không có cảm tình. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại nghĩ như vậy”, Rasha nói.

Sau sự việc, cô khuyến cáo những người có ý định học lặn nên tìm hiểu kỹ về địa điểm và đơn vị tổ chức, đồng thời đặc biệt khuyên phụ nữ nên ưu tiên chọn huấn luyện viên nữ để đảm bảo an toàn: “Tôi là người mạnh mẽ và có thể tự bảo vệ mình. Nhưng không phải ai cũng ở trong hoàn cảnh như vậy".

Tú Tú.