Từ bỏ mác Quán quân The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí từ 12 năm trước, Quang Anh, giờ đây là RHYDER, xây dựng cho mình hình ảnh của 1 ca sĩ gen Z "đa zi năng", tất tay từ hát, rap đến sản xuất, sáng tác nhạc và chơi nhạc cụ. Tái xuất làng giải trí qua Rap Việt mùa 3, RHYDER có đà bật chắc chắn để bứt phá ở Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên ít ai biết, trước khi trở lại mạnh mẽ với nghệ danh RHYDER, anh chàng đã từng trải qua quãng thời gian dài thất bại.

Trở lại năm 2013, Quang Anh "chào sân" tại sân khấu The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí. Nhờ giọng hát nội lực cùng kỹ thuật hoàn thiện, phù hợp với nhiều dòng nhạc như pop rock, dân gian đương đại… chàng trai sinh năm 2001 đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân của chương trình đầy thuyết phục. Anh chàng từng nổi như cồn, được săn đón nồng nhiệt trong showbiz. Tiềm năng lớn là thế, song, Quang Anh lại quyết định ra Hà Nội học tập trau dồi kỹ năng chuyên môn.

Xu thế âm nhạc lẫn thị hiếu của công chúng thay đổi theo thời gian. Việc "ở ẩn" vô tình khiến tên tuổi của Quang Anh dần phai mờ trong tâm trí khán giả. Đây cũng là thời điểm Phương Mỹ Chi - Á quân The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2013, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, chạy show tất bật. Khi "cô bé dân ca" được đón nhận nồng nhiệt tại các sân khấu lớn nhỏ, Quang Anh thì mất nhiệt, sự nghiệp như trở về con số 0.

Năm 2018, Quang Anh đổi tên thành Quang Anh Rhyder, bất ngờ Nam tiến nhằm tìm kiếm cơ hội bứt phá. Anh chàng ra mắt ca khúc Anh Đã Quen Với Đơn nhưng không tạo được nhiều tiếng vang. Chật vật mãi nhưng không vẫn có được chỗ đứng vững chắc trên bản đồ Vpop, Quang Anh Rhyder trải qua nốt trầm trong sự nghiệp. Nhớ lại quãng thời gian thất bại đó, RHYDER bộc bạch: "Bay vào Sài Gòn để lập nghiệp và không được đón nhận nhiều từ khán giả, em đã 1 lần nữa rơi vào bế tắc. Em phải tự hỏi bản thân rằng mình thật sự có khả năng thành công với nghề này hay không. Lúc đó khi về Hà Nội, trong người em gần như không còn một cái gì hết. Em không có một cái gì cả."

Không thể vượt qua được cái bóng trong quá khứ, Quang Anh Rhyder "chết danh" 1 thời gian dài. Anh chàng từng chia sẻ nhiều lần muốn bỏ cuộc, trở về làm 1 người bình thường bán trà sữa hay mỹ phẩm. Tuy nhiên, đam mê âm nhạc to lớn đã vực dậy tinh thần của nam ca sĩ trẻ, quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. Năm 2023, Quang Anh Rhyder tái xuất tại sân chơi Rap Việt, lấy nghệ danh mới là RHYDER - chiến binh vượt lên hoàn cảnh để chinh phục ước mơ.

Tranh cãi có, yêu mến có nhưng không thể phủ phận RHYDER là nhân tố hot nhất nhì Rap Việt mùa 3. Không giành được vị trí cao nhất nhưng đây là "cú hích" giúp danh tiếng của chàng nghệ sĩ trẻ vươn xa hơn. Năm 2024, RHYDER ghi danh vào show Anh Trai Say Hi và bùng nổ. Thể hiện được thực lực qua từng vòng thi, ảnh chàng là "ngựa chiến" sáng giá của chương trình. Xuyên suốt khoảng thời gian phát sóng, MXH râm ran dự báo RHYDER chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình nhóm nhạc chung cuộc.

Quả đúng như vậy. Chiến thắng ở Anh Trai Say Hi chính là "quả ngọt" mà RHYDER xứng đáng nhận được sau 12 năm lặn lội trong showbiz. Hậu Anh Trai Say Hi, RHYDER xây dựng cho mình cộng đồng fan đông đảo, gọi là FLASH. Họ là 1 phần không thể thiếu trên bước đường thành công của nam ca sĩ. "Một người nghệ sĩ thành công, hay một người nghệ sĩ có hạnh phúc hay làm tốt trong lĩnh vực của họ, bắt buộc họ phải có khán giả cho riêng mình. Mình coi khán giả là người rất thân với mình, rất yêu thương người hâm mộ của mình. Có họ thì mới có mình của ngày hôm nay," RHYDER tự hào chia sẻ.

