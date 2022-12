Khi vệ sĩ tháp tùng ca sĩ Việt: Binz - Sơn Tùng gây tranh cãi, Mỹ Tâm - Noo Phước Thịnh lại xứng đáng điểm 10!

Học trò Binz được 6 vệ sĩ hộ tống dù không ai vây quanh

Việc các nghệ sĩ của Vpop dẫn theo dàn vệ sĩ để đảm bảo an toàn không phải là quá xa lạ, thế nhưng đôi lúc sự cẩn thận đó lại không thật sự cần thiết, vì có khi ở sự kiện đó chẳng mấy ai quan tâm. Mới đây, rapper Gonzo gây xôn xao khi được hẳn 6 vệ sĩ tháp tùng, nhiều cư dân mạng được dịp bàn tán rôm rả cho rằng anh chàng đang "ra vẻ ngôi sao", thuê nhiều vệ sĩ mặc cho không có fan vây quanh.

Sau đó, CEO SpaceSpeakers Label - đơn vị quản lý trực tiếp Gonzo cũng đăng lên MXH: “Tôi không thuê 6 vệ sĩ cho nghệ sĩ như trên mạng đang rần rần đâu. Cảm ơn các bạn đã suy diễn…”. Không chỉ CEO, quản lý nghệ sĩ tại SpaceSpeakers cũng thẳng thừng phủ nhận việc thuê vệ sĩ cho Gonzo và giải thích thêm đội ngũ an ninh là do BTC chương trình sắp xếp. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, có thể thấy dân tình đã và đang có cái nhìn khá gay gắt về vấn đề này nói riêng và việc thuê vệ sĩ quá mức cần thiết của sao Vpop nói chung.

Gonzo được hộ tống bởi đông đảo nghệ sĩ đang là tâm điểm chỉ trích của dân mạng.

Binz cũng từng gây tranh cãi chẳng kém học trò vì dàn vệ sĩ quá đông

Còn nhớ, trong một show diễn quy tụ nhiều ngôi sao đình đám diễn ra tại Đà Nẵng, cư dân mạng đã truyền tay nhau clip Binz xuất hiện cùng đội ngũ vệ sĩ vô cùng hùng hậu. Đếm “sương sương” cũng phải đến gần 20 người hộ tống nam rapper tiến vào bên trong khu vực tổ chức sự kiện. Có thể thấy, Binz khá cẩn trọng trong việc bảo đảm an toàn và sự riêng tư mỗi khi xuất hiện, tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đêm nhạc này đông đúc khán giả và tìm ẩn nguy cơ đến mức Binz phải có nhiều vệ sĩ đến vậy, mà ngược lại dù tổ chức ở khu vực nhà thi đấu rộng rãi nhưng lượng người hâm mộ có mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí khi chương trình chính thức diễn ra, không khó để thấy những hàng ghế đầu chỉ lác đác vài khán giả. Vì lẽ đó, nhiều người cho rằng việc Binz cẩn thận quá mức như vậy là thừa thãi.

Binz nhiều lần cũng gây ấn tượng xấu bởi câu chuyện vệ sĩ.

Nhiều lần Sơn Tùng M-TP “lọt thỏm” giữa dàn vệ sĩ, đi quay MV cũng được che chắn kỹ lưỡng

Hiện tại, Sơn Tùng được xem là 1 trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất nhì của làng nhạc Việt. Sở hữu sức hút và độ nổi tiếng bậc nhất, anh chàng hầu như luôn xuất hiện với đội ngũ bảo vệ hùng hậu.

Mỗi lần Sơn Tùng đi đến đều thu hút 1 lượng người hâm mộ đông đảo, trong số đó là rất nhiều những fan cuồng với nhiều hành động mất kiểm soát thậm chí là cả antifan. Nếu không có đội ngũ vệ sĩ thì chắc anh đã nhiều lần "bẹp dí" giữa "rừng" khán giả. Vì vậy, ở hầu hết các sự kiện lớn nhỏ nam ca sĩ luôn có dàn vệ sĩ đông đảo đi bên cạnh.

Tuy nhiên, không chỉ tại các sự kiện mà kể cả trong hậu trường quay MV, Sơn Tùng M-TP cũng yêu cầu đội ngũ bảo vệ hỗ trợ mình hết công suất. Có thể kể đến 1 số hình ảnh như bên cạnh nam ca sĩ luôn có khoảng 10 vệ sĩ đảm bảo an ninh, mỗi khi quay xong các cảnh quay sẽ có người lấy ô màu đen ra đứng vây xung quanh che chắn. Cũng chính điều này từng khiến Sơn Tùng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng anh đang làm quá vấn đề.

Sơn Tùng luôn luôn xuất hiện với đông đảo vệ sĩ.

Cũng vây quanh bởi 7-8 vệ sĩ nhưng MONO lại khác hẳn anh trai Sơn Tùng!

Thời điểm ban đầu, MONO cũng đã từng gây tranh cãi không ít khi xuất hiện với 7-8 vệ sĩ vây quanh. Em trai của Sơn Tùng thời điểm mới bắt đầu nổi bị nhiều người nhận xét chưa nổi tiếng mà đã phải có vệ sĩ. Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau đó, sự xuất hiện của vệ sĩ bên cạnh MONO rõ ràng là quá cần thiết vì mỗi nơi anh xuất hiện đều được các fan cuồng nhiệt vây kín “gào thét” tên thần tượng.

Tuy nhiên, khác với anh trai Sơn Tùng, MONO dẫu được nhiều vệ sĩ “kè kè” bên người thì vẫn luôn niềm nở và cố giao lưu với fan một cách rất thân thiện. Động thái này của MONO nhận được nhiều sự khen ngợi vì sự gần gũi, thân thiện.

MONO vây kín bởi nghệ sĩ nhưng vẫn thân thiện chào fan, khác với anh trai.

Noo Phước Thịnh xin vệ sĩ “nhẹ tay” với fan

Là một ca sĩ nổi tiếng vì sự yêu thương, quan tâm đến fan, không lạ gì khi Noo Phước Thịnh nhiều lần vì fan mà “chỉnh” các vệ sĩ. Tiêu biểu mới đây nhất hồi tháng 6 vừa qua, tại một đêm diễn ở Hà Nội, anh đã tiến đến bên đám đông người hâm mộ đang được ngăn lại bởi đội bảo an. Anh tha thiết nói với nhân viên bảo an ở sự kiện: “Em cám ơn anh và anh em an ninh nhiều lắm đã giữ an toàn cho em và cho cả chương trình, hôm qua vất vả cho anh em lắm ạ. Nhưng lần sau anh nói giúp với anh em một tiếng giúp em, là nhẹ tay với mấy bạn fan của em với anh nhé, em xót quá, giữ an ninh và ổn định là được, xin đừng mạnh tay. Em cám ơn anh”.

Ngay lập tức, chia sẻ này của nam ca sĩ đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Rất nhiều khán giả đã gửi lời khen ngợi đến anh vì có cách cư xử khéo léo, vừa đẹp lòng cả nhân viên bảo an lẫn người hâm mộ.

Noo Phước Thịnh yêu cầu bảo vệ nhẹ tay vì xót fan.

Và “chị đẹp” Mỹ Tâm vẫn xứng đáng 10 điểm ứng xử!

Đoạn video Mỹ Tâm nghiêm giọng nhắc nhở người bảo vệ vì đã lớn tiếng với fan chắc chắn vẫn luôn được cộng đồng nhớ đến, không chỉ riêng gì fan Mỹ Tâm. Cụ thể, trong buổi giao lưu kí tặng album Ô Cửa Màu Xanh hồi năm 2017, vì không thể giấu nổi sự sung sướng khi tận mắt nhìn thấy thần tượng ngoài đời, một bạn fan đã cố gắng nán lại thêm một chút để có thể đứng cạnh nữ ca sĩ lâu hơn.

Thế nhưng, ngay sau đó bạn fan ấy đã bị bảo vệ nhắc nhở với lời lẽ khó nghe và khá lớn tiếng. Lập tức, Mỹ Tâm liền nhắc nhở: "Trời ơi! Nói chuyện lịch sự anh ơi! Có gì đâu anh". Bên cạnh đó, giọng ca Đâu chỉ riêng em còn ra dấu cho ekip nhanh chóng khắc phục tình trạng này: "Dặn anh nói chuyện bình thường cũng được mà". Một sự bảo vệ fan hết mực cũng như thẳng thắn nhắc nhở các vệ sĩ về cách nói chuyện với công chúng lập tức khiến Mỹ Tâm ghi điểm ứng xử trong mắt công chúng.