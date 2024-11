Khảo sát 36.000 người trên 40 tuổi phát hiện: Đây thời gian đi bộ mỗi ngày để tăng thêm 11 năm tuổi thọ

Đi bộ bao nhiêu phút để tăng 11 năm tuổi thọ

Từ lâu, đi bộ vẫn là hình thức vận động đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không chỉ đốt cháy calo, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần… hình thức vận động này còn giúp bạn gia tăng tuổi thọ. Song bạn cần đáp ứng đủ thời gian và tốc độ quy định để có thể đạt được hiệu quả tối đa.

Nhóm các nhà nghiên cứu từ trường Y ĐH Griffith tại Queensland, Úc đã xem xét mức độ hoạt động của 36.000 người Mỹ trên 40 tuổi trong Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia và tỷ lệ về tử vong do CDC cung cấp. Để thuận tiện, các tác giả đã chuyển đổi tất cả các hình thức tập thể dục thành số phút đi bộ và chia thành 4 nhóm

Nhóm 1: Những người ít vận động nhất, đi bộ khoảng 50 phút/ngày

Nhóm 2: Đi bộ khoảng 80 phút/ngày

Nhóm 3: Đi bộ khoảng 110 phút/ngày

Nhóm 4: Hoạt động nhiều nhất, đi bộ khoảng 160 phút/ngày

Với dữ liệu trên, các nhà nghiên cứu phát hiện, nếu muốn sống thọ thêm 11 năm, bạn cần đi bộ khoảng 160 phút/ngày với tốc độ trung bình 4,8 km/h. Thông qua nghiên cứu, các tác giả còn cho biết những người ít vận động, đi bộ khoảng 50 phút/ngày chỉ có tuổi thọ trung bình khoảng 73 năm. Trong khi đó, người đi bộ khoảng 160 phút/ngày có thể nâng tuổi thọ trung bình của mình lên 84 năm. Đi bộ thêm một giờ, bạn sẽ kéo dài thêm gần 6 giờ tuổi thọ.

Theo Webmd, nhiều nghiên cứu đã tìm ra mối quan hệ giữa tập thể dục và gia tăng tuổi thọ. Một nghiên cứu được công bố đầu năm nay cho biết việc tuân thủ lối sống lành mạnh - bao gồm việc đi bộ thường xuyên có thể giúp gia tăng tuổi thọ, ngay cả đối với những người có nguy cơ di truyền cao về tuổi thọ ngắn.

Tại sao đi bộ giúp sống thọ?

Đi bộ là một hình thức tập thể dục đơn giản và hiệu quả. Trang Eat this not that đã nêu ra một số lý do đi bộ thường xuyên giúp kéo dài tuổi thọ

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Đi bộ là một trong những cách để bạn cải thiện mức cholesterol, hạ huyết áp, tăng độ đàn hồi thành mạch và tăng mức năng lượng của cơ thể. Đi bộ thường xuyên giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

Nghiên cứu được công bố năm 2022 trên tạp chí y khoa Nature Medicine cho thấy đi bộ có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính như béo phì, ngừng thở khi ngủ, trào ngược dạ dày thực quản, trầm cảm, tiểu đường và huyết áp cao.

Giúp cơ thể bạn có được vitamin D

Tất cả chúng ta đều biết ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D lành mạnh, vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi đi bộ giúp bạn bổ sung đủ lượng vitamin D hàng ngày.

Giảm đau xương khớp

Tạp chí y khoa American Journal of Preventive Medicine cho thấy với người đau khớp, đi bộ chỉ 10 phút/ngày có thể tránh bị khuyết tật trong 4 năm sau đó. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy đi bộ là hoạt động thể chất an toàn, rẻ tiền và thuận tiện cho người bị viêm khớp ở mọi cấp độ thể lực.

Cải thiện giấc ngủ

Người khỏe mạnh đi bộ hằng ngày có tác động cải thiện rõ rệt chất lượng giấc ngủ và thời gian ngủ. Nguyên nhân là vì hoạt động thể chất làm tăng tác dụng của hoocmon ngủ melatonin một cách tự nhiên.

Đốt cháy mỡ thừa

Đi bộ hỗ trợ đốt cháy calo và chất béo hiệu quả. Tùy thuộc vào cân nặng và cường độ đi bộ, bạn có thể đốt cháy 150-300 calo/giờ. Duy trì thói quen này thường xuyên, bạn sẽ có một vóc dáng đẹp, săn chắc.

Cải thiện tâm trạng

Cảm thấy chán nản? Trầm cảm? Đi bộ là một cách tăng cường tâm trạng miễn phí. Nó không chỉ giúp tăng cường endorphin của bạn mà nếu bạn đi bộ ra ngoài, bạn cũng sẽ thu được nhiều lợi ích tâm lý khi hòa mình vào thiên nhiên.

Khơi dậy sự sáng tạo

Khi bạn gặp khó khăn với một dự án sáng tạo hoặc cảm thấy bế tắc, không có giai thoại nào hay hơn việc đi dạo. Bạn sẽ ngạc nhiên khi hít thở không khí trong lành và việc bơm máu ảnh hưởng đến chức năng não của bạn đến mức nào. Đó là bí quyết sáng tạo!