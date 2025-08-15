Khánh Hòa: Rà soát toàn diện hoạt động du lịch đường thủy, siết chặt an toàn cho du khách

Rà soát toàn diện hoạt động du lịch đường thủy, siết chặt an toàn cho du khách.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan liên quan, tiến hành rà soát chặt chẽ các phương tiện vận tải thủy phục vụ khách du lịch và vận chuyển hành khách. Các đơn vị phải chủ động phát hiện, khắc phục kịp thời rủi ro tiềm ẩn, xử lý nghiêm vi phạm quy định về an toàn, đồng thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo trước ngày 30/8/2025.

Nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho du lịch đường thủy.

Chỉ đạo này được đưa ra sau vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, khẩn trương đánh giá toàn diện thực trạng quản lý du lịch đường thủy trên phạm vi cả nước. Nội dung rà soát bao gồm tiêu chuẩn kỹ thuật, trang thiết bị an toàn, quy trình đăng kiểm và giám sát tàu du lịch, để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo tuân thủ pháp luật và an toàn tuyệt đối cho du khách.

Song song đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra toàn bộ hoạt động du lịch đường thủy, khắc phục rủi ro, xử lý nghiêm vi phạm và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố tương tự.

Động thái này được xem là bước siết chặt quản lý, nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho du lịch đường thủy, đặc biệt trong bối cảnh mùa cao điểm du lịch biển đang diễn ra.