Khẩn cấp ngăn chặn lũ tràn vào trung tâm Quảng Ngãi

Lúc 16 giờ ngày 29-10, một đoạn cống thoát nước trung tâm thành phố Quảng Ngãi (tại trạm bơm thuộc dự án Kè chống sạt lở và cải tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc) bất ngờ bị nước lũ "công phá", khiến nước tràn ngược vào trung tâm thành phố.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động một máy múc và hàng chục người tích cực đổ cát vào bao, để bịt miệng cống, ngăn nước tràn vào trung tâm thành phố Quảng Ngãi.

Lũ trên sông Trà Khúc chiều 29-10

Nhiều khu dân cư ven sông Trà Khúc bị ngập nặng

Theo ông Phạm Văn Nhân, cán bộ quản lý dự án, trạm bơm này hoạt động hút nước từ trong thành phố đưa ra sông Trà Khúc. Khi nước sông Trà Khúc thấp, 4 cửa phay hoạt động; nước sông Trà Khúc lớn thì 4 cửa phay đóng.

Nước lũ sông Trà Khúc "công phá" cống thoát nước

Hiện tại, nước sông Trà Khúc đang dâng cao hơn công trình bên trong nên nước sông tràn vào qua cống. Nắp cống đã được bịt lại để ngăn nước sông tràn vào"- ông Nhân cho biết.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng đơn vị quản lý dùng bao cát ngăn nước lũ tràn vào trung tâm Quảng Ngãi

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 14 giờ chiều 29-10, mực nước lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc lúc cao độ 7,77m, vượt báo động 3 là 1,27m. Dự báo tối nay, lũ trên sông Trà Khúc đạt đỉnh ở cao độ vượt báo động 3 từ 1,5 đến 1,7m.

Tại sông Trà Bồng, mực nước lũ ghi nhận lúc 15 giờ ngày 29-10, ở mức 5,34m, cao hơn báo mức báo động 3 là 0.84m. Dự báo sông Trà Bồng tiếp tục lên cao và đạt đỉnh trong tối 29-10.

Nước lũ khiến nhiều đường giao thông hư hỏng

Ghi nhận thực tế tại nhiều nơi, mực nước lũ trên sông Trà Bồng đã vượt các mức cột mốc đánh dấu đỉnh lũ lịch sử các năm 1999 và 2009. Mực nước lũ các sông lên nhanh khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu. Đặc biệt, tại những vùng "rốn lũ" như chợ Bình Mỹ (xã Thọ Phong), khu vực thị trấn Di Lăng (xã Sơn Hà), khu vực chợ Phiên (xã Phước Giang)… bị ngập hơn nửa nhà, có nhà ngập đến gần hết nóc.

Hiện đến 17 giờ 30 ngày 29-10, mực nước lũ trên các sông Trà Khúc và Trà Bồng bắt đầu đạt đỉnh và đang rút chậm.

Nước lũ sông Trà Khúc tràn qua khu dân cư, gây ngập nhiều nơi

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn khiến nhiều xã miền núi và đồng bằng bị ngập sâu. Tại xã Phước Giang, có 1.081 nhà dân bị ngập từ 1–2 m; riêng 905 hộ ngập trên 0,5m. Xã Nghĩa Hành có 210 nhà bị ngập 0,3–0,5 m, xã Di Lăng ngập sâu tới 2,5 m…

Trong khi tình hình lũ lụt tại Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, nhiều khu vực vùng núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi liên tục sạt lở do mưa lớn. Đặc biệt, tại đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Plô và Đăk Pék (Quảng Ngãi), trong ngày 29-10 đã liên tiếp xảy ra 4 điểm sạt lở nghiêm trọng.

Tình trạng sạt lở tại đèo Lò Xo liên tục xảy ra trong những ngày qua, khiến hàng chục tài xế cùng phương tiện bị mắc kẹt tại đây. Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân địa phương liên tục băng rừng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các tài xế.