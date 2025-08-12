Khám phá căn phòng đẳng cấp, nơi diễn viên Ngô Thanh Vân chọn để chào đón thiên thần nhỏ

Mới đây, nữ diễn viên – nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần tiết lộ đã chào đón em bé đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Để có những phút giây trọn vẹn bên con yêu, cặp đôi vàng của showbiz Việt đã lựa chọn dịch vụ thai sản trọn gói và hệ thống phòng lưu viện theo tiêu chuẩn 5 sao tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) – nơi vừa nâng niu sức khỏe, vừa mang đến sự thoải mái như một kỳ nghỉ dưỡng.

Hệ thống phòng lưu viện mới tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của bệnh viện hiện đại và cao cấp, nơi khách hàng không chỉ được điều trị y khoa mà còn được tận hưởng dịch vụ chăm sóc với sự tận tâm và chuyên nghiệp.

Thiết kế không gian như khách sạn 5 sao

Mỗi căn phòng trong hệ thống lưu viện mới tại AIH đều được thiết kế hài hòa, mang phong cách hiện đại với nội thất ấm cúng, sang trọng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Không chỉ chú trọng đến tính thẩm mỹ, các chi tiết trong phòng đều được chăm chút kỹ lưỡng cùng với bố trí không gian thư giãn riêng tư, giúp Ngô Thanh Vân có thể nghỉ ngơi, hồi phục sau sinh trong sự thoải mái tuyệt đối.

Khu vực phòng khách được thiết kế sang trọng, đẳng cấp. Nguồn: Bệnh viện AIH

Bệnh viện cung cấp đa dạng các hạng phòng, từ phòng tiêu chuẩn đến phòng suite, nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu, sở thích và khả năng tài chính khác nhau của từng sản phụ và gia đình. Mỗi chi tiết trong phòng đều được chăm chút kỹ lưỡng: giường bệnh thông minh, nôi sơ sinh paramount, ghế sofa, giường cho người thân, phòng vệ sinh riêng khép kín, khu vực thư giãn cùng đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt và nghỉ dưỡng.

Khu vực phòng nghỉ riêng cho mẹ và bé. Nguồn: Bệnh viện AIH

Phòng Spa chăm sóc trọn vẹn thể chất và tinh thần cho mẹ

Trong suốt thời gian nghĩ dưỡng sau sinh, Ngô Thanh Vân còn được thư giãn với dịch vụ Spa ngay tại bệnh viện.

Các dịch vụ tại phòng Spa được thiết kế bao gồm gội đầu thảo dược; xông sàn chậu; massage cổ vai gáy bằng đá nóng; massage chân giảm phù nề. Tất cả dịch vụ đều được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực trị liệu sau sinh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn – hiệu quả – nhẹ nhàng, giúp nữ diễn viên được chăm sóc tận tâm ngay từ những ngày đầu làm mẹ.

Phòng Spa cung cấp các dịch vụ thư giãn cho mẹ sau sinh. Nguồn: Bệnh viện AIH

Việc tích hợp dịch vụ chăm sóc Spa ngay tại bệnh viện không chỉ giúp sản phụ tiết kiệm thời gian di chuyển mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm phục hồi sau sinh trọn vẹn và tiện nghi – đúng tinh thần "đi sinh như nghỉ dưỡng" mà AIH hướng tới.

Ở cữ chuẩn y khoa tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Bên cạnh việc đầu tư vào không gian lưu viện tiện nghi, hiện đại, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) không ngừng cập nhật và phát triển các dịch vụ mới nhằm mang đến trải nghiệm chăm sóc sau sinh trọn vẹn và tối ưu nhất cho mẹ và bé. Một trong những điểm nổi bật chính là dịch vụ chăm sóc ở cữ toàn diện tại bệnh viện – giải pháp giúp mẹ có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục nhanh chóng, trong khi bé yêu được chăm sóc chuyên nghiệp và sát sao bởi đội ngũ điều dưỡng và bác sĩ chuyên môn cao ngay từ những ngày đầu đời. Đây cũng chính là lý do Ngô Thanh Vân chọn AIH để cả mẹ và bé đều được bảo vệ toàn diện trong những ngày đầu đời.

Mẹ và bé được đội ngũ y bác sĩ theo dõi sát sao 24/24. Nguồn: Bệnh viện AIH

Hiện tại, gói ở cữ tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) được thiết kế theo gói 3 ngày – 5 ngày - 7 ngày, linh hoạt theo nhu cầu và tình trạng sức khỏe của mẹ và bé. Dịch vụ không chỉ giúp mẹ tái tạo thể lực mà còn là bước chuẩn bị tinh thần vững vàng cho hành trình nuôi con khỏe mạnh về sau.