Khách Tây bị chó rượt ở Việt Nam, chạy thót tim như phim hành động

Khách quốc tế đến Việt Nam có thể trải nghiệm cảnh đẹp và đồ ăn thức uống. Bên cạnh những hoạt động du lịch thông thường, họ còn gặp phải nhiều tình huống đầy bất ngờ ngay trên đường phố. Câu chuyện của nam du khách dưới đây là một ví dụ điển hình cho những sự cố ngoài ý muốn này.

Trong một khoảnh khắc đang gây chú ý của nhiều người, nam du khách đang di chuyển bằng xe máy cùng bạn của mình vào ban đêm. Khi anh vừa rẽ vào một con đường vắng, nhóm chó từ trong bóng tối bất ngờ lao ra sủa lớn và đuổi theo xe. Nam du khách tỏ ra khá hốt hoảng, liên tục la hét và phải nhanh chóng quay xe, tăng ga để thoát khỏi sự truy bám của đàn chó. May mắn thay, nhờ việc đang ngồi trên xe máy, anh đã kịp thời thoát thân trước sự truy đuổi gắt gao của những chú chó này.

Thậm chí, nam du khách còn hóm hỉnh chia sẻ rằng: “May mà tụi tôi đang ngồi trên xe máy”. Tình huống hài hước này đã khiến nhiều người xem phải bật cười vì sự đồng cảm và nhiều người cảm thấy may mắn dùm hai vị khách Tây này vì đã chạy thoát kịp trước những chú chó.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng quốc tế và địa phương đã để lại nhiều ý kiến trái chiều, từ trêu đùa đến việc chia sẻ "bí kíp" sinh tồn. Nhiều người còn chỉ cách nam du khách này phản ứng khi gặp tình huống tương tự: "Lần tới hãy chạy ngược lại phía chúng và sủa thật to, chúng sẽ bỏ chạy ngay thôi! Tôi đã thử rất nhiều lần ở Việt Nam rồi và nó cực kỳ hiệu quả" .

Bên cạnh đó, không ít người cũng kể lại trải nghiệm "nhớ đời" của bản thân khi đi bộ trên các cung đường vắng: "Trời ạ, chuyện này xảy ra với tôi thường xuyên luôn, nhất là những lúc tôi chỉ muốn đi dạo thong thả mà thôi" , “ Có lần tôi cũng vô tình bị một đàn chó rượt đuổi như thế, tôi nhớ đời luôn”. Thậm chí có một người bản địa còn trêu chọc vị khách Tây này: “Những chú chó này hiền lắm, tôi thề”.

Có thể nói, trải nghiệm ở Việt Nam có thể trở thành một ký ức khó quên với mỗi du khách. Những tình huống đời thường như thế này tuy gây hoảng sợ nhất thời nhưng lại tạo nên những câu chuyện kể đáng nhớ sau mỗi chuyến đi.

Ảnh: local_lou