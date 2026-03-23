Cả hồ Hoàn Kiếm náo loạn vì một mái tóc vị khách Tây

Người Việt trong mắt khách quốc tế thường hiện lên với sự thân thiện, hiếu khách và đôi khi là những cử chỉ tò mò đầy hồn nhiên. Không cần ngôn ngữ hoa mỹ, chính những tương tác đời thường trên đường phố lại trở thành kỷ niệm khó quên nhất, khiến họ cảm thấy được chào đón như một người bạn phương xa trở về.

Trong một khoảnh khắc đang thu hút sự chú ý, một cô gái da màu với mái tóc xoăn dài, dày và bồng bềnh đang dạo bước tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Ngay lập tức, cô đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng không phải bởi sự xa cách mà là bởi sự ngưỡng mộ của các bà, các mẹ người Việt.

Nữ khách Tây cười hớn hở khi được các bà khen tóc đẹp

Các cụ bà vây quanh cô gái, không ngần ngại chạm nhẹ vào những lọn tóc, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. Có người còn vừa cười vừa xuýt xoa, không ngừng nói: “Tóc thật này, dày thế”, “Tóc đẹp quá” đã tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt và ấm áp ngay giữa lòng phố cổ. Thay vì cảm thấy khó chịu, cô gái ngoại quốc liên tục nở nụ cười rạng rỡ, tận hưởng khoảnh khắc mình trở thành "nhân vật chính" theo một cách đặc biệt nhất.

Cô gái đã chia sẻ cảm xúc của mình trên mạng xã hội: "Khi mái tóc của bạn trở thành nhân vật chính tại Việt Nam. Một vài người nói rằng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy những lọn tóc xoăn như của tôi. Đó chỉ là sự tò mò và phấn khích thôi. Tôi hoàn toàn không cảm thấy phiền khi họ chạm vào tóc mình."

Vị khách Tây hoàn toàn không thấy phiền khi nhiều người chạm vào tóc mình

Sức lan tỏa của đoạn clip không chỉ dừng lại ở hình ảnh mà còn nằm ở những lời bình luận ấm lòng. Nhiều người Việt đã nhanh chóng dịch lại những lời khen ngợi của các bà cụ trong video để cô gái có thể hiểu hết tình cảm của họ: "Các bà thực sự rất thích tóc của bạn đấy, họ bảo tóc bạn khỏe, dày và đẹp lắm!", "Bạn biết không, người già ở Việt Nam cực kỳ thích những mái tóc có độ phồng và dày như thế này. Các bà đi làm tóc ngoài tiệm lúc nào cũng yêu cầu kiểu xoăn bồng bềnh này thôi. Họ đang khen tóc thật, tóc khỏe, tóc đẹp quá chừng đó!". Một du khách nước ngoài khác cũng chia sẻ về trải nghiệm độc đáo của mình: “Người Việt Nam nói với tôi rằng họ rất thích mái tóc xoăn của tôi vì tóc họ thẳng và đen. Một số người còn gọi tóc tôi là đặc biệt vì họ không tìm được từ tiếng Anh nào phù hợp để miêu tả nó ngay lúc đó.”

Có thể thấy, người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ người lớn tuổi, luôn có cách bày tỏ tình cảm rất trực tiếp và mộc mạc. Sự tò mò của họ không mang ác ý mà xuất phát từ sự ngưỡng mộ cái đẹp và sự lạ lẫm đầy trân trọng.

Ảnh: @hailyn_unknow