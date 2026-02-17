Khách mang 28,29g vàng đi bán, thấy chủ tiệm vàng cân lại chỉ được 22,44g liền báo cảnh sát, vạch trần hành vi trục lợi 127 triệu đồng

Theo Sohu, đầu năm 2026, bà Cao sống tại quận Bảo Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc, mang chiếc vòng vàng đến một cửa hàng trên địa bàn để bán lấy tiền. Tại cửa hàng, chiếc vòng được chủ tiệm cân bằng cân điện tử, hiển thị trọng lượng 22,44 gram. Với mức giá thu mua niêm yết 940 NDT/gram, bà Cao nhận được tổng cộng 21.100 NDT (hơn 79 triệu đồng) và hoàn tất giao dịch.

Sau khi trở về nhà, bà Cao kiểm tra lại hóa đơn mua chiếc vòng từ nhiều năm trước và phát hiện trọng lượng tịnh được ghi là 28,29 gram. Đối chiếu với kết quả cân tại tiệm vàng trên, bà Cao nhận thấy chiếc vòng của mình giảm tới 5,85 gram, tức lỗ khoảng 5.499 NDT (hơn 20 triệu đồng) theo mức giá thu mua đã áp dụng. Nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, bà Cao lập tức trình báo sự việc với cảnh sát địa phương.

Kết quả điều tra cho thấy chiếc cân tại cửa hàng vàng không chỉ sai số mà đã bị can thiệp nhằm làm sai lệch kết quả hiển thị. Chủ tiệm vàng đã mua thiết bị không đạt chuẩn và cài đặt chương trình điều chỉnh tỷ lệ giữa trọng lượng thực và trọng lượng hiển thị ở mức 1:0,8. Điều này khiến bất kỳ món vàng nào được cân ở đây cũng bị giảm khoảng 20% trọng lượng.

Cơ quan chức năng Trung Quốc còn cho biết từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, chủ tiệm vàng trên đã thực hiện 17 giao dịch tương tự, thu lợi bất chính hơn 34.000 NDT (hơn 127 triệu đồng). Sau khi được kiểm định, sai số của thiết bị cân tại tiệm vàng này vượt tiêu chuẩn kỹ thuật nhiều lần, đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với hành vi gian lận.

Vụ việc trên khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc, nhất là trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động, nhu cầu mua bán vàng ngày càng tăng. Theo các chuyên gia Trung Quốc, bối cảnh giá vàng tăng mạnh đã thúc đẩy nhiều người bán vàng để chuyển đổi thành tiền mặt, đồng thời tạo cơ hội cho các hành vi trục lợi.

Sau quá trình xử lý, bà Cao đã nhận lại số tiền bị thiệt hại. Vụ việc cho thấy rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch vàng tại các cơ sở không đảm bảo uy tín. Các chuyên gia Trung Quốc khuyến nghị người dân nên lựa chọn đơn vị kinh doanh có giấy phép rõ ràng, trực tiếp quan sát quá trình cân đo, giữ lại hóa đơn mua bán và đối chiếu thông tin trước khi hoàn tất giao dịch. Đây là những biện pháp cơ bản nhưng có thể giúp mọi người hạn chế nguy cơ thiệt hại tài chính.

