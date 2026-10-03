Khách gửi tiết kiệm 3,6 tỷ đồng, 27 năm sau đi rút được ngân hàng thông báo: “Sổ tiết kiệm của ông là giả”

Trong vụ việc này, ngân hàng Trung Quốc cho rằng sổ tiết kiệm của khách hàng là do một nhân viên làm giả và khoản tiền thực tế chưa từng được gửi vào ngân hàng.

Theo Red Star News, năm 1999, ông Sử, ở Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã 4 lần gửi tiết kiệm tại một ngân hàng trên địa bàn, với tổng số tiền 930.000 NDT (hơn 3,6 tỷ đồng). Đến năm 2026, khi mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng để rút tiền, ông Sử bất ngờ bị từ chối.

Theo đó, phía ngân hàng cho rằng giữa hai bên không thực sự phát sinh giao dịch gửi tiền. Theo đơn vị này, cuốn sổ mà ông Sử đang giữ là sổ giả do nhân viên Trương tự làm. Để chứng minh, ngân hàng cung cấp các bảng quyết toán cuối ngày và những tài liệu giao dịch được lập trong cùng thời kỳ, đồng thời đề nghị nhân viên họ Trương ra tòa làm chứng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người này xác nhận cuốn sổ mà ông Sử xuất trình là sổ giả do bản thân cấp cho một người khác họ Dư. Theo lời khai của nhân viên họ Trương, khoản 930.000 NDT ghi trên sổ không được gửi vào ngân hàng. Nhân viên này cũng cho rằng ông Sử biết về việc đó.

Từ các tài liệu do ngân hàng cung cấp cùng lời khai của nhân viên họ Trương, tòa sơ thẩm cho rằng vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm kinh tế. Theo đó, thay vì tiếp tục giải quyết yêu cầu dân sự về việc ngân hàng có phải thanh toán tiền hay không, tòa ra quyết định bác đơn khởi kiện của ông Sử.

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Không đồng ý với quyết định trên, ông Sử kháng cáo, yêu cầu hủy quyết định của tòa sơ thẩm. Ông lập luận rằng mình đang cầm sổ tiết kiệm và yêu cầu ngân hàng thanh toán tiền gốc, lãi nên đây là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Ông cũng cho rằng, ngay cả khi nhân viên họ Trương bị nghi ngờ làm giả chứng từ tài chính thì hành vi này và tranh chấp về việc ông có thực sự gửi tiền tại ngân hàng hay không là hai vấn đề pháp lý khác nhau. Theo ông, tòa cần xét xử để làm rõ quan hệ gửi tiền giữa hai bên.

Đáng chú ý, ông Sử còn cho biết nhân viên họ Trương từng bị kết án vì hành vi nhận tiền nhưng không hạch toán. Số tiền liên quan đến vụ án trước đó lên tới 4 triệu NDT, xảy ra trong khoảng thời gian 1998–2000.

Ông Sử cho rằng cả thời gian lẫn số tiền trong vụ án này đều có thể bao gồm khoản 930.000 NDT mà ông yêu cầu ngân hàng thanh toán. Vì vậy, ông đề nghị tòa án kiểm tra hồ sơ vụ án hình sự trước đây, làm rõ chi tiết những khoản tiền mà nhân viên họ Trương từng nhận nhưng không hạch toán. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm không tiến hành điều tra theo đề nghị này.

Sau khi xem xét kháng cáo, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, cho rằng vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm kinh tế. Tòa viện dẫn quy định của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, theo đó, nếu một vụ án được tiếp nhận dưới dạng tranh chấp kinh tế nhưng trong quá trình xét xử phát hiện có dấu hiệu tội phạm kinh tế, tòa có thể bác đơn khởi kiện và chuyển tài liệu liên quan cho cơ quan công an hoặc viện kiểm sát.

Trong vụ việc này, tòa phúc thẩm cho rằng việc nhân viên họ Trương có dấu hiệu liên quan đến tội phạm kinh tế là căn cứ để cấp sơ thẩm bác đơn khởi kiện của ông Sử. Do đó, quyết định của tòa cấp dưới được xác định là không có sai sót về việc xác định sự việc và áp dụng pháp luật Trung Quốc.

Ngày 10/2/2026, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bình Đỉnh Sơn ra quyết định phúc thẩm, bác kháng cáo của ông Sử và giữ nguyên quyết định của tòa sơ thẩm.

Như vậy, trong vụ việc này, tòa án chưa đưa ra phán quyết về việc ngân hàng có phải thanh toán 930.000 NDT tiền gốc và hơn 140.000 NDT tiền lãi hay không. Vụ kiện bị bác ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm do tòa xác định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm kinh tế.

(Theo Red Star News)