26 tuổi thuê nhà hết 4,8 triệu/tháng, tài khoản có 1,08 tỷ đồng

Có hơn 1 tỷ ở tuổi 26 là điều không đơn giản.

Mới đây, câu chuyện về một nam nhân viên văn phòng 26 tuổi tại Bengaluru (Ấn Độ) đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chàng trai cho biết hiện tại, anh đã xây dựng được danh mục tiết kiệm và đầu tư trị giá 4 triệu rupee (khoảng 1,08 tỷ đồng). Dù sở hữu khoản tiền tích lũy đáng kể ở tuổi 26, vẫn lựa chọn sống trong một phòng trọ với giá 18.000 rupee/tháng (khoảng 4,86 triệu đồng) thay vì tìm một nơi ở đắt đỏ hơn.

Câu chuyện của chàng trai được chú ý sau một tình huống với người bạn trọ cùng tòa nhà, từ đó khiến nam thanh niên suy nghĩ nhiều hơn về cách những người trẻ xung quanh quản lý tiền.

Nhìn vào cuộc sống thường ngày của người bạn trọ, chàng trai này từng mặc định rằng hai người có tình hình tài chính tương đối giống nhau. Anh để ý thấy họ chỉ có một đôi giày Adidas và 1 đôi dép lê ở giá dép đặt bên ngoài cửa phòng. Những chi tiết nhỏ này khiến anh nghĩ rằng người hàng xóm cũng có mức sống và thu nhập tương tự như mình.

Tuy nhiên suy nghĩ ấy của anh đã hoàn toàn thay đổi. Do các phòng trong khu nhà trọ cách âm không tốt, anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của người hàng xóm này với một nhóm bạn. Theo lời kể của anh, cô đang hỏi vay 5.000 rupee (khoảng 1,35 triệu đồng) vì vừa trả tiền thuê nhà, trong khi khoản trả góp hàng tháng cũng vừa tự động bị trừ khỏi tài khoản. Nam thanh niên cho biết mình bất ngờ khi nghe một người sống cùng khu nhà, trả cùng mức tiền thuê lại cần vay một khoản tương đối nhỏ để trang trải những ngày đầu tháng.

Ảnh minh họa

Nam thanh niên cho rằng sự việc giúp anh nhận ra vẻ ngoài của một lối sống không nói lên nhiều về tiền tiết kiệm, khoản nợ hay dòng tiền thực tế của một người. Hai người có thể cùng thuê một căn phòng với giá 18.000 rupee/tháng (khoảng 4,86 triệu đồng) nhưng thu nhập, nghĩa vụ tài chính và thói quen sử dụng tiền có thể hoàn toàn khác nhau.

Anh cũng nhớ lại một chuyện từng chứng kiến khi sống tại một khu nhà dành cho người đi làm ở Pune. Khi đó, anh nghe một người đàn ông khoảng 28-29 tuổi nói rằng vừa mua một món đồ trị giá 9.000 rupee (khoảng 2,43 triệu đồng) cho bố mẹ. Theo những gì anh nghe được, sau khi mua món đồ này, khoản tiết kiệm của người đàn ông gần như về 0. Câu chuyện này khiến anh chú ý hơn đến khoảng cách giữa vẻ ngoài của một người và tình hình tài chính thực tế phía sau.

Vừa tiêu tiền cho bản thân, vừa tiết kiệm và đầu tư cho tương lai

Điểm đáng chú ý là nam thanh niên 26 tuổi không cho rằng bản thân xây dựng được danh mục đầu tư và tiết kiệm 4 triệu rupee (khoảng 1,08 tỷ đồng) chỉ bằng cách cắt giảm mọi khoản chi tiêu. Anh vẫn mua những món đồ đắt tiền như Macbook, máy tính chơi game, iPad, điện thoại đời mới hay những đôi giày có giá từ16.000 rupee (khoảng 4,32 triệu đồng) trở lên. Thay vì tuyệt đối không mua đồ đắt tiền, chàng trai này tập trung xem xét và cắt giảm những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên.

Ảnh minh họa

Theo anh, việc liên tục mua quần áo mới, ăn uống bên ngoài hoặc thực hiện những giao dịch nhỏ mà không suy nghĩ có thể khiến tổng chi tiêu tăng lên đáng kể. Một khoản mua sắm vài trăm hoặc vài nghìn rupee có thể không tạo cảm giác quá lớn tại thời điểm thanh toán, nhưng khi lặp lại nhiều lần trong tháng, tổng số tiền có thể trở thành một khoản đáng kể.

Chàng trai cũng thừa nhận mức lương cao đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành danh mục đầu tư và tiết kiệm 4 triệu rupee (khoảng 1,08 tỷ đồng) của mình, nhưng đồng thời, cách kiểm soát chi tiêu cũng có ảnh hưởng đáng kể.

Theo ước tính của anh, khoảng một nửa số tiền, tương đương 2 triệu rupee (khoảng 540 triệu đồng) đến từ lợi thế về thu nhập, trong khi phần còn lại có liên quan đến cách anh quản lý tiền. Điều này cũng có nghĩa anh không xem việc tiết kiệm là đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn những khoản chi phục vụ sở thích cá nhân.

Với nam thanh niên 26 tuổi, bài học anh rút ra chủ yếu nằm ở việc nhìn lại các khoản chi của chính mình. Anh cho rằng trước khi mua một món đồ, người trẻ có thể tự hỏi liệu mình có thực sự cần nó hay không, thay vì chỉ quan tâm món đồ có nằm trong khả năng thanh toán hay không.

Sau cùng, việc sở hữu danh mục đầu tư 4 triệu rupee (khoảng 1,08 tỷ đồng) ở tuổi 26 không đồng nghĩa anh không chi tiền cho những thứ mình thích, điểm khác biệt nằm ở việc anh cố gắng duy trì khoảng cách giữa mức thu nhập và mức chi tiêu, để vẫn có thể dành một phần tiền cho tương lai.

(Nguồn: Money Control)