Có hay không việc nhẹ nhàng, thu nhập ổn cho sinh viên năm nhất? Bí quyết nằm ở cách chọn kênh

Bước vào năm nhất, nhiều sinh viên muốn tự kiếm thêm một khoản để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt. Giữa hàng loạt lời mời “việc online, thu nhập tốt”, điều quan trọng không chỉ là tìm việc mà còn phải biết chọn đúng kênh.

‏Năm nhất đại học, bên cạnh niềm vui với giảng đường, bạn bè và cuộc sống mới, nhiều sinh viên cũng bắt đầu nghĩ đến việc có một khoản thu nhập riêng. Số tiền ấy có thể dùng để mua giáo trình, đóng quỹ lớp, chi tiêu cá nhân hoặc đơn giản là bớt phụ thuộc vào bố mẹ.‏

‏Lịch học tín chỉ không cố định cũng khiến các công việc online, linh hoạt thời gian trở thành lựa chọn được nhiều bạn quan tâm. Cứ vào mùa tựu trường, các hội nhóm sinh viên lại xuất hiện nhiều tin tuyển cộng tác viên, nhập liệu, trực page, làm nhiệm vụ hay giới thiệu sản phẩm.‏

‏Tuy nhiên, không phải lời mời nào cũng minh bạch. Kiếm thêm online hoàn toàn khả thi, nhưng thay vì chỉ nhìn vào mức thu nhập được quảng cáo, sinh viên cần biết cách chọn kênh ngay từ đầu.‏

‏Muốn kiếm thêm online, hãy bắt đầu từ tiêu chí chọn kênh‏

‏Với sinh viên năm nhất, một công việc linh hoạt về thời gian có thể dễ kết hợp với lịch học hơn công việc làm thêm cố định. Nhưng trước khi tham gia, hãy kiểm tra 4 tiêu chí cơ bản.‏

‏Một là, có pháp nhân rõ ràng. Người tham gia cần biết mình đang làm việc với doanh nghiệp hay nền tảng nào.‏

‏Hai là, thể lệ và mức thưởng được công khai. Điều kiện nhận thưởng, cách tính và thời điểm ghi nhận cần được nói rõ.‏

‏Ba là, không yêu cầu bỏ tiền trước. Những khoản như phí kích hoạt, phí giữ chỗ, tiền ứng trước để làm nhiệm vụ cần được kiểm tra kỹ.‏

‏Bốn là, quyền lợi được ghi nhận qua kênh chính thức, thay vì yêu cầu chuyển tiền hoặc nhận thưởng qua tài khoản cá nhân không liên quan.‏

‏Chương trình giới thiệu bạn bè của ShopeePay là một ví dụ có thể kiểm tra trực tiếp trên nền tảng: chương trình được triển khai trên ứng dụng, thể lệ công khai trong app, không mất phí tham gia và phần thưởng được ghi nhận qua hệ thống chính thức.‏

‏Nắm được 4 tiêu chí này, sinh viên đã có một "bộ lọc" để đánh giá các lời mời kiếm tiền online trước khi tham gia.‏

‏3 điểm cần kiểm tra kỹ trước khi nhận việc online‏

‏1. Có yêu cầu bỏ tiền trước không?‏

‏Một số lời mời được giới thiệu dưới dạng "cộng tác viên chốt đơn", "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng" hay "xử lý đơn hàng tại nhà", sau đó yêu cầu ứng viên chuyển tiền mua hàng, đóng phí giữ chỗ hoặc kích hoạt hồ sơ.‏

‏Nếu muốn nhận việc mà phải chuyển tiền trước cho một cá nhân hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc, hãy dừng lại để kiểm tra.‏

‏Đừng để những lời quảng cáo về thu nhập cao khiến bạn bỏ qua bước này.‏

‏2. Có đòi thông tin nhạy cảm quá sớm không?‏

‏Ảnh CCCD hai mặt, ảnh selfie cầm CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng hay mã OTP đều không nên tùy tiện cung cấp cho người lạ trong quá trình ứng tuyển.‏

‏Đặc biệt, không cung cấp mã OTP cho người tuyển dụng.‏

‏Tuy nhiên, cần phân biệt giữa xác minh danh tính trên nền tảng chính thức và việc gửi giấy tờ cho tài khoản cá nhân. Chẳng hạn, xác minh CCCD bằng NFC ngay trong ứng dụng chính chủ như ShopeePay có thể là bước định danh người dùng của ví điện tử. Điều này khác hoàn toàn với việc chụp giấy tờ rồi gửi qua Zalo, Telegram cho một người tự nhận là "nhà tuyển dụng".‏

‏3. Thông tin doanh nghiệp có rõ ràng không?‏

‏Hãy kiểm tra tên doanh nghiệp, website, email công ty, địa chỉ hoặc mã số thuế. Nếu lời mời chỉ đến từ một tài khoản cá nhân và không thể xác định đơn vị tuyển dụng, cần thận trọng.‏

‏Mức thu nhập cũng nên được đặt cạnh khối lượng công việc. Một lời mời làm vài phút mỗi ngày nhưng hứa hẹn khoản tiền rất lớn là thông tin cần kiểm chứng.‏

‏Sinh viên có thể tra tên công ty và mã số thuế trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc hỏi phòng công tác sinh viên của trường.‏

‏Có thể ghi nhớ 3 câu hỏi:‏

- Tôi có phải bỏ tiền trước không?‏

- ‏Tôi có bị yêu cầu cung cấp OTP hoặc giấy tờ cho người lạ không?‏

- Tôi có biết rõ mình đang làm việc với doanh nghiệp nào không?‏

‏Nếu chưa trả lời được một trong ba câu hỏi, đừng vội tham gia.‏

‏Kiếm thêm từ chương trình giới thiệu bạn bè của ShopeePay‏

‏Một hình thức có thể phù hợp với sinh viên năm nhất là tận dụng mạng lưới bạn bè thông qua các chương trình giới thiệu người dùng.‏

‏Chương trình giới thiệu bạn bè của ShopeePay có mức thưởng‏ ‏ 80.000 đồng cho mỗi lượt thành công, không giới hạn số lượt. Người được giới thiệu có thể nhận combo voucher trị giá 1 triệu đồng cùng 80.000 xu ‏ ‏khi đăng ký qua link và hoàn thành các điều kiện của chương trình.‏

‏Mức thưởng và điều kiện có thể thay đổi theo từng thời điểm, vì vậy người dùng cần kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng trước khi tham gia.‏

‏Điểm đáng chú ý là hình thức này tận dụng được lợi thế của sinh viên năm nhất: mạng lưới bạn bè đang mở rộng nhanh.‏

‏Group lớp, câu lạc bộ, phòng ký túc xá hay hội đồng hương đều là những nơi sinh viên dễ kết nối. Nếu giới thiệu thành công 10 người theo mức 80.000 đồng/lượt, khoản thưởng có thể đạt 800.000 đồng – đủ để trang trải một phần chi phí giáo trình hoặc sinh hoạt.‏

‏4 bước lấy link giới thiệu‏

‏Thay vì nhận link từ tài khoản không rõ nguồn gốc, người dùng nên lấy trực tiếp từ ứng dụng chính thức.‏

‏Bước 1: Mở ứng dụng ShopeePay và chọn "Mời Bạn Nhận 80.000đ".‏

‏Bước 2: Sao chép và gửi ngay MÃ GIỚI THIỆU cho bạn bè chưa từng tải app ShopeePay.‏

‏Bước 3 (khi bạn mới hoàn thành các bước đăng ký): Tại mục "Lịch sử", chọn "Nhận thưởng" để nhận 100 Xu.‏

‏Bước 4: Hoàn tất nhận 100 Xu và 80.000Đ sẽ được cộng vào Ví ShopeePay trong khoảng 5 ngày.‏

‏Trước khi chia sẻ, hãy kiểm tra lại thể lệ, thời gian áp dụng và điều kiện nhận thưởng trên app.‏

‏Giới thiệu thế nào để không làm phiền bạn bè?‏

‏Không cần gửi link cho tất cả mọi người. Hãy chọn những người thực sự có nhu cầu sử dụng ví điện tử, thường xuyên mua sắm online, đặt đồ ăn hoặc thanh toán trên điện thoại.‏

‏Khi chia sẻ, nên nói rõ đây là chương trình gì, người được giới thiệu nhận quyền lợi gì và bản thân người giới thiệu nhận gì khi họ hoàn thành điều kiện.‏

‏Quan trọng nhất, không yêu cầu bạn bè gửi OTP, chuyển tiền hay cung cấp giấy tờ cá nhân cho mình. Nếu quan tâm, họ có thể tự đăng ký và xác minh trực tiếp trên ứng dụng.‏

‏Năm nhất cũng là lúc học cách kiếm và quản lý tiền‏

‏Năm nhất là thời điểm nhiều người lần đầu tự quản lý những khoản tiền của mình. Vì vậy, kiếm thêm không chỉ giúp có thêm vài trăm nghìn đồng mà còn là cơ hội để làm quen với quản lý tài chính cá nhân.‏

‏Với công việc online, điều quan trọng không phải tìm lời mời có mức thu nhập cao nhất mà là chọn một kênh minh bạch, dễ kiểm chứng và phù hợp với lịch học.‏

‏Nếu trong lớp, phòng ký túc xá hay nhóm tân sinh viên có người đang tìm việc làm thêm online, có thể chia sẻ những tiêu chí trên để cùng tham khảo. Với những bạn muốn bắt đầu từ một hình thức đơn giản, chương trình giới thiệu bạn bè trên ShopeePay có thể là một lựa chọn để tìm hiểu, đồng thời luôn kiểm tra thể lệ và mức thưởng đang áp dụng trực tiếp trên ứng dụng.‏

‏Bởi với sinh viên năm nhất, bài học đầu tiên về kiếm tiền đôi khi không phải làm sao để kiếm thật nhiều, mà là biết chọn đúng kênh và tự bảo vệ mình.‏