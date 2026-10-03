Giá vàng hôm nay 3/10: Quay đầu giảm mạnh

Sáng 3/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên sàn Kitco ở mức 4.140 USD/ounce, giảm 39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh do dữ liệu việc làm tháng 9 của Mỹ yếu hơn dự kiến, qua đó làm giảm lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng này.

Trong tuần qua, đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, gây sức ép lên kim loại quý. Diễn biến này khiến giá vàng ghi nhận một tuần giảm.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức khoảng 14%, giảm mạnh so với 28% trước khi dữ liệu việc làm được công bố và khoảng 70% vào đầu tuần.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của Marex cho rằng kỳ vọng tăng lãi suất đã giảm, trong khi đồng USD cũng suy yếu nhẹ, tạo điều kiện cho giá vàng phục hồi. Theo ông, thị trường kim loại quý trước đó đã rơi vào trạng thái bán quá mức, do đó một nhịp hồi phục dễ xảy ra.

Tuy nhiên, ông lưu ý các tín hiệu kỹ thuật vẫn khá tiêu cực và giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực nếu chu kỳ tăng lãi suất quay trở lại.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters)

Dữ liệu lạm phát mới nhất thấp hơn dự kiến, cùng với việc ít nhất hai quan chức cấp cao của Fed phản đối một đợt tăng lãi suất nữa trong tháng 10, củng cố kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng.

Giá vàng đã giảm khoảng 20% kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Kim loại quý chịu sức ép khi thị trường lo ngại lạm phát gia tăng do xung đột có thể khiến lãi suất được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Dù vậy, Han Tan, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Bybit, nhận định giá vàng giao ngay vẫn có khả năng tăng trong ngắn hạn nếu lợi suất thực của trái phiếu Kho bạc Mỹ thực sự đã đạt đỉnh.

Theo chuyên gia này, dù Fed vẫn ưu tiên nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, diễn biến của lợi suất trái phiếu và đồng USD sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối giá vàng trong thời gian tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.140 USD/ounce, giảm 39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Achilleas Georgolopoulos, chuyên gia phân tích cấp cao tại XM Trading, cho rằng tâm lý né tránh rủi ro cùng kỳ vọng Fed giảm khả năng tăng lãi suất đang hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự tích cực.

Theo chuyên gia này, nếu báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến, giá vàng có thể chịu thêm áp lực và quay lại kiểm tra vùng 4.000 USD/ounce.

Một số chuyên gia nhận định, kỳ vọng lãi suất tăng cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao có thể kéo giá vàng về vùng 4.000 USD/ounce trong tuần này. Ngược lại, dù triển vọng tăng giá gặp nhiều trở ngại hơn, một bộ phận chuyên gia vẫn cho rằng giá vàng có thể hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong 6 tháng tới.