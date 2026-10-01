Gửi ngân hàng 10 tỷ đồng, 1 tháng sau phát hiện tài khoản chỉ còn hơn 38 triệu

Vụ việc vẫn đang trong quá trình giải quyết, người phụ nữ vẫn chưa thể lấy lại số tiền.

Khoảng thời gian gần đây, ngân hàng Huimin Village Bank ở Phù Dư (Trung Quốc) phát cảnh báo về hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi một khách hàng bị mất gần như toàn bộ tiền tiết kiệm.

Nạn nhân trong vụ việc này là Chen Bing - Một nữ doanh nhân tại Cát Lâm (Trung Quốc). Tháng 10/2025, Chen Bing gửi tiết kiệm 10 triệu NDT (khoảng 38 tỷ đồng) tại Huimin Village Bank với lãi suất 0,95%/năm. Đây là khoản tiền doanh nghiệp của cô dành làm vốn dự phòng.

Hơn một tháng sau, khi có nhu cầu sử dụng tiền, Chen Bing phát hiện mình không thể đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Cô đến trực tiếp quầy giao dịch để kiểm tra và được thông báo trong tài khoản chỉ còn 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng), trong khi khoản tiền gửi hàng chục triệu NDT đã biến mất.

Chen Bing khẳng định thẻ ngân hàng và căn cước của cô luôn được giữ bên người. Sau khi gửi tiền, cô cũng không quay lại ngân hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Vì vậy, cô yêu cầu ngân hàng kiểm tra toàn bộ lịch sử giao dịch để làm rõ chuyện gì đã xảy ra.

Chen Bing

Theo hồ sơ ngân hàng, chiếc thẻ mang tên Chen Bing được phát hành ngày 20/10/2025. Đến ngày 13/12/2025, thẻ bị báo mất và một chiếc thẻ mới được cấp ngay trong ngày. Cũng trong thời điểm đó, khoản tiền gửi 10 triệu NDT (khoảng 38 tỷ đồng) được tất toán, sau đó chuyển cho một người có tên Zhao Lili.

Chen Bing cho biết Zhao Lili là nhân viên của chính ngân hàng này và từng trực tiếp hỗ trợ cô thực hiện nhiều giao dịch. Theo lời nữ doanh nhân, các thủ tục như báo mất thẻ, làm thẻ mới hay tất toán khoản tiền gửi vốn cần chữ ký của chủ tài khoản đều được thực hiện bằng giấy tờ có chữ ký giả.

Trước khi sự việc xảy ra, Zhao Lili đã nhiều lần tiếp cận Chen Bing để vận động gửi tiền. Hai người quen nhau từ năm 2023 thông qua một người bạn. Trong vài năm, Chen Bing thực hiện hàng chục lần gửi tiền với sự hỗ trợ của nữ nhân viên này, tổng dòng tiền được cho là lên tới khoảng 100 triệu NDT (khoảng 380 tỷ đồng).

Chen Bing kể rằng trước đây cô thường chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Zhao Lili. Các khoản tiền gốc và lãi trong những lần trước vẫn được trả đúng hạn nên cô dần hình thành sự tin tưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, sau đó Chen Bing quyết định mở một tài khoản ngân hàng đứng tên mình và trực tiếp gửi tiền tại quầy. Cô không ngờ đây lại là lần đầu tiên khoản tiền lớn của mình bị mất.

Đáng nói, nạn nhân của Zhao Lili không chỉ có Chen Bing. Ngày 10/11/2025, một khách hàng khác tên Wang Feng gửi 8 triệu NDT (khoảng 30,4 tỷ đồng). Đến tháng 1/2026, Wang Feng phát hiện sổ tiền gửi của mình cũng bị báo mất và số tiền gốc đã bị chuyển đi.

Wang Feng cho biết bà đã gửi tiền tại ngân hàng này nhiều năm và chưa từng gặp vấn đề tương tự. Khác với trường hợp của Chen Bing, sau khi phát hiện khoản tiền biến mất, bà cho biết ngân hàng vẫn chưa cung cấp cho mình chứng từ thể hiện số tiền đã được chuyển đi đâu.

Wang Feng nghi ngờ Zhao Lili có thể cũng liên quan đến khoản tiền của mình. Theo lời bà, trước đó Zhao Lili từng tìm đến vận động gửi tiền và nói rằng nhân viên ngân hàng đang có chỉ tiêu huy động vốn, khách gửi tiền còn được tặng gạo và bột mì.

Đoạn tin nhắn mà các nạn nhân trao đổi với Zhao Lili

Hai khách hàng cho rằng sự quen biết và quá trình vận động gửi tiền trước đó có thể đã khiến họ tin tưởng nhân viên ngân hàng. Chen Bing cho biết Zhao Lili nắm khá rõ tình hình tài chính của các khách hàng, trong đó có số tiền lớn mà họ đang gửi.

Sau khi phát hiện 10 triệu NDT (khoảng 38 tỷ đồng) biến mất, Chen Bing từng liên hệ trực tiếp với Zhao Lili. Theo lời Chen Bing, nữ nhân viên này thừa nhận đã tự ý báo mất, làm lại thẻ và chuyển tiền với sự hỗ trợ trái quy định của một số đồng nghiệp. Zhao Lili nói số tiền đã được đưa vào thị trường chứng khoán để đầu tư và hứa sẽ nhanh chóng rút tiền trả lại.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn trong hơn 10 ngày, khoản tiền vẫn chưa được hoàn trả. Chen Bing tiếp tục tìm đến ngân hàng yêu cầu giải quyết và cho rằng mình đã gửi tiền trực tiếp tại quầy, vì vậy ngân hàng cần có trách nhiệm bảo vệ khoản tiền của khách hàng.

Đầu năm 2026, Chen Bing còn tới Trường Xuân (Trung Quốc) để phản ánh sự việc với trụ sở chính của ngân hàng. Phía ngân hàng khi đó được cho là thông báo rằng Zhao Lili sẽ hoàn trả tiền trong vòng 7 ngày. Thế nhưng hết thời hạn, Chen Bing vẫn không nhận được khoản tiền của mình.

Đến ngày 30/4/2026, ngân hàng xác nhận đã phối hợp với cơ quan tư pháp điều tra vụ việc. Ngân hàng cho biết Zhao Lili, nhân viên có liên quan, đã bị cơ quan công an áp dụng biện pháp cưỡng chế theo pháp luật. Khoản tiền của khách hàng bị chiếm đoạt sẽ được cơ quan chức năng truy tìm, thu hồi theo quy định.

Ngân hàng cũng thừa nhận vụ việc cho thấy những lỗ hổng rõ rệt trong công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Phía ngân hàng cho biết sau khi tiếp nhận đơn vị này đã lập tức báo án, đồng thời xử lý trách nhiệm những người có liên quan.

Trong khi đó, khoản tiền 10 triệu NDT (khoảng 38 tỷ đồng) vẫn khiến Chen Bing rơi vào tình trạng khó khăn. Cô cho biết đây là tiền dự phòng của doanh nghiệp có hàng trăm nhân viên. Việc số tiền đột ngột biến mất khiến công ty thiếu nguồn vốn để vận hành, thậm chí đứng trước nguy cơ không thể trả lương và phải đóng cửa.

Với Chen Bing và Wang Feng, vụ việc đã kéo dài nhiều tháng nhưng số tiền vẫn chưa thể lấy lại. Cả hai nhiều lần đi lại giữa chi nhánh ngân hàng, trụ sở cấp tỉnh và cơ quan quản lý để khiếu nại, chờ giải quyết. Trong khi đó, cơ quan công an cho biết vụ án vẫn đang trong quá trình tố tụng và chưa chính thức bước vào giai đoạn công khai truy tố, nên một số tình tiết cụ thể chưa thể được tiết lộ.

(Nguồn: Sina)