Sáng ra ngân hàng rút 388 triệu từ tài khoản tiết kiệm, tối công an tìm đến tận nhà

Khoản tiết kiệm suýt chút nữa đã mất trắng.

Một người phụ nữ ở Trung Quốc suýt mất toàn bộ khoản tiền tiết kiệm 100.000 NDT (khoảng 388 triệu đồng) sau khi tin lời một người tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, tham gia vào một nhóm tư vấn tiền số và tải ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc. Điều đáng nói, ngay cả khi cảnh sát tìm đến tận nhà cảnh báo, người phụ nữ này ban đầu vẫn một mực khẳng định mình không bị lừa.

Vụ việc xảy ra tại quận Vũ Hoa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nhân vật trong câu chuyện là cô Tang. Tối ngày 6/4 vừa qua, Trung tâm Chống lừa đảo tỉnh Hồ Nam phát hiện cô Tang có dấu hiệu đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư tài chính thông qua hệ thống cảnh báo sớm. Nhận thấy nguy cơ người phụ nữ này có thể tiếp tục chuyển một khoản tiền lớn cho kẻ lừa đảo, cơ quan chức năng lập tức phát cảnh báo khẩn cấp tới lực lượng chống lừa đảo tại quận Vũ Hoa.

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Ngay sau đó, cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Dongjing được cử tới tận nhà cô Tang để trực tiếp ngăn chặn giao dịch. Tuy nhiên, cuộc gặp ban đầu không diễn ra thuận lợi như cảnh sát dự tính. Khi thấy lực lượng chức năng đột ngột xuất hiện, cô tỏ ra khá khó chịu và liên tục khẳng định mình không hề bị lừa, gần như không tiếp nhận những lời cảnh báo, cho rằng cảnh sát đã hiểu nhầm tình hình.

Trước phản ứng này, các cán bộ chống lừa đảo không vội kết luận hay ép buộc cô Tang dừng giao dịch. Thay vào đó, họ chuyển sang kiểm tra từng dấu hiệu liên quan đến hoạt động đầu tư của bà, từ thông tin cá nhân, lịch sử cài đặt ứng dụng trên điện thoại cho tới các giao dịch trong tài khoản ngân hàng và tài khoản đầu tư.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên điện thoại của cô có một ứng dụng đầu tư tài chính không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý hơn, vào ngày 1/4, cô đã thực hiện hai lần chuyển tổng cộng 2.000 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng) tới một tài khoản có liên quan đến hoạt động lừa đảo. Những dấu hiệu này hoàn toàn trùng khớp với phương thức thường thấy trong các vụ lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến.

Nhận thấy nguy cơ mất tiền đã ở mức rất cao, Trung tâm Chống lừa đảo quận Vũ Hoa lập tức áp dụng biện pháp bảo vệ đối với toàn bộ các tài khoản đứng tên cô Tang. Cảnh sát đồng thời liên hệ với người thân của bà để cùng phối hợp thuyết phục, bởi lúc này bà vẫn tin rằng mình đang đứng trước một cơ hội đầu tư có khả năng sinh lời lớn chứ không phải một cái bẫy.

Theo thông tin được cơ quan chức năng xác minh, cô Tang trước đó không lâu đã đăng ký tài khoản trên một ứng dụng kết bạn. Tại đây, cô được một người lạ chủ động kết bạn và tự giới thiệu là “cố vấn đầu tư”. Hai người trò chuyện với nhau trong khoảng 2 tuần. Trong thời gian này, người kia liên tục tạo dựng lòng tin và giới thiệu với cô Tang về hình thức đầu tư tiền số được quảng cáo là có thể mang lại lợi nhuận cao.

Sau một thời gian trò chuyện, người này thêm cô Tang vào một nhóm chat chuyên về đầu tư tài chính. Tại đây, các thành viên liên tục chia sẻ những thông tin về cơ hội kiếm tiền và hướng dẫn cách đầu tư. Cô Tang sau đó được yêu cầu tải một ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc để thực hiện giao dịch.

Ban đầu, cô chỉ chuyển 2.000 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng) để “thử nghiệm”. Đây cũng chính là bước khiến cô dần mất cảnh giác. Sau khi chuyển tiền, tài khoản trên ứng dụng hiển thị khoản tiền được “hoàn trả” hoặc “sinh lời”, khiến cô tin rằng hệ thống thực sự hoạt động và người tự xưng là cố vấn đầu tư kia đang giúp mình kiếm tiền.

Thực tế, đây là một trong những thủ đoạn thường được sử dụng trong các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến. Kẻ gian thường không yêu cầu nạn nhân chuyển ngay một khoản tiền quá lớn mà để họ thử với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân nhìn thấy những con số lợi nhuận hiển thị trên nền tảng, họ dễ hình thành niềm tin rằng mình đã tìm được một kênh đầu tư sinh lời. Từ đó, số tiền được bỏ vào ngày càng lớn.

Cô Tang cũng rơi vào đúng tình huống này. Sau khi thấy khoản đầu tư ban đầu có dấu hiệu “sinh lời”, cô gần như hoàn toàn tin tưởng vào nền tảng và người tư vấn. Không còn nghi ngờ, cô lên kế hoạch đầu tư tới 100.000 NDT (khoảng 388 triệu đồng) với hy vọng kiếm được một khoản lợi nhuận lớn.

Nếu giao dịch này được thực hiện, cô Tang có thể đã mất gần 400 triệu đồng chỉ sau một thời gian ngắn. May mắn là hệ thống cảnh báo của cơ quan chống lừa đảo đã phát hiện bất thường trước khi khoản tiền lớn được chuyển đi.

Cảnh sát sau đó nhiều lần tới nhà, đồng thời phối hợp với gia đình cô Tang để phân tích từng bước trong quá trình bà bị dẫn dụ. Thay vì chỉ yêu cầu bà dừng chuyển tiền, họ giải thích cụ thể cách những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin, sử dụng lợi nhuận giả để khiến nạn nhân mất cảnh giác và từng bước dụ họ bỏ thêm tiền.

Sau nhiều lần được thuyết phục, cô cuối cùng cũng nhận ra mình đã rơi vào một vụ lừa đảo. Người phụ nữ lúc này mới hiểu rằng khoản “lợi nhuận” hiển thị trên ứng dụng không phải bằng chứng cho một khoản đầu tư thực sự, mà chỉ là công cụ để kẻ gian khiến bà tin tưởng và tiếp tục nạp tiền.

Cô Tang (người bị che mặt) đến cảm ơn cơ quan chức năng sau khi sự việc được xử lý

Nhờ cảnh báo sớm và sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, cô Tang không chỉ tránh được khoản thiệt hại về tiền của mà còn kịp nhận ra thủ đoạn mà mình đang mắc bẫy. Vụ việc một lần nữa cho thấy các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến thường không bắt đầu bằng việc yêu cầu nạn nhân đưa ngay một khoản tiền lớn.

Thay vào đó, kẻ gian có thể dành nhiều ngày hoặc nhiều tuần để trò chuyện, tạo dựng lòng tin, cho nạn nhân “thử” với số tiền nhỏ rồi dùng những khoản lợi nhuận hiển thị trên nền tảng giả để thúc đẩy họ xuống tiền nhiều hơn.

(Nguồn: voc.com.cn)