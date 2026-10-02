Ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2026

Ngân hàng cho biết đã đạt gần 80% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026. Với kết quả 9 tháng, Nam A Bank đã đạt gần 80% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và hơn 95% mục tiêu về tăng trưởng quy mô.

Cụ thể, tính đến ngày 30/09/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ lệ nợ xấu (trước CIC) tính đến ngày 30/09/2026 giảm xuống quanh mức 1,5%, giảm mạnh 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng được kiểm soát ở mức 0,6%. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 12,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối tháng 9, CAR ngân hàng đạt 11,3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cuối năm 2025 và vượt xa mức tối thiểu 8%.

Cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của ngân hàng tiệm cận mốc 465.000 tỷ đồng. Huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025.

Trước đó, theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 ,tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiệm cận 11%.