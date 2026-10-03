Lời khuyên cho người đang nợ tiêu dùng

Nếu không chú ý, việc vay tiền để mua sắm, chi tiêu rất dễ biến thành vòng xoáy nợ nần.

Nợ tiêu dùng, đặc biệt là nợ thẻ tín dụng, thường không bắt đầu từ một khoản vay quá lớn. Nó có thể đến từ việc liên tục quẹt thẻ cho những khoản chi tưởng như không đáng kể. Khi khoản nợ kéo dài, tiền trả hàng tháng không chỉ dành cho phần gốc mà còn phải gánh thêm lãi và các loại phí, khiến việc thoát nợ ngày càng khó.

Với những người đang mắc kẹt trong nợ tiêu dùng nói chung, các chuyên gia tư vấn tài chính đã gợi ý cách xử lý dứt điểm tình trạng nợ chồng nợ. Điểm đáng chú ý là thay vì chỉ khuyên “chi tiêu ít đi”, các chuyên gia tập trung vào việc nhìn lại toàn bộ dòng tiền, kiểm tra chi phí thực sự của từng khoản nợ và cách gom nợ về 1 mối.

1. Trước tiên, phải biết chính xác tiền của mình đang đi đâu

Điều đầu tiên người đang có nợ tín dụng cần làm không phải là tìm một khoản vay mới để trả khoản vay cũ, mà là ngồi xuống và kiểm tra lại toàn bộ thu chi. Vicki Staff - Điều phối viên của National Debt Helpline, cho rằng việc lập ngân sách cơ bản, xem lại sao kê ngân hàng và xác định số tiền thực sự cần cho cuộc sống là bước quan trọng để biết mình có thể dành bao nhiêu tiền trả nợ mỗi tháng.

Đây cũng là lúc cần nhìn thẳng vào lý do khoản nợ hình thành. Kirsten MacDonald - Phó giáo sư tại Đại học Griffith (Australia), gợi ý người vay nên tự hỏi những thứ mình mua bằng thẻ tín dụng là “muốn” hay “cần”, từ đó tìm những khoản chi không thiết yếu có thể cắt giảm.

Ảnh minh họa Pinterest

Điểm quan trọng là đừng lập ngân sách theo cảm giác. Một người có thể nghĩ mình chỉ tiêu vài triệu đồng cho ăn uống, mua sắm hoặc giải trí mỗi tháng nhưng khi cộng toàn bộ giao dịch trong sao kê, con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Chỉ khi biết chính xác mình đang tiêu bao nhiêu, người vay mới xác định được một mức trả nợ có thể duy trì đều đặn thay vì đặt mục tiêu quá cao rồi bỏ cuộc giữa chừng.

2. Cân nhắc gom nợ về 1 mối nếu có nhiều khoản nợ

Với người đồng thời có nhiều thẻ tín dụng hoặc vừa có nợ thẻ, vừa có khoản vay tiêu dùng khác, gom nợ về 1 mối có thể giúp việc quản lý đơn giản hơn. Thay vì phải theo dõi nhiều ngày thanh toán, nhiều mức lãi suất và nhiều khoản phí, người vay chỉ cần tập trung vào một khoản nợ. Tuy nhiên, Vicki Staff lưu ý rằng gộp nợ với lãi suất thấp hơn vẫn có thể khiến tổng số tiền phải trả cao hơn nếu thời hạn vay bị kéo dài.

Đây là điểm khá dễ bị bỏ qua. Ví dụ, một người đang có khoản nợ ngắn hạn và được đề nghị chuyển sang khoản vay dài hơn với khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn. Nhìn vào dòng tiền, phương án mới có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu phải trả thêm lãi trong nhiều năm, tổng chi phí có thể tăng.

Vì vậy, trước khi gộp nợ, nên đặt cạnh nhau ít nhất ba con số: khoản trả hàng tháng, tổng tiền lãi và thời gian dự kiến trả hết.

3. Trả nợ thôi chưa đủ, phải ngăn mình vay lại

Đây có lẽ là bước quan trọng nhất nhưng thường bị bỏ quên. Kirsten MacDonald gọi tình trạng này là “revolving credit card debt”: Bạn thanh toán dư nợ và lại tiếp tục dùng chính dư nợ đó để trang trải chi tiêu, khiến việc giải quyết khoản nợ trở nên vô vọng, không có hồi kết.

Ảnh minh họa Pinterest

Bởi vậy, nếu thẻ tín dụng chính là công cụ khiến khoản nợ liên tục phát sinh, người vay có thể cân nhắc hạ hạn mức hoặc tạm ngừng sử dụng thẻ trong thời gian trả nợ. Với một số người, việc đóng tài khoản sau khi thanh toán hết cũng là cách tạo ra một rào chắn tâm lý và thực tế để không quay lại vòng lặp cũ.

Điều quan trọng nhất với người đang nợ tiêu dùng không phải là tìm một “mẹo” để trả nợ thật nhanh, mà là chặn vòng lặp khiến nợ nần tiếp tục lan rộng. Biết rõ mình đang nợ bao nhiêu, mỗi tháng có thể trả bao nhiêu, khoản nợ đang tốn bao nhiêu tiền lãi và nguyên nhân nào khiến mình tiếp tục vay là những câu hỏi cần được trả lời trước khi bắt đầu kế hoạch thoát nợ.