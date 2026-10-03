18 tháng tiết kiệm được 192 triệu, cô gái bỏ việc văn phòng, giờ có 4 nguồn thu nhập

Có 4 nguồn thu nhập cùng lúc nhưng không hề áp lực như thời còn đi làm văn phòng.

Ria (33 tuổi) - Một cô gái người Ấn Độ từng có 10 năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp, trước khi chính thức nghỉ việc ở tuổi 32. Trước đây khi còn làm văn phòng, có những ngày làm việc của Ria kéo dài tới 15 tiếng. Sau một lần phải nhập viện ở tuổi 30 vì kiệt sức do áp lực và thiếu ngủ, cô nhận ra mình không muốn tiếp tục làm một dân công sở nữa.

Tuy nhiên, Ria không nghỉ việc ngay. Cô dành 18 tháng để xây dựng một khoản dự phòng 7,2 lakh rupee (khoảng 192 triệu đồng), đồng thời chuẩn bị một nguồn thu nhập khác trước khi chính thức nộp đơn xin nghỉ. Sau gần 2 năm rời khỏi đời sống "9-t0-5", Ria cho biết cô hiện có 4 nguồn thu nhập và tự làm chủ cuộc sống của mình.

Ria

Câu chuyện của Ria được chia sẻ qua loạt bài đăng trên Instagram cá nhân. Điều đáng chú ý là khoản tiền 7,2 lakh rupee (khoảng 192 triệu đồng) không đến từ một khoản thưởng lớn hay khoản đầu tư sinh lời đột biến. Phần lớn số tiền được cô tích lũy bằng cách cắt mạnh những khoản chi tiêu vốn khá quen thuộc với dân văn phòng, từ ăn ngoài, cà phê, mua sắm cho tới các chuyến đi cuối tuần và những cuộc gặp gỡ xã hội.

Trước khi nghỉ việc, Ria đặt mục tiêu tiết kiệm 40.000 rupee (khoảng 10,7 triệu đồng) mỗi tháng trong 18 tháng. Khoản đầu tiên cô cắt giảm là ăn uống bên ngoài. Ria ngừng hoàn toàn việc đến nhà hàng, mua cà phê và gọi đồ ăn. Thay vào đó, cô tự nấu tất cả các bữa tại nhà. Cách thay đổi này giúp cô tiết kiệm khoảng 20.000 rupee (khoảng 5,3 triệu đồng) mỗi tháng.

Sau ăn uống, các khoản chi tưởng nhỏ nhưng lặp đi lặp lại cũng lần lượt bị loại bỏ. Ria hủy toàn bộ những gói đăng ký dịch vụ như Netflix, Spotify và các ứng dụng khác. Cô cho biết việc này giúp tiết kiệm thêm khoảng 5.000 rupee (khoảng 1,3 triệu đồng) mỗi tháng.

Mua sắm cũng bị Ria đưa vào danh sách "đóng băng". Trong suốt 18 tháng, cô không mua quần áo mới cũng như những món đồ mà bản thân cho là không cần thiết. Khoản tiết kiệm từ việc này vào khoảng 10.000 rupee (khoảng 2,7 triệu đồng) mỗi tháng. Ria cho rằng quyết định này ban đầu có vẻ cực đoan, nhưng rồi cô nhận ra mình thực tế không cần quá nhiều quần áo như tưởng tượng.

Khoản cắt giảm khiến Ria khó chịu nhất lại là những chuyến đi chơi cuối tuần. Cô vốn thích khám phá và thường xuyên đi chơi, vì vậy việc từ bỏ các chuyến đi không hề dễ dàng. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tài chính trước khi nghỉ việc, cô chấp nhận tạm gác sở thích này. Việc đó giúp cô tiết kiệm thêm khoảng 2.000 rupee (khoảng 530.000 đồng) mỗi tháng.

Cuối cùng là các khoản chi cho những mối quan hệ xã hội. Ria bắt đầu nói "không" với một số sự kiện, đám cưới hay tiệc sinh nhật. Khoản tiết kiệm không lớn, chỉ khoảng 3.000 rupee (khoảng 800.000 đồng) mỗi tháng, nhưng theo cô, đây là một trong những khoản ít được nhắc tới khi mọi người nói về việc tiết kiệm tiền.

Ria

Điểm quan trọng trong câu chuyện của Ria là cô không chỉ tiết kiệm rồi nghỉ việc. Ngay trước khi rời công ty, cô còn chủ động xây dựng thêm một nguồn thu nhập. Sau hơn 2 năm, Ria cho biết tình hình tài chính của mình đã thay đổi đáng kể. Cô hiện có 4 nguồn thu nhập và không còn phụ thuộc vào một công việc văn phòng duy nhất.

Câu chuyện của Ria sau đó nhận được nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc cắt giảm hàng loạt khoản chi đòi hỏi kỷ luật và sự hy sinh đáng kể. Một số khác lại đặt câu hỏi liệu có đáng để từ bỏ những cuộc gặp gỡ, đám cưới hay thời gian bên bạn bè chỉ để tiết kiệm thêm 3.000 rupee (khoảng 800.000 đồng) mỗi tháng hay không. Có người cho rằng vẫn có thể giảm chi phí cho các hoạt động xã hội mà không cần cắt hoàn toàn những kết nối này.

Với Ria, khoản tiền 7,2 lakh rupee (khoảng 192 triệu đồng) không đơn thuần là mục tiêu tiết kiệm. Nó trở thành khoản tiền giúp cô có thêm lựa chọn khi muốn rời môi trường làm việc khiến mình kiệt sức. Sau 18 tháng sống với ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, cô tự tin nghỉ việc với số tiền đủ để trang trải trong giai đoạn chưa biết làm gì.

"Tôi không muốn trở thành kiểu nhân viên suốt ngày than chán làm nhưng lại không chịu nghỉ làm. Việc đó rất mâu thuẫn. Nếu bạn cảm thấy một thứ không còn phù hợp, hãy tìm cách chấm dứt nó. Nếu không thể chấm dứt, hãy chấp nhận và đừng than thở. Và tôi chỉ đơn giản là chọn phương án đầu tiên.

18 tháng tiết kiệm để nghỉ việc không có nghĩa là cả đời tôi sẽ phải sống thắt lưng buộc bụng bằng cách từ chối việc vui chơi hay gặp gỡ bạn bè. Đó chỉ là 1 giai đoạn ngắn thôi" - Ria chia sẻ.

(Nguồn: Money Control)