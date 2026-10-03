Từ tuần sau (5/10), loạt ngân hàng Agribank, VietinBank,... sẽ áp dụng quy định mới

Từ ngày 5/10/2026, khách hàng tại một số ngân hàng như Agribank, VietinBank và HSBC sẽ cần lưu ý một loạt thay đổi liên quan đến biểu phí thẻ, phương thức thu phí và điều khoản tiền gửi.

VietinBank bổ sung phương thức phong tỏa tiền để thu phí chưa thanh toán

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa cập nhật phương thức thu các khoản phí liên quan đến việc phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ.

Từ ngày 5/10/2026, VietinBank bổ sung phương thức phong tỏa số tiền tương ứng trên tài khoản thanh toán đối với những khoản phí chưa được thanh toán. Số tiền bị phong tỏa sẽ được gỡ sau khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán các khoản phí.

Cơ chế này được ngân hàng thực hiện trên cơ sở các quy định và thỏa thuận trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng đang sử dụng thẻ VietinBank cần lưu ý các khoản phí phát sinh, đặc biệt trong trường hợp ít sử dụng thẻ nhưng vẫn duy trì sản phẩm. Việc không để ý các khoản phí trong thời gian dài có thể dẫn tới phát sinh nghĩa vụ thanh toán và số tiền tương ứng trên tài khoản bị phong tỏa.

Agribank áp dụng biểu phí thẻ mới

Cũng từ ngày 5/10/2026, Agribank áp dụng biểu phí dịch vụ mới đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Biểu phí mới được phân chia theo từng nhóm sản phẩm, gồm thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ Lộc Việt và một số sản phẩm thẻ khác.

Với khách hàng cá nhân sử dụng thẻ ghi nợ nội địa, phí phát hành mới tại quầy dao động từ 30.000-100.000 đồng/thẻ, tùy loại thẻ. Trường hợp phát hành thẻ vật lý trên kênh điện tử, mức phí là 30.000 đồng/thẻ, trong khi thẻ phi vật lý được miễn phí phát hành.

Phí thường niên thẻ ghi nợ nội địa ở mức 15.000-20.000 đồng/thẻ, tùy phân hạng.

Khi rút tiền bằng thẻ ghi nợ nội địa tại ATM Agribank, mức phí là 1.000 đồng/giao dịch. Nếu rút tại ATM ngoài hệ thống Agribank tại Việt Nam, mức phí là 3.000 đồng/giao dịch.

Đối với thẻ ghi nợ quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, phí phát hành mới tại quầy là 100.000 đồng/thẻ đối với hạng Chuẩn và 150.000 đồng/thẻ đối với hạng Vàng. Thẻ vật lý phát hành trên kênh điện tử có phí 50.000 đồng/thẻ, còn thẻ phi vật lý được miễn phí phát hành.

Phí thường niên thẻ chính lần lượt là 100.000 đồng/năm đối với hạng Chuẩn và 150.000 đồng/năm đối với hạng Vàng. Với thẻ phụ, mức phí tương ứng là 50.000 đồng và 75.000 đồng/thẻ/năm.

Đáng lưu ý, với thẻ tín dụng quốc tế, phí phát hành mới dao động từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/thẻ, tùy hạng. Phí thường niên thẻ chính lần lượt ở các mức 150.000 đồng, 300.000 đồng, 2 triệu đồng và 3 triệu đồng/thẻ/năm đối với các hạng tương ứng.

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để rút hoặc ứng tiền mặt tại ATM Agribank chịu phí 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch. Tại ATM ngoài hệ thống, mức phí là 4%, tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch.

Biểu phí mới cũng quy định phí chậm trả thẻ tín dụng ở mức 3% số tiền chậm trả, tối thiểu 50.000 đồng. Phí thay đổi hạn mức tín dụng trong trường hợp không thay đổi hạng thẻ là 50.000 đồng/lần.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, thẻ tín dụng quốc tế có phí phát hành mới 200.000 đồng/thẻ, phí phát hành lại 100.000 đồng/thẻ và phí thường niên 300.000 đồng/thẻ/năm. Phí rút/ứng tiền mặt tại ATM Agribank là 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng; tại ATM ngoài hệ thống là 4%, tối thiểu 50.000 đồng.

Trong khi đó, thẻ ghi nợ nội địa dành cho khách hàng tổ chức được miễn phí phát hành mới, phí phát hành lại là 50.000 đồng/thẻ và phí thường niên 150.000 đồng/thẻ/năm.

Các mức phí trong biểu phí mới được Agribank công bố chưa bao gồm thuế GTGT.

HSBC thay đổi điều khoản đối với tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm

Cùng thời điểm, HSBC Việt Nam cập nhật Điều khoản và Điều kiện của tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm, áp dụng từ ngày 5/10/2026.

Một trong những nội dung mới là việc ngân hàng bổ sung quy định về sửa lỗi xử lý và mở lại tài khoản tiền gửi.

Theo đó, nếu xảy ra lỗi do sự cố hệ thống hoặc hoạt động vận hành của ngân hàng, chẳng hạn lỗi khi mở tài khoản tiền gửi, hạch toán lãi, áp dụng ngày giá trị hoặc lãi suất khiến tài khoản không phản ánh đúng chỉ thị ban đầu của khách hàng, HSBC có thể đóng/tất toán và mở lại tài khoản hoặc thực hiện điều chỉnh tương đương để đưa giao dịch về đúng trạng thái ban đầu.

Trước khi sửa lỗi, ngân hàng phải gửi thông báo bằng văn bản tới email đăng ký của khách hàng. Thông báo sẽ nêu lỗi được phát hiện, phương án sửa lỗi dự kiến và tác động đối với khoản tiền gửi, bao gồm số tham chiếu hoặc số tài khoản, tiền gốc, ngày giá trị, kỳ hạn, lãi suất và cách tính lãi nếu có thay đổi.

HSBC cũng tiếp tục quy định không áp dụng rút trước hạn một phần đối với tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm. Nếu có nhu cầu rút trước hạn, khách hàng có thể tất toán toàn bộ khoản tiền gửi.

Trong trường hợp đóng tài khoản hoặc chuyển quyền sở hữu trước ngày đáo hạn và được HSBC chấp thuận, khách hàng sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất do ngân hàng áp dụng tại thời điểm đóng.

HSBC cũng yêu cầu khách hàng duy trì thông tin cá nhân đáp ứng quy định của pháp luật Việt Nam khi mở hoặc tái tục tiền gửi. Nếu thông tin không đáp ứng quy định, ngân hàng có thể đóng khoản tiền gửi và chuyển gốc, lãi vào tài khoản thanh toán phù hợp; trong một số trường hợp, khoản tiền gửi có thể tiếp tục được duy trì với lãi suất 0%/năm.

Như vậy, từ ngày 5/10, khách hàng tại Agribank, VietinBank và HSBC cần lưu ý những thay đổi khác nhau liên quan đến thẻ, phí dịch vụ và tiền gửi. Đặc biệt, khách hàng nên kiểm tra các khoản phí đang phát sinh, số dư tài khoản thanh toán cũng như điều khoản của sản phẩm tiền gửi để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng dịch vụ.