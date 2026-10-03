Từ ngày mai 4/10, một ngân hàng dừng chuyển tiền, rút tiền bằng thẻ trong các trường hợp sau

Kể từ ngày 4/10, Ngân hàng này chính thức dừng cung cấp các giao dịch và dịch vụ thẻ trên App cũ.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa phát đi hai thông báo liên quan đến dịch vụ thẻ. Các thay đổi cùng bắt đầu được áp dụng từ ngày 4/10/2026.

Theo thông báo mới nhất, kể từ ngày 4/10, LPBank chính thức dừng cung cấp các giao dịch và dịch vụ thẻ trên App LPBank cũ.

Theo đó, các tính năng liên quan đến dịch vụ thẻ trên ứng dụng này sẽ không còn được cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn nguồn tiền thẻ trong mục thanh toán hóa đơn, menu dịch vụ thẻ, tính năng liên quan đến Apple Pay trên hệ điều hành iOS và tính năng thanh toán dư nợ thẻ.

Để tiếp tục quản lý, thực hiện giao dịch và sử dụng các dịch vụ thẻ, khách hàng được LPBank hướng dẫn chuyển sang ứng dụng LPBank Plus. Ngân hàng đồng thời khuyến nghị khách hàng chủ động cài đặt và sử dụng LPBank Plus trước thời điểm trên để tránh gián đoạn nhu cầu giao dịch thẻ.

Cũng từ ngày 4/10, LPBank dừng thêm một tính năng liên quan đến thẻ ghi nợ nội địa tại hệ thống ATM/CDM của ngân hàng.

Cụ thể, khách hàng sẽ không thể thực hiện giao dịch chuyển khoản từ thẻ ghi nợ nội địa LPBank sang thẻ của ngân hàng khác tại ATM/CDM LPBank. Đối với nhu cầu chuyển tiền, ngân hàng đề nghị khách hàng sử dụng các kênh chuyển tiền khác của LPBank phù hợp với nhu cầu.

LPBank lưu ý việc dừng tính năng trên không ảnh hưởng tới các dịch vụ, tính năng khác tại ATM/CDM của ngân hàng; các dịch vụ này vẫn được cung cấp theo phạm vi hiện hành.