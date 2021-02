Kết thúc gây tranh cãi kịch liệt, Mr. Queen vẫn lập kỷ lục rating cao thứ 5 lịch sử đài tvN

Sau 20 tập phát sóng, tối 14/2, Mr. Queen (Chàng Hậu) đã chính thức khép lại với cái kết có hậu nhưng chưa trọn vẹn. Là phần kết được trông đợi nhất, tập cuối của Mr. Queen đã cán mốc rating trên toàn quốc là 17,4% và mức cao nhất là 19,3%, chiếm vị trí đầu tiên trong khung giờ trên tất cả các kênh (bao gồm cả các mạng phát sóng công cộng).

Đến cuối cùng hàng thật vẫn trở lại và có được hạnh phúc

Còn người không cùng một thế giới thì dù có nỗ lực bao nhiêu vẫn lẻ bóng một mình

Với mức rating tập cuối cao nhất trong suốt 20 tập phát sóng, Mr. Queen chính thức lập nên một thành tích mới khi trở thành bộ phim có rating cao thứ năm trong lịch sử tvN, chỉ đứng sau Crash Landing on You, Goblin, Reply 1988 và Mr. Sunshine.

Lọt top 7 phim có rating cao nhất toàn quốc và xếp thứ 5 đài tvN

Kể về câu chuyện lịch sử và tình yêu giữa Cheoljong và So Yong, Mr. Queen đem đến cái kết happy ending (kết thúc có hậu) nhưng còn gây nhiều tranh cãi. Sau nhiều nỗ lực "cưa đổ" Cheoljong (Kim Jung Hyun), chàng hậu Bong Hwan (Choi Jin Hyuk) trở về hiện đại. Linh hồn So Yong (Shin Hye Sun) trở lại an toàn và hạnh phúc bên Cheoljong. Vốn dĩ, chuyện hai người không cùng một thế giới thì không thể ở lại bên nhau, thế nên, chuyện So Yong hoàn hồn và yêu Cheoljong là một cái kết có hậu cho các nhân vật, và là sự lựa chọn đi đúng với thực tế. Tuy nhiên, cái kết vẫn ít nhiều gây bất bình trong khán giả, bởi trong suốt chặng hành trình phim vừa đi qua, linh hồn Bong Hwan mới là chất xúc tác đưa đến cái kết và bản chất thật của anh chàng mới là điều khiến trái tim "chàng thượng" rung động.

Mr. Queen đã kết thúc, Vincenzo của Song Joong Ki sẽ nối sóng vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.



