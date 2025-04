Kế toán chuyển khoản nhầm lương 2 lần cho 17 nhân viên, thiệt hại 166 triệu đồng bị công ty khởi kiện, tòa tuyên bố: Chỉ cần bồi thường 7 triệu đồng

Người phụ nữ họ Vương làm kế toán tại một công ty bất động sản ở Thượng Hải, Trung Quốc và chịu trách nhiệm thanh toán tiền lương. Tuy nhiên, sau khi cô Vương rời công ty, người ta mới bắt đầu phát hiện cách điều hành công việc của cô có vấn đề. Cụ thể, trong cùng một tháng, nữ kế toán này đã trả 2 khoản lương cho 17 nhân viên dự án, tổng số tiền trả trùng lên tới hơn 47.000 NDT (hơn 166 triệu đồng).

Điều rắc rối hơn là khi công ty phát hiện ra sự việc, dự án mà 17 nhân viên được trả lương 2 lần kia đã bị dừng lại. Tất cả nhân viên đều đã nghỉ việc nên công ty không thể liên lạc với nhân sự có liên quan và không thể thu hồi được số tiền lương đã chuyển sai.

Vì lý do này, công ty bất động sản đã nộp đơn lên tòa án, yêu cầu cô Vương bồi thường thiệt hại kinh tế hơn 47.000 NDT nói trên. Công ty cho rằng lúc chuyển tiền luôn phải nhập mã xác nhận, nên việc cô Vương chuyển khoản nhầm là điều vô cùng tắc trách và cấu thành một lỗi nghiêm trọng, khiến công ty thua lỗ nặng nề.

Trong phiên tòa, nữ kế toán họ Vương lập luận rằng công ty có số lượng dự án lớn và không thể chứng minh được cô đã trả lương sai. Theo cô Vương, cô chỉ có trách nhiệm thực hiện việc chuyển khoản theo danh sách có sẵn, có thể phiếu lương do bộ phận khác xuất sai và cô không có nghĩa vụ phải xác minh phiếu lương đó.

Liên quan đến các ý kiến khác nhau của cả hai bên, tòa án xác định cô Vương là kế toán duy nhất tại cơ sở kinh doanh của công ty bất động sản nói trong. Trong thời điểm xảy ra vụ việc, cô Vương cũng không có bằng chứng nào để chứng minh có người khác thay mình thực hiện chuyển khoản và nhập mã xác nhận. Vì vậy, cô Vương chính là người chuyển lương của 17 nhân viên dự án và phải chịu trách nhiệm với việc chuyển khoản 2 lần.

(Ảnh minh họa)

Đồng thời, việc trả cùng một mức lương cho cùng một người 2 lần vào cùng 1 ngày rõ ràng là điều vô lý. Là một kế toán, cô Vương phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống và quy trình tài chính để tránh thanh toán ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, mặc dù nữ kế toán họ Vương đã làm sai, nhưng trong thời gian dài, công ty vẫn không phát hiện ra vấn đề trả lương sai. Bên cạnh đó, sau khi phát hiện, công ty cũng không chủ động thu hồi số tiền lương gửi trùng lặp từ các nhân viên có liên quan thông qua các biện pháp như truy tố, dẫn đến tổn thất thực tế như trong trường hợp này.

Thẩm phán tòa án Thượng Hải cho biết, Luật Hợp đồng lao động Trung Quốc chưa có quy định rõ ràng về việc người lao động có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho người sử dụng lao động (ở đây là công ty bất động sản). Trong thực tiễn tư pháp, người ta thường cho rằng nếu tổn thất xảy ra với người sử dụng lao động do lỗi chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đó là rủi ro hoạt động của người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, nếu không bắt buộc người lao động phải chịu trách nhiệm, việc thiếu các ràng buộc quản lý tương ứng có thể khiến người lao động bỏ bê nhiệm vụ, không thực hiện trách nhiệm hoặc cố ý làm gián đoạn sản xuất trong quá trình làm việc. Điều này không có lợi cho hoạt động bình thường của người sử dụng lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, khi người lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động do cố ý hoặc do bất cẩn nghiêm trọng thì người lao động phải bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp này, cô Vương vẫn phải bồi thường thiệt hại, nhưng mức bồi thường không tương ứng với yêu cầu mà công ty bất động sản đưa ra. Tòa án Thượng Hải đã ra phán quyết rằng nữ kế toán họ Vương chỉ phải bồi thường 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) cho công ty bất động sản. Kết quả này chênh lệch quá nhiều với con số thiệt hại 47.000 NDT (hơn 166 triệu đồng), vì vậy công ty bất động sản đã nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tòa án cấp vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu.

(Theo Baijiahao)